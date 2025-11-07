Mossad Destekli Altcoin Zcash (ZEC) Rekora Doymuyor, Yükselişin 3 Sebebi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Gizlilik altcoinleri enteresan bir yolda ilerliyor. Merkezi borsalar onları Biden döneminde delist etmeye başladı. Büyük riskler içerdiği için hükümetin karşı çıktığı gizlilik altcoinleri şimdi Biden döneminde yeniden ilgi görüyor ve üzerlerinde baskı hissetmiyor. Bugünlerdeyse Zcash (ZEC) güne yüzde 34 artışla devam ediyor. Günler önce bu seviyeleri paylaştığımızda hedef oldukça gülünçtü. (ZEC Coin hedefi 9 Ekim)

Zcash (ZEC) ve Mossad

Zerocash Project olarak 2014 yılında akademik ekip tarafından kuruldu. Zcash protokolünün bilimsem temelleri Johns Hopkins University, MIT, Tel Aviv University, Technion – Israel Institute of Technology gibi üniversitelerden kriptografi profesörleri tarafından atıldı. Ardından projenin ismi Zcash olarak değiştirildi.

Yani projenin temeli İsrailli akademisyenler tarafından atıldı. Onun Mossad bağlantılı olduğunu düşündüren şeylerin başında bu geliyor. Hatta bugün bile Zerocash Project’in 2014 yılından bugüne faal olan resmi internet sitesinin destekçiler bölümünü kontrol ettiğinizde açık biçimde İsrailli devlet kurumlarının desteğinin inkar edilmediğini görürsünüz.

Destekçilerin tam listesi şöyle;

Amazon, AWS in Education araştırma hibesi yoluyla

Broadcom Foundation ve Tel Aviv Üniversitesi Kimlik Doğrulama İnisiyatifi

Center for Science of Information (CSoI), bir NSF Bilim ve Teknoloji Merkezi, CCF-0939370 sözleşmesi kapsamında

Check Point Institute for Information Security

S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ve Air Force Research Laboratory (AFRL), FA8750-11-2-0211 numaralı sözleşme kapsamında

Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı (FP7/2007-2013), 240258 numaralı hibe kapsamında

Israeli Centers of Research Excellence I-CORE Programı (center 4/11)

Israeli Ministry of Science and Technology (İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanlığı)

The Leona M. ve Harry B. Helmsley Charitable Trust

S. Office of Naval Research, N00014-11-1-0470 numaralı sözleşme kapsamında

Simons Foundation, Teorik Bilgisayar Bilimi lisansüstü öğrencileri için Simons Award ile

Skolkovo Foundation, 26 Ekim 2011 tarihli hibe kapsamında

Henüz kripto paraların pek bilinmediği günlerde İsrail devlet fonlarıyla finanse edilen ve ülkedeki akademisyenlerce başlatılan bir projenin Mossad bağlantılı olmadığını söylemek güç.

Tansel Kaya kripto paralarda mahremiyet çabaları ve ZEC Coin’in farkını geçtiğimiz günlerde X hesabından şu cümlelerle açıklamıştı.

“Kriptoda mahremiyet diye bir şey yok. Bugüne kadar mahremiyet ile ilgili ciddi ürünler geliştiren herkese bir şekilde ceza verdiler: Tornado Cash, Samourai Wallet, vs. ZEC müstesna. Dolayısı ile ZEC mahremiyet sağlıyor demek doğru olmaz. Bu tip ürünlere siber güvenlikte bal çanağı (honey pot) diyoruz. Bunları kullanacak kadar salak olan arkadaşlar bunlara düşüyor. Bir de bu anlatıyı (narrative) kimse açıktan reddetmediği için bu tip şeyler yayılıyor. Bunları reddetmeye kalkınca hemen birtakım hesaplar sizin hesabınızın altına üşüşüyor. Delil göster diyorlar. Eğer akademik vs bir konumunuz varsa, sizi bir şekil engelliyorlar. Bu tip ürünleri ekonomik olarak destekleyen arkadaşlara hiç lafım yok. Kriptoda duygusallığa yer yok. Çıkacaksa alıp tepede satacaksın. Ama bu gizlidir, mahremdir derseniz ben art niyet ararım.”

Bugün yine Samourai Wallet geliştiricisini hatırlatarak Tansel Kaya şunları yazdı;

“ZEC yükselirken Samourai Wallet geliştiricisi Keonne Rodriguez’e 60 ay hapis, 3 yıl gözetim, $250K para cezası. Yazdığı yazılım bir cüzdan. İnsanların mahrem bir biçimde BTC işlemleri yapmasını sağlıyor. Satoshi Nakamoto bu yüzden kim olduğunu gizlemişti. Yıllar sonra bu insanları köleliğe, ırkçılığa itiraz eden insanlarla birlikte anacağız. Yazık adama.” – Tansel Kaya X

Zcash (ZEC) Neden Yükseldi?

Ekim ayından bugüne ZEC cephesinde yaşanan yükseliş 7x’i aştı. Son 24 saatte ise %33 artış yaşadı. Piyasa değeri 10 milyar dolar eşiğini aşarak 11,7 milyar dolar değer ve 15,13 milyar dolar FDV’ye ulaştı. Hacimse 3,33 milyar dolar. Gizlilik odaklı kripto para projesi olan Zcash’in public işaretli tokenlerini borsalara gönderebiliyorsunuz ancak çoğu borsa gizlilik yeteneği açık varlıkları kabul etmiyor.

En büyük 12’nci kripto para konumuna yükselen ZEC Coin için bazı yükseliş gerekçeleri var. XMR yükseldiğinde Meksika kartellerinin ödeme aldığı şakası sosyal medyada pek yaygındı ancak ZEC için elle tutulur gerekçeler var.

Bu ay halving bekleniyor. Arz kıtlığı demek. Maksimum arz Bitcoin $ 102,560.82

Hayes ZEC’i Maelstrom fonunun en büyük ikinci likit varlığı olarak açıkladı.

ZEC’in gizlilik yeteneklerini kullananların oranında artış görülüyor. Yani ZEC’i gizlilik motivasyonuyla kullanan insanların aniden sayısı arttı. (Meksika kartelleri? :/)