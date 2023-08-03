Kripto para piyasasındaki yüksek volatilite ve yüksek riskleriyle bilinir ve yatırımcılar bu vahşi piyasada doğru kararlar almak için çeşitli teknik ve temel göstergeleri kullanırlar. Bununla birlikte kripto para ticaretine dair bir boyut daha var ki b genellikle yeni başlayan yatırımcılar tarafından göz ardı edilmektedir: Slippage diğer bir deyişle kayma. Yatırımcılar için, özellikle Ethereum (ETH) piyasasını izlerken takip edilen kayma göstergesi, kripto para piyasasındaki volatiliteyi anlama ve hatta bunu avantaja çevirme potansiyeli sunuyor.

Ethereum Piyasasındaki Etkili Bir Gösterge: Kayma (Slippage)

Hızlı ve yüksek riskli kripto para piyasasında, yatırımcılar yatırım kararları almak için bir dizi teknik ve temel göstergeden yararlanmaktadırlar. Kullanabilecekleri ek bir potansiyel araç, Ethereum piyasasındaki bir kayma ölçüsüdür. Bu gösterge, bu yıl boyunca dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan ETH fiyatındaki trend değişikliklerini belirlemede sürekli olarak etkili oldu.

“Kayma” terimi, bir alım satım emrinin gerçekleştirildiği fiyat ile başlangıçta talep edildiği fiyat arasındaki tutarsızlığı ifade etmektedir. Kayma genellikle, fiyatın emrin tamamlanması için gereken süreden daha hızlı değiştiği yüksek volatilite veya düşük likidite koşullarında ortaya çıkar. Bu tutarsızlık piyasadaki yüksek volatilite ya da arz eksikliğinden kaynaklanabilir ve yatırımcılara fayda ya da zarar sağlayabilir. Örneğin, bir satın alma emri başlangıçta kote edilen fiyattan daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirilirse, bu yüksek (veya olumsuz) bir kayma durumudur.

ETH Fiyatındaki Kayma Yatırım Kararlarında Kilit Bir Faktör Olabilir

Kripto araştırma şirketi Hyblock Capital‘in derlediği geçmiş veriler, Ethereum piyasasındaki kayma hareketliliğinin genellikle trend değişikliklerinin habercisi olduğunu gösteriyor. Grafik üzerinde görselleştirilen veriler, ETH‘nin USDT cinsinden fiyatının yanı sıra, tek bir piyasa emrindeki en yüksek günlük kaymayı temsil eden toplu maksimum kaymayı gösteriyor.

Söz konusu toplu maksimum kayma, Binance, BitMEX, Bybit, Bitfinex, Deribit, Huobi, OKX, Phemex gibi büyük kripto para borsalarının yanı sıra Huobi ve OKX‘te listelenen üç aylık vadeli işlemlerden elde edilen verileri kapsıyor.

Veriler, Ethereum fiyatındaki kaymayı takip etmenin, yatırımcıların fiyat eğilimindeki değişikliklerini tahmin etmeleri için değerli bir yöntem olabilir gibi duruyor. Bununla birlikte, tüm ticaret göstergeleri yüksek volatiliteli kripto para piyasasında oyundaki çoklu faktörler göz önünde bulundurularak kapsamlı bir stratejinin parçası olarak kullanılması gerektiğini unutmamak gerekiyor.