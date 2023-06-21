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Ethereum stake eden yeni Ethereum adreslerinin sayısı artmaya devam ediyor ve stake edilen ETH miktarı Nisan ayından bu yana artış gösterdi. Bu eğilim Haziran ayının ilk haftasından sonra, muhtemelen SEC’in Coinbase’e karşı dava açmasının ardından düzenleyici kaygılar nedeniyle değişmeye başladı.

Bu ayın başlarında yaşanan düşüş haberlerine rağmen, ETH’nin fiyat hareketi 4 saatlik fiyat grafiğinde yükselişe geçti. Son zamanların en düşük seviyesi olan 1778 doların üzerine çıkılması, gücün alıcılara doğru kaydığına işaret etti.

1 Ethereum Kaç TL? Grafikler Ne Söylüyor

4 saatlik piyasa yapısı, 1778 dolar seviyesinin aşılmasının ardından yükselişe geçti. Bu hareket bir yükseliş piyasası yapısı kırılmasını temsil ediyordu ancak trend henüz alıcıların lehine de görünmüyordu. ETH boğaları daha yüksek bir en düşük ve en yüksek seviyeye ulaşmalı ancak henüz bir geri çekilme bile görülmedi.

RSI, güçlü yükseliş momentumu göstermek için aşırı alım bölgesindeyken, OBV son iki haftanın kayıplarının bir kısmını geri almayı başardı. Yine de, 4 saatlik fiyat grafiği yükseliş belirtileri gösterse de, günlük zaman dilimi bunun aksine kanıtlar sundu.

Mayıs ortasında 1785 doların altına inilmesi, yüksek zaman dilimi eğiliminin düşüşe döndüğünü gösterdi. Son zamanlarda 1686 doların (beyaz) altına düşmesi, Ethereum’un günlük grafikte düşüş eğilimine girmeye başladığını gösterdi. Bu fikri geçersiz kılmak için Ethereum’un 1914 doları aşması gerekiyor. Fibonacci geri çekilme seviyeleri, 1804 ve 1852 doların da bir geri dönüşün veya devamın gerçekleşebileceği önemli seviyeler olabileceğini gösterdi.

Son iki ayda 1840 dolarlık bölge önemliydi, bu nedenle 1852 doların üzerinde bir ETH artışı güçlü bir yükselişin işareti olacaktır. Yazım sırasında dikkatli olunması gerekiyordu, ancak grafik alıcıların üstünlük sağladığını gösterdi. Ethereum adına TL fiyatı incelendiğinde ise 44.200 TL seviyesinde işlemlere devam edildiği görülmekte.

Ethereum Fiyat Grafiği ve Açık Faiz

Spot CVD 11 Haziran’dan bu yana kademeli olarak yükselmeye başladı, ancak bu kazançlar Haziran başındaki düşüşe kıyasla çok küçük kaldı. Boğalar için daha da endişe verici olan, yükselen fiyatlara rağmen Açık Faizde güçlü bir yükseliş görülmemesi oldu.

Bu durum spekülatörlerin kenara çekildiğini ve uzun vadeli alımların cesaretinin kırıldığını gösterdi ve duyarlılığın henüz yükselişe geçmediğine işaret etti. Bu nedenle, yatırımcılar piyasanın bir alım satım fırsatı sunup sunmadığını yeniden değerlendirmek için 1900 doların üzerine veya 1770 doların altına bir hareket bekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.