Son Dakika: Hükümet Kapanması Bugün Bitebilir, Demokratlar Merhamete Geldi



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto paralar için de son derece önemli hale gelen hükümet kapanması bugün sona erebilir. Trump bu kapanmanın geçen haftaki belediye seçimleri yenilgisinin sebebi olduğunu düşünüyor. Kapanma 38’inci günde ve artık rekor her geçen gün yukarı taşınıyor. Nihayet Demokratlar merhamete geldi, bakalım Cumhuriyetçiler ne yapacak.

Hükümet Kapanması Bitiyor

Bitcoin $102,560.82 fiyatı 103 bin doların üstüne çıktı çünkü Demokratlar hükümet kapanmasının sona erdirilmesi için bir teklif sunacak. Elbette yine bir “al gülüm ver gülüm var” karşılığında ACA (Affordable Care Act) kapsamında verilen sağlık sigortası sübvansiyonlarının 1 yıl daha uzatılması istemiyor. Bu sübvansiyonlar neydi? Obamacare kapsamında düşük ve orta gelirli vatandaşlara sağlık sigortası primleri için devlet desteği sağlanıyordu.

Demokratlar 38 gündür zaten bu sübvansiyonları ve bazı başka şeyleri direttiği için kapanma devam ediyordu. Eğer Cumhuriyetçiler kapanmanın sona ermesi için 1 yıl daha bütçeye ek yük oluşturan bu öneriyi kabul ederse kapanma birkaç saat içinde sona erebilir. Top artık Cumhuriyetçilerin sahasında ve “Demokratlar yüzünden hükümet kapalı bunları lanetleyin” tarzında söylemlerin önü kesilmiş oldu.

(Demokrat) ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer şunları söyledi;

“Thune, geçici önlemlere ACA sübvansiyonunun uzatılmasını eklemeli, top Cumhuriyetçilerin sahasında.”

ABD’li Demokrat Senatör Schumer’ın danışmanı şimdi şunu söyledi;

“Demokratlar, hükümeti yeniden açmak için ‘temiz bir geçici bütçe (clean CR)’ ve iki partinin ortak hazırladığı bir ‘minibus (küçük bütçe paketi)’ öneriyor.”

Cumhuriyetçiler teklifi reddedebilir. Pazarlık süreciyle gelir gruplarını değiştirebilir veya 1 yılı 6 aya çekmeyi teklif edebilir. Ve direkt kabul edebilir. Önümüzdeki dakikalar çok önemli ve BTC şimdiden hareketlendi.

22:51 Güncelleme: GOP (Cumhuriyetçi) Senatörü Daines, ACA sübvansiyonu konusunda Senato Demokratlarının teklifini reddetti. (Daines, Senate Republican Campaign Committee (NRSC) başkanı, yani Cumhuriyetçi Senato grubunda liderlik düzeyinde bir isim. Fakat grup adına konuşup konuşmadığı belli değil)

23:07 Güncelleme: Senato Cumhuriyetçi Parti Kıdemli Danışmanı: “Demokratların önerisi daha başlangıçta reddedildi.”

Cumhuriyetçi Parti Danışmanı: “Cumhuriyetçiler, hükümetin kapanmasını sona erdirmek için Demokratların önerisini reddetti.”