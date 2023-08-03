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  •   Tartışmaların Odağındaki Altcoin Projesinden Dev Hamle! Üçüncü Taraflarla Paylaşılacak!

Tartışmaların Odağındaki Altcoin Projesinden Dev Hamle! Üçüncü Taraflarla Paylaşılacak!

Özet

  • - Worldcoin (WLD) projesi, kendi dijital kimlik sistemlerini oluşturabilmeleri için iris tarama teknolojisini üçüncü taraflarla paylaşma kararı aldı.
  • - Bu sayede, işletmeler kişisel verileri toplamadan dijital kimlik oluşturma imkanına sahip olacaklar.
  • - Proje Avrupa'da büyümeye devam ederken, evrensel temel gelir gibi programları uygulayabilmesi için hükümetler ve diğer kuruluşlara altyapı sağlayacak
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
08:28
3 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tartışmaların odağındaki Worldcoin (WLD) projesi, geçen ay yaptığı lansmanından bu yana büyük değişiklikler yapmak için hızla vites değiştiriyor. Worlcoin,  tartışmaları bitirmek ve üçüncü tarafların kendi dijital kimlik sistemini oluşturmaları için iris tarama teknolojisini üçüncü taraflarla paylaşma kararı aldı.

Worldcoin’in Teknolojisi Üçüncü Taraflarla Paylaşılacak

Worldcoin Vakfı‘ndan yapılan açıklamada dijital kimlik sistemleri oluşturmaları için iris tarama teknolojisinin üçüncü taraflarla paylaşılacağı açıkladı. Vakıf ayrıca veri koruma yasalarına uyulacağı ve gizlilik endişelerini ortadan kaldırmak için yetkililerle birlikte çalışacağının sözünü verdi. Bu bağlamda işletmelerin kişisel verileri toplamadan teknolojiyi kullanmalarına imkan tanıyan bir dijital kimlik sisteminin sunulması planlanıyor. Örneğin, bir kahve dükkanı her kişinin yalnızca bir ücretsiz kahve talep etmesini sağlamak için Worldcoin’in sistemini kullanabilecek.

Worldcoin’in dünya genelinde dijital kimlik oluşturmak için kullandığı “iris tarama” teknolojisi dünyanın bazı bölgelerinde tepkiyle karşılaşmış, soruşturmaların hedefi olmuştu.

Worldcoin Avrupa’da Önemli Hamleler Yapıyor

Worldcoin projesinin arkasındaki Tools For Humanity‘nin Avrupa Genel Müdürü Ricardo Macieira, proje aracılığıyla büyük bir finans ve kimlik topluluğu oluşturma hedefleri olduğunu yineledi. Mayıs ayında projeye Blockchain Capital, a16z crypto, Bain Capital Crypto ve Distributed Global gibi yatırımcılar 115 milyon dolar gibi oldukça büyük yatırım yaptılar. Macieira ayrıca Worldcoin’in faaliyetlerini Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve diğer bölgelere genişleyeceğini belirtti.

Şirketin web sitesi, insanları yapay zekadan ayırmak ve küresel demokratik süreçlere yardımcı olmak gibi çeşitli potansiyel kullanımlardan söz ediliyor. Hatta garanti edilmese de evrensel temel gelire giden potansiyel bir yol öneriliyor. Bu bağlamda Worldcoin projesinin şu anda Avrupa’da geniş çaplı soruşturmalarla karşı karşıya kalmış durumda.

Macieira, evrensel temel geliri desteklemeyi amaçlarken, asıl odak noktalarının hükümetlerin veya diğer kuruluşların bu tür programları uygulayabilmesi için altyapı oluşturmak olduğunu açıkladı. Reuters’e konuşan Macieira, “Buradaki fikir, biz bu altyapıyı kurarken diğer üçüncü tarafların da teknolojiyi kullanmasına izin vermektir” dedi.

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