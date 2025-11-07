3 Silahşor: FIL, FET ve RENDER Coin Piyasaya Meydan Okuyor

Teknik Analiz

Özet

  • FIL Coin 1,8 doları aşarak ralliyi hızlandırdı ve 3,32 dolar üstü kapanışlarla 4,35 dolarlık ralli tabanı geri kazanılabilir.
  • RENDER 3 ve 3,34 doları hedefliyor. Eğer iyi bir hafta sonu geçirirsek bu seviyeler ilgi çekebilir.
  • FET Coin 29 gündür görülmeyen seviyelere döndü ve 0,43 doların hemen altında, yükseliş için bu taban geri kazanılmalı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Altcoinlerin önemli bölümünde çift haneli kayıplar varken üç silahşor son 1 saatte heyecan verici kazançlar elde etti. Bitcoin $102,560.82 fiyatı Senato oylaması başlarken yeniden yükselişe geçti ve 103 bin dolara yaklaşıyor. SHIB, DOGE gibi bazı yıpranmış altcoinler de güne çift haneli kazançla devam ediyor. Ancak son 1 saatteki performansıyla herkesin gözü 3 kripto parada.

İçindekiler
1 RENDER Coin Hedef
2 FIL ve FET Coin

RENDER Coin Hedef

En büyük 100 kripto para arasında FIL, FET ve RENDER en iyi performans gösteren kripto paralar oldu. Sırasıyla %26, %15 ve %11,54 kazançlar son 1 saattir yeni zirvelere koşuyorlar. FIL Coin son 7 günde %148 yükseldi ve FET Coin haftalıkta %70 kazanç elde etti. Kısa vadeli altcoin kazançlarının halen taze olduğunu gösteren bu üçlü kripto paralardaki heyecanın devamını teyit ediyor.

RENDER günlükte yüzde 44 arttı. 1,78 dolarda bu hafta tekrar dip yapan yapay zeka odaklı altcoin 10 Ekim çöküşün 0,443 dolara iğne atmıştı. Bu hafta yapay zeka balonu tartışmalarıyla risk piyasaları fazlasıyla boğuldu üstelik kapanmanın 38 günle yeni rekora ulaşması da iştahı kesti. Yazı hazırlandığı sırada Trump yapay zeka balonu tartışmalarını ciddiye almadığını bu konuda endişelenmediğini söyledi. İyi bir şey. Eğer 2,35 dolar üstü kapanışlar devam ederse 3 dolar ve 3,34 dolar seviyelerinin geri alınması beklenir. Yükseliş için 3,34 dolar tabanı kazanılmalı ve yeniden desteğe dönüşmeli.

FIL ve FET Coin

Filecoin (FIL) önemli direnç seviyesini aşarak 1,8 dolar üzerinde ralliyi hızlandırdı. Likidite azalsa da sınırlı altcoinlere akan para böylesi etkileyici sonuçlar doğurabiliyor OTHERS Dominance artışı bu noktada BTC düşüşünün tek huzur veren detayıydı.

Belki de altcoin boğası bu sezon böyle başlıyordur? 3,32 dolar üstü kapanışlar devam etikçe FIL Coin rallisinin devamı beklenir ancak kısa vadeli yatırımcıların kar satışları henüz başlamadı bunun boyunun ne olduğunu da yakından izlemek gerekecek. Şimdiki hedef 4,35 dolardaki ralli tabanı eğer bu seviye aşılır ve desteğe dönerse Aralık ayındaki 8,44 dolara uzanan zirveyi yine görebiliriz.

Yapay zeka altcoini dediğimizde akla ilk gelenlerden biri FET Coin. 2022 sonunda GPT patlarken insanlar birbirine 0,3 dolarlı fiyatlardan nasıl alım fırsatını kaçırdıklarını anlatıyordu. GPT lansman ile FET Coin zirvesi arasında 475 gün vardı ve fiyat süreçte 33 kat artmıştı. Şimdi 3,47 dolarlık ATH seviyesinden uzak olsak da yatırımcılar 29 gündür görülemeyen fiyatlara dönüldüğü için mutlu. 0,43 dolar burada önemli bir bölge, şimdilik fiyat bunun altında ancak üzerinde kapanışlar başlarsa 0,54 dolarlık yükseliş tabanı kazanılabilir ve 1 dolara yakın yeni zirveler görebiliriz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
