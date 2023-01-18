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Kripto para piyasalarına analizleriyle nam salan isim PlanB, son Bitcoin (BTC) rallisinin birçok yatırımcının korkulu rüyası olan boğa tuzağı olmadığını belirtti.

PlanB’den Kritik Uyarı!

Kıdemli kripto para analisti PlanB Twitter üzerinden 1,8 milyon takipçisine birçok önemli göstergenin, yatırımcıların birçoğunun boğa tuzağı olduğuna inandığı durumun aslında yeni bir boğa döngüsünün başlangıcı olduğunu öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Açık olmak gerekirse, bence mevcut Bitcoin yükselişi bir boğa tuzağı değil, bir sonraki boğa koşusunun erken başlangıcı.

Bununla birlikte Plan B, göreceli güç endeksi’nin (RSI) hem 2015 yılında hem de 2019’da görülen tarihi düşük seviyelerde kalmasına rağmen yukarı yönlü hareketinin lider kripto para birimi adına yükselişe işaret edebileceğini belirtti. Kıdemli analist konu hakkında şunları söyledi:

RSI verilerine göre Bitcoin güçleniyor.

S&P 500 Etkisi!

Ayrıca uzman analist BTC’nin mevcut ayı piyasası döngüsü için dibi çoktan bulduğunu, Kasım 2022 tarihinde Bitcoin’in dip seviyesinin 15.500 dolar olduğunu ve önceki pozisyonunu ikiye katladığını öne sürerek 2024 tarihinde bir sonraki halving olayının Bitcoin’in fiyatını 32.000 dolara çıkaracağını belirtti. Öte yandan Plan B, S&P 500 endeksi ile Bitcoin arasındaki tarihi fiyat korelasyonuna dikkat çekerek açıklamalarında son olarak şunları söyledi: