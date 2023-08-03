Bitcoin’in (BTC) blok ödülü yarılanmasının aksine önde gelen altcoinler’den biri olan Litecoin‘in (LTC) blok ödülü yarılanması yatırımcılardan beklenen ilgiyi görmedi. Blok ödülü yarılanmasından saatler sonra LTC’nin fiyatı yüzde 6’nın üzerinde düştü ve şu anda 6.4 milyar dolar piyasa değeriyle 86,78 dolardan işlem görüyor.

Litecoin’in Blok Ödülü 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye Düştü

Litecoin Blockchain‘inin 2 Ağustos’ta merakla beklenen blok ödülü yarılanması 2.520.000 numaralı blokta gerçekleşti ve madencilere çıkardıkları blok başına verilen ödül miktarı 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düştü.

Litecoin’in blok ödülü yarılanması “söylentiyi al, haberi sat” işlem stratejisinin benimsendiği bir etkinlik oldu. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, volatilitenin arttığı LTC’nin sosyal hakimiyetinin arttığını ve birçok yatırımcısı arasında paniğin olduğuna dikkat çekerek “Bu istikrarsızlık döneminde sabırlı olmanın zor olduğu kanıtlanıyor. Son zamanlarda gördüğümüz şey güçlü bir yatırımcı kapitülasyonu.” notunu düştü.

Geçmiş fiyat verileri önceki iki blok ödülü yarılanmalarının ardından da Litecoin’in fiyatının birkaç ay boyunca düştüğünü söylüyor. Ayın ilk gününden Temmuz ayının başına kadar değerini yüzde 60 artıran ve 112 doların üzerine çıkan önde gelen altcoin, blok ödülü yarılanmasının ardından şimdiden değerinin yüzde 6’sından fazlasını kaybetmiş durumda.

Bloomberg’e konuşan Arca’da bir trader olan Kyle Doane “LTC’yi long’lamak blok ödülü yarılanması anlatısının odakta olduğu yılın başında ağırlıklı olarak yapılan bir şeydi. O zamandan beri piyasa odağını spot Bitcoin ETF‘si başvurularına kaydırdığı için LTC’deki bu anlatı ilgi görmez oldu.” diyerek yatırımcı ilgisindeki düşüşü açıkladı.

Bitcoin, Litecoin ile Aynı Kaderi mi Paylaşacak?

Kripto para piyasasındaki yatırımcılar ve üst düzey analistler, Bitcoin’in Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen büyük blok ödülü yarılanması konusunda oldukça iyimserler. Birçok analist, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına hızla yaklaşılırken güçlü bir fiyat rallisinin de yaklaştığını düşünüyor. Bununla birlikte Litecoin’in blok ödülü yarılanmasının bir yükselişi tetiklememiş olması Bitcoin de aynı kaderi mi paylaşacak sorularını akıllara getiriyor. Geçmiş verilere bakıldığında Bitcoin’in blok ödülü yarılanmalarını büyük fiyat rallilerinin takip ettiği ve bu bakımdan Litecoin’den farklı bir seyir izlediği görülebiliyor.

Kripto para piyasasının en büyük kripto parası olan Bitcoin, blok ödülü yarılanması sırasında genellikle önemli fiyat hareketleri yapmakta, blok ödülü yarılanmasından önce ve sonra yükselme eğilimi göstermektedir. Örneğin, Mayıs 2020’deki blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin’in fiyatı sert şekilde düşmeden önce bir sonraki yılda yaklaşık yedi kat değer kazandı. BlackRock gibi dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinin de açıkça BTC’ye ilgi gösteriyor olmaları böyle bir ihtimalin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.