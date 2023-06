Okuma Süresi: 2 Dakika

Efsanevi girişimci, yatırımcı ve ABD merkezli kripto para borsası Gemini’nin kurucu ortağı Cameron Winklevoss büyük Bitcoin birikiminin ne olduğu ve neden nadir bir yatırım fırsatı döneminin ortasında olunabileceğine dönük dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cameron Winklevoss: Fırsat Penceresi Hızla Kapanıyor

Kripto para borsası Gemini’nin ve Winklevoss Capital VC şirketinin kurucu ortaklarından Cameron Winklevoss, kişisel Twitter hesabından ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’sini piyasaya sürmek için başlayan yarışın kızıştığı dönemde en büyük kripto paranın güçlü bir birikim aşamasına girdiğini söyledi. Winklevoss’a göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ilk spot Bitcoin ETF’sine onay vermek üzere olduğu için “halka arz öncesi statüsündeki” Bitcoin şu anda nadir bulunan bir satın alım fırsatı sunuyor.

Winklevoss, SEC’in ilk spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakması halinde yatırımcı selinin kapısının açılacağını iddia ederken, fırsat penceresinin hızla kapandığını ve durumu izleyen herkesin bunu görebileceğini söyledi. Bu gerçekliği göz önüne alan Bitcoin milyarderi, BTC fiyatının performansının mevcut aşamasını önceki on yılın ortasındaki performansla karşılaştırarak oldukça bullish (boğa) bir yorum yaparak “Eğer Bitcoin önceki on yılın en belirgin ve en iyi yatırımıysa, bu on yılın en belirgin ve en iyi yatırımı da olacaktır.” dedi.

Takipçileri ilk spot atın ETF’sinin (XAU) onaylanmasının ardından başlayan ve 4 yıl boyunca süren ralli sürecine vurgu yaparak ünlü ismin ortaya koyduğu durum tespitine destek çıktı. İlk spot altın ETF’sine onay çıkmasıyla düşük volatilitesiyle bilinen varlıkta dört yıl boyunca süren rallinin fitili ateşlenmişti.

BlackRock’ın Ardından Şirketler Spot Bitcoin ETF’si İçin Sıraya Girdiler

Her geçen gün daha fazla varlık yönetim şirketinin SEC’e spot Bitcoin ETF’i başvurusunu sundukları görülüyor. Yönetimi altında yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlık bulunan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock‘ın hamlesi ile başlayan dalga Fidelity‘nin de spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasıyla devam etti. BlackRock ve Fidelity’nin ardından şimdiye kadar Invesco, Wisdom Tree ve Valkyrie spot Bitcoin ETF’si için SEC’e başvuru yaptılar.

Kurumsal ve bireysel yatırımcılar, fiziksel olarak Bitcoin tutmaya gerek kalmadan dünyanın en büyük kripto parasını yatırım yapmayı kolaylaştıracağı için spot Bitcoin ETF’sini merakla bekliyorlar. Piyasa gözlemcileri ve uzmanları SEC’in bir spot Bitcoin ETF’sine yeşil ışık yakmasının 2023’en en büyük yükseliş katalizörü olacağı üzerinde duruyor.