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Bitcoin’de Uzman Görüşü! İki Farklı Analistten BTC Yorumu!

Özet

  • Bitcoin'de 30.000 dolar hedefinin aşılması sonrasında Michaël van de Poppe 40.000 dolara doğru olan ralli öncesinde alım bölgesini belirledi.
  • Ayrıca Crypto Tony ise 32.000 dolarlık hedefi için 28.000 dolara gerileme beklediğini belirtti.
  • Glassnode BTC verilerinin "aşırı sıkı" bölgesinde olduğunu duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
17:06
22 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) ABD verilerinin açıklanmasının ardından 30.000 dolar seviyesini geçti. BTC fiyat hareketine yönelik yorumlar neler?

BTC Fiyat Performansı!

BTC fiyat performansı, önceki gün lider kripto para biriminin Nisan ortasından bu yana ilk kez 30.000 dolara geri dönmesiyle etkiledi. Yükselişin ardından daha uzun pozisyonlar için kazançlı giriş noktaları sağlayan bir düzeltme üzerine umutlar artıyor. Eight ticaret şirketinin kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin bu senaryoya bakıyor. Bence 28.500 dolar özlem için harika bir yer, ne kadar düşükse o kadar iyi, ama 40.000 dolara çıkmadan önce onu almak isteyeceğiniz bölge burası.

Bir diğer kripto para uzmanı Crypto Tony ise bundan sonra 32.000 dolar gibi daha mütevazı bir hedefi korurken Jelle, mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları geçmek de dahil olmak üzere çok daha uzun vadeli seviyeleri değerlendirdi. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Düşen takoz kırılmasından sonra, şimdi ana dirence geri döndük: 30.000 dolar. Fiyatlar biraz duraklıyor gibi görünüyor, bu da yakında dipten alım fırsatları yakalayabileceğimizi gösteriyor. Şahsen 29.000 dolar ve 28.000 dolar izliyoruz. Eğer alırsak teklif vermeye hazırız.

Glassnode Verileri!

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerin olumlu yönlerini analiz eden on-chain analitik firması Glassnode, Bitcoin’in sıra dışı hiçbir şey yapmadığını savundu. Volatilite, diğer birçok kırılmaya aşina olan uzun bir süre boyunca BTC fiyat hareketini takip etmişti.

Glassnode tarafından Twitter’a yüklenen bir grafikte ise yıllar içinde 30 günlük en yüksek ve en düşük seviyeleri gösteriyor. Ayrıca grafikte bir önceki ay “aşırı sıkı” olarak tanımlanıyordu. Glassnode açıklamalarında şunları söyledi:

Tarihsel olarak, son derece dar ticaret aralıkları, her iki yönde de büyük, değişken hareketlerden önce geldi. Bu nedenle, 30 günlük Bitcoin Yüksek ve düşük fiyat aralığı, gelen volatilite tespit etmek için ileri görüşlü bir gösterge olarak kullanılabilir ve en son ralli istisna değildir.

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