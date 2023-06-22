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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en büyük 10 altcoin listesinde yer alan Solana‘nın (SOL) kripto para piyasasının genelini vuran yükseliş dalgasının ortasında fiyatının iki katına çıkmasını bekliyor.

“Nadiren Böyle Şeyler Söylerim” Diyerek Solana’yı (SOL) İşaret Etti!

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin Solana’nın Elliot Dalga Teorisi’nin üç dalgalı düzeltme modelinin tamamlamasının yanı sıra güçlü bir destek seviyesinden sıçrama yapmasının ardından beğenerek takip ettiğini söyledi. Elliott Dalga Teorisi’ne göre, bir varlığın fiyat hareketindeki ana eğilim beş dalgalı bir modelde gerçekleşir ve fiyat düzeltmesi üç dalgalı bir modelde gerçekleşir.

Bluntz, SOL’a ilişkin beklentisi “Burada beğendiğim altcoin’lerden biri de SOL. Güçlü bir destek seviyesinden güçlü bir tepki aldı ve yüksek zaman dilimlerinde temiz üç dalga aşağı hareketini tamamladı. Bence bu yüzde 100 yukarı yönlü bir potansiyele sahip ve ben nadiren böyle şeyler söylüyorum.” dedi.

SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,60 yükselişle 17,35 dolardan işlem görüyor. Analiste göre SOL, bu fiyat seviyelerinden 32 doları bulan hatta aşan bir yükseliş ile kısa vadeli zirve noktasına ulaşacak.

“Bitcoin’in Günlük Grafiği Yükseliş Sinyali Veriyor”

Solana’nın ardından Bitcoin‘e (BTC) bakan Bluntz, kripto para piyasasının en büyük varlığının günlük fiyat grafiğinde yükseliş sinyalleri verdiğini söyledi. Analist, yaptığı değerlendirmede “BTC‘nin günlük fiyat grafiğinde güzel bir düşen trend/boğa bayrağı formasyonu kırılımı oldu. Bence tekrar risk almaya başlamanın vakti geldi.” ifadelerini kullandı.

Bir boğa bayrağı formasyonu tipik olarak, fiyat düşüşünden önce devam eden yükseliş trendinin devam etmek üzere olduğuna işaret eder. En büyük kripto para, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,72 yükselişle 30 bin 214 dolardan işlem görüyor.