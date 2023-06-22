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BlackRock ve WisdoomTree gibi dev varlık yönetimi şirketlerinin Spot Bitcoin ETF başvurularının piyasalarda yarattığı etkiyle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günler içerisinde kaydettiği yükselişlerin ardından 30.000 doları aştı. Ancak piyasalardaki yükseliş beklentisinin artmasına karşın Bloomberg’in Makro Stratejisti Mike McGlone, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda BTC ve kripto para piyasası adına düşüş riskinin devam ettiğini öne sürdü.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son değer artışlarıyla birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Kaydettiği son değer artışlarının ardından 1894 dolar seviyelerinde işlem görmeye başlayan Ethereum (ETH) da 1900 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Dev varlık yönetimi şirketlerinden arka arkaya gelen Spot Bitcoin ETF‘i talepleri, piyasalarda önemli bir etki yarattı. Bitcoin’deki değer artışları da kripto para piyasasında yükseliş yönlü beklentinin önemli ölçüde güçlenmesine neden oldu. Ancak Bloomberg Makro Stratejisti, uzun vadeli yükseliş beklentilerinin yanı sıra yakın vadeli risklere değinerek ABD’deki ekonomik gidişatın piyasaya etkisini değerlendirdi.

Bloomberg Makro Stratejistinden Son Durum Değerlendirmesi

Geçmiş yıllarda VanEck ve ARK Invest gibi birçok şirketin yaptığı Spot Bitcoin ETF’i başvurusu reddedilse de BlackRock gibi dev bir varlık yönetimi şirketinin Spot Bitcoin ETF’i başvurusu yapması, başvurunun onaylanabileceğine ve SEC’nin artık Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine yönelik bir beklentinin oluşmasına neden oldu. Piyasalarda oluşan bu beklentiyle birlikte kripto para piyasasında da güçlü yükselişler kaydedildi. Ancak McGlone, yükseliş beklentisine karşın yakın vadeli risklere karşı yatırımcıları uyardı.

Bloomberg Makro Stratejisti Mike McGlone, yakın tarihli bir YouTube röportajında piyasalardaki son durumu ele aldı ve BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’i başvurusunu değerlendirdi. McGlone, BlackRock’ın başvurusunun muhtemelen kabul edileceğini ve uzun vadeye ilişkin yükseliş beklentilerinin devam ettiğini ancak yakın vadeli risklerin hala devam ettiğini dile getirdi. Mevcut ekonomik koşullara dikkat çeken McGlone, normalde resesyon ortamlarında riskli varlıkların düşüş eğiliminde olduklarını belirtti ve BTC adına yakın vadede henüz güçlü bir yükseliş beklentisi olmadığına yönelik düşüncelerini paylaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.