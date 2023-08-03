Anonim kalmayı tercih ederek adını saklayan kripto para odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu ve kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) önemli bir boğa koşusunun eşiğinde olabileceğini gösteren önemli bir göstergeye dikkat çekti. Analiste göre geçmişte altı kez çalışan ve şimdiye kadar yanılmayan volatilite göstergesinin bir kez daha alarm verdiğini ve bu alarmı BTC fiyatında büyük bir çıkışın takip etmesini öngörüyor.

Volatilite Göstergesi Şimdiye Kadar Yanılmadı

Kripto para dünyasının yakından takip ettiği kripto para odaklı YouTube kanalı InvestAnswers’ı anonim sunucusu ve kripto para analisti, kripto veri şirketi Glassnode‘un Bitcoin’in volatilitesinin kayıtlardaki en düşük ikinci seviyede olduğunu gösteren ve geçmiş veriler ışığında bir boğa piyasasının başlangıcını müjdeleyen bir grafiğe atıfta bulundu.

Analiste göre Bitcoin’in volatilitesi şu anda oldukça düşük bir seviyede ve yatırımcılar için potansiyel olarak kazançlı bir sabır dönemine işaret ediyor. Analistin beklentisi bu dönemi sabır göstererek atlatan yatırımcıların büyük kazanç sağlayacağı yönünde.

Analist, önceki düşük volatilite dönemlerinin Bitcoin’in değerinde önemli artışlardan önce görüldüğüne dikkat çekerek, volatilitenin bu denli düşük olduğu 2017’de en büyük kripto paranın 3 bin dolardan 20 bin dolara fırladığını belirtti. Analiste göre 2017 dışında düşük volatiliteyi fiyat artışlarının takip ettiği diğer dönemler Mayıs 2016, Nisan 2019, Şubat 2013 ve Kasım 2020 olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,44 düşüşle 29 bin doların hemen üzerinde, 29 bin 107 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz yedi günde değerinin yüzde 1,35’ini kaybeden BTC, son 30 günde ise değerinin yüzde 5’inden fazlasını kaybetti.

Kimi piyasa analisti Bitcoin’in sert bir düşüşün eşiğinde olduğuna inanıyor olsa da InvestAnswers’ın anonim sunucusu bu düşüşlerin sonunda yükseliş olmasını ve Bitcoin’deki düşük volatilitenin potansiyel olarak önemli bir fiyat artışına zemin hazırladığına inanıyor.