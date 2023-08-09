Yatırımcıların dikkatle takip ettiği kripto para analisti Benjamin Cowen, önde gelen altcoinler’den Solana‘nın (SOL) Cardano’nun (ADA) 2019’da yaptığı gibi büyük bir düşüşle karşı karşıya kalarak zor günler geçirebileceği uyarısında bulundu. İşte analistin SOL için korkutan öngörüsü.

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Solana‘nın 2022’nin sonundaki ağır kapitülasyonu nedeniyle diğer bazı altcoinler’den biraz daha fazla güç gösterdiğini söyledi.

Analist, SOL’un bu yılın başındaki fiyat hareketi ile dibe vurduğu ardından son ayların en yüksek seviyesine çıktığını ve ardından son tepe noktasını süpürerek yeniden düşüşe geçtiğine dikkat çekerek söz konusu fiyat seyrini Cardano‘nun (ADA) 2019’da yaptığı fiyat hareketleri ile karşılaştırarak şunları söyledi:

Solana’nın yeniden son dip seviyesini süpürerek yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyorum. Yani 16,5 dolar civarındaki trend çizgisinin altına inecek olursa ki bunun olup olmayacağından emin olmasam da böyle bir senaryoda 11 dolar civarına kadar geri çekilme görülebilir.

Şimdi bunun oldukça aşağı yönlü bir fiyat hareketi olduğu düşünülebilir ama Cardano’nun ADA‘sının 2019’da tam olarak aynı şeyi yaptığını hatırlıyorum. Temelde bu fiyat hareketi ile kapitülasyona uğradı ve ardından yükseldi. Sonra yerel tepe seviyesine ulaşarak düşüşe geçti. Sonra tahmin edin ne oldu? Dipleri süpüre süpüre toparlandı.

Cardano ancak en dip seviyeleri görmesinin ardından uzun vadede toparlanma sürecini başlatabildi. Bu yüzden hala altcoinler’in birçoğunun geri çekilme ve bazı dip seviyelerini süpürme, belki de bu dip seviyelerinin daha da altına inebileceklerini düşünüyorum. Bu, Bitcoin‘in merakla beklenen blok ödülü yarılanmasından hemen önce bile gerçekleşebilir.