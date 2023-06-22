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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kritik faiz kararını saat 14.00’da açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 27 ay sonra ilk kez faizi yüzde 6,5 puan diğer bir deyişle 650 puan artışla yüzde 15’e çıkardı. Merkez Bankası faiz kararının ardından Türk lirası karşısında ABD doları ve Euro yükseldi. Bu yükselişe Bitcoin (BTC) ve altcoinler de eşlik etti.

Hafize Gaye Erkan Başkanlığındaki İlk Toplantıdan Faiz Artırımı Çıktı

Yeni Başkan Hafize Gaye Erkan‘la ilk toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çıkardı. Merkez Bankası böylece 2021’in Mart ayından bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Faiz kararı sonrası Merkez Bankası‘ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı belirtilerek “Parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir” denildi. Açıklamada ayrıca “Kurul enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları belirleyecektir. Parasal sıkılaştırma, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimiyle ilgili göstergeler yakından izlenecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacına uygun olarak tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Bitcoin ve Altcoin’ler Birden Yükseldi

Piyasa beklentisinin altında kalan faiz kararı sonrası Türk lirasının değer kaybetmeye başlamasıyla ABD doları ve Euro yükseldi. Faiz kararı öncesinde 23,5 civarında gezinen USD/TRY faiz kararı sonrasında 24,12’ye, 25,9 civarında gezinen EUR/TRY ise faiz kararı sonrasında 26,51’e çıktı.

ABD dolarının Türk lirası karşısında yükselişe geçmesiyle Bitcoin ve altcoin‘ler de yönünü yukarı çevirdi. ABD doları karşısında 30 bin dolar civarında gezinen Bitcoin, Türk lirası karşısında yüzde 7’nin üzerinde değer kazanarak 728 bin liraya kadar çıktı. Bitcoin fiyatı, faiz kararının açıklanmasından hemen önce Türk lirası karşısında 700 bin liranın altına düşmüştü.

Altcoin’ler de Türk lirası karşısında yükselişe geçti. ABD doları karşısında bin 900 dolar civarında gezinen en büyük altcoin Ethereum (ETH), Türk lirası karşısında yüzde 6,97 yükselişle 45 bin 935 liraya kadar çıktı.

21milyon.com verilerine göre Türk lirası karşısında en büyük yükselişi yapan altcoin’ler yüzde 40,8 yükselişle Pepe (PEPE), yüzde 15,49 yükselişle Fetch.ai (FET), yüzde 14,42 yükselişle Stacks (STX), yüzde 13,41 yükselişle Mina (MINA), yüzde 11,43 yükselişle Shiba Inu (SHIB) ve yüzde 10,23 yükselişle Ocean Protocol (OCEAN) oldu.