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Türkler Bugün Bu Altcoini Kapışıyor! Hacim Uçtu Gitti!

Özet

  • USDT bugün Türk borsalarında en fazla alınıp satılan altcoin oldu.
  • Türk borsalarındaki toplam hacim 21milyon.com'a göre 10 milyar TL'yi geçti.
  • TCMB faizleri %15 seviyesine çıkardı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:53
22 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki volatilite artışı bu sefer alıcılar lehineydi ve BTC 30.000 doların üstüne çıktı. Türkiye özelinde başka önemli bir detay daha var. O da bugün gelen TCMB faiz kararıydı. Ortalama beklentinin altında kalan faiz artışı Doların TL karşısında değer kazanmasını sağladı.

Tether, Dolar Neden Yükseliyor?

Bugün TCMB son birkaç yıldır en heyecan verici faiz kararını açıkladı. Ekonomi bakanı ve Merkez bankası başkanının değişmiş olması yatırımcılarda keskin bir faiz artışı beklentisi oluşturmuştu. Öyle de oldu, faizler %15’e çıkarıldı. Ancak beklenti %20 ve üstünde olduğu için TCMB kararı liranın değer kaybetmesine neden oldu.

Bu durum kripto para yatırımcılarının dolar bazlı artış yaşayan altcoinlerden daha fazla lira cinsinden kazanç elde etmesini sağladı. Fakat tek kazanç fırsatı Bitcoin ve popüler altcoinlerde değildi. Stablecoinlerin kralı da Türk yatırımcıların birinci tercihi oldu.

Türklerin Aldığı Altcoin

21milyon.com verisine göre Türk kripto para yatırımcıları son 24 saatte en fazla USDT’ye ilgi gösterdi. Yazı hazırlandığı sırada 23,99 TL’de olan USDT günlükte 1,69 milyar TL hacme ulaştı. Bu BİST ile karşılaştırıldığında oldukça iyi bir hacim. Son 30 günde %15 oranında değer kaybeden TL 24 saatte kaybını %3,61 artırdı. İtibari para birimleri için %1’i aşan hareketler dikkate değerdir.

Türk kripto para yatırımcıları da bugün gelecek faiz kararının heyecanından olsa gerek USDT’ye normalin üstünde ilgi gösterdi. Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether ülkemizde merkezi bulunan yerel kripto borsalarında en fazla alınıp satılan varlık oldu.

Bugün için yatırımcıların iki senaryosu vardı.

  • TCMB faizleri %20 ve üstünde artırır kısa süreli de olsa TL’nin değer kazanmasıyla daha ucuza USDT alma imkanı olacaktı.
  • TCMB faizleri %20 altında artırır veya sabit bırakır bu senaryoda da daha pahalıya USDT satma imkanı bulacaklardı.

İlk senaryo siyasilerin, büyük finans kuruluşlarının açıklamalarının ardından ağır basıyordu. Bu da TL’nin birkaç gündür yükselişinin önünü nispeten kesmiş hatta yatırımcılar 20 dolara kadar düşen fiyat spekülasyonuna ağırlıklı sosyal medyada maruz kalmıştı.

Şimdilik son durum faizlerin sınırlı biçimde artmaya devam edeceği yönünde. Bu da TL için volatilite artışının devam edebileceğini gösteriyor.

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