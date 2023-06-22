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USDC (USD Coin), ABD dolarının dijital bir versiyonunu temsil eden bir stablecoin’dir. Her bir USDC token’inin rezervde tutulan karşılık gelen bir ABD doları ile desteklendiği, istikrarlı bir değeri korumak için tasarlanmış bir kripto paradır. USDC, Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışır ve hızlı ve güvenli dijital değer transferleri sağlar. Anında ödeme ve küresel erişilebilirlik gibi kripto paraların avantajlarını geleneksel itibari para birimlerinin istikrarıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. USDC, kripto para borsalarında işlem yapmak, çevrimiçi ödemeler gerçekleştirmek ve merkeziyetsiz (DeFi) uygulamalarına katılmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu yazımızda USD Coin (USDC) projesi nedir, USDC kurucuları kimdir başta olmak üzere USD Coin (USDC) nedir ile ilgili hemen hemen her konuyu ele alacağız.

USD Coin (USDC) Projesi

USD Coin (USDC), stablecoin olarak bilinen bir kripto para türüdür. ABD dolarının istikrarlı bir değeri koruyan dijital bir temsilini sağlamak için oluşturulmuştur. Her USDC token’i, düzenlenmiş finansal kurumlar tarafından rezervde tutulan bir ABD doları ile desteklenmektedir.

USDC, 2018 yılında bir fintech şirketi olan Circle ile bir kripto para borsası olan Coinbase arasında ortak bir çaba olarak başlatılmıştır. Algorand ve Solana gibi diğer Blockhain’lere genişlemiş olmasına rağmen aslen Ethereum Blockchain’i üzerinde çalışmaktadır.

USDC’nin temel amacı, hızlı ve güvenli dijital değer transferlerini mümkün kılmaktır. Anında ödeme ve küresel erişilebilirlik gibi kripto paraların avantajlarını ABD doları gibi geleneksel fiat para birimlerinin istikrarıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu istikrar, dolaşımdaki USDC token’leri ile rezervde tutulan ABD doları arasında 1:1’lik bir oran sağlanarak elde edilmektedir.

USDC, kripto para ekosisteminde işlem yapma ve değer saklama aracı olarak popülerlik kazanmıştır. Bitcoin veya Ethereum gibi daha değişken kripto paraların bir alternatif sunarak kullanıcıların ABD dolarına bağlı güvenilir bir değere sahip bir kripto para tutmalarına imkan tanımaktadır. USDC, kripto para borsalarında alım satım yapmak, çevrimiçi ödemeler gerçekleştirmek ve DeFi uygulamalarına katılmak gibi çeşitli amaçlar için de kullanılabilmektedir.

USDC diğer kripto paralara kıyasla istikrar sunsa da, yine de düzenleyici çerçevelere ve finansal sistemle ilişkili risklere tabi durumdadır. Bu bakımdan kullanıcılar USDC konusunda dikkatli olmalı ve alım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

Stablecoin Nedir?

Stablecoin, belirli bir varlığa veya varlık sepetine göre sabit bir değeri korumak için tasarlanmış bir kripto para türüdür. Büyük fiyat hareketleri yaşanabilen diğer kripto paraların aksine, stablecoin’ler istikrar sağlamayı ve güvenilir bir değişim aracı ve değer deposu olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır.

Stablecoin’lerin değer istikrarı çeşitli mekanizmalarla sağlanır ve en yaygın türleri fiat teminatlı, kripto teminatlı ve algoritmiklerdir. USDC, fiat teminatlı stablecoin’ler türleri kategorisine girmektedir.

Stablecoin‘ler, anında ödeme, küresel erişilebilirlik ve kripto paralardaki yüksek volatiliteye daha az maruz kalma gibi avantajlar sunar. Genellikle kripto para borsalarında bir ticaret çifti, hızlı bir şekilde değer aktarma aracı ve piyasadaki belirsizlik dönemleri veya günlük işlemler gibi volatiliteden uzak kalınmak istendiği durumlarda bir değer deposu olarak kullanılırlar.

USDC Kurucuları Kimdir?

USD, kripto şirketi Circle ve Coinbase borsası tarafından kurulan bir konsorsiyum olan Centre tarafından piyasaya sürülmüştür. Centre, bu iki önde gelen kripto para şirketi arasındaki ortak bir çabayı temsil etmektedir.

Centre’ın kurucu ortağı Circle, 2013 yılında Jeremy Allaire ve Sean Neville tarafından kurulmuş bir fintech şirketidir. Kripto para cüzdanı, yatırım platformu ve stablecoin dahil olmak üzere kripto paralarla ilgili çeşitli hizmetler sunmaktadır. Circle, USDC’nin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesinde önemli bir rol oynamış, oynama da devam etmektedir.

Centre’ın bir diğer kurucu ortağı ABD merkezli Coinbase, Binance‘in ardından dünya çapında en büyük ve en tanınmış kripto para borsalarından biridir. Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Coinbase, çeşitli kripto paraları satın almak, satmak ve tutmak için bir platform sunar ve kripto paraların ana akım kullanıcılar arasında popülerleşmesinde oldukça etkili olmuştur.

USDC’nin yaratılmasının arkasındaki ortak çaba Centre olsa da Circle ve Coinbase, stablecoin’in arkasındaki kurucu üyeler ve itici güçler olarak önemli roller üstlenmişlerdir.

USDC Coin Yorum

Kripto para piyasasının önde gelen stablecoin’lerinden biri olan USDC coin yorumu yaparken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: