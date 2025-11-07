QT Bitiyor, QE Başlıyor Sevinsenize? Kripto Paraları 2026’da Bekleyenler



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kripto para yatırımcıları eğer grafikler düşüyorsa mutsuz olmak için çok fazla neden bulabilir. Asıl sorun hem yükselişte hem düşüşte hiçbirinin sonuna gelmeyeceğimize inanmaktır. Bu hafta düşüş vardı ve “artık ayı piyasaları başladı” naralarını görmeye başladı. BTC ATH seviyesinin sadece 24 bin dolar altındayken. Üstelik Fed QT’yi bitirip nötr pozisyon alıyor ve QE geliyor. Sevinmek için çok fazla sebep var.

Fed QT ve QE

QE (Quantitative Easing -Niceliksel Gevşeme) ve QT (Quantitative Tightening – Niceliksel Sıkılaşma) Fed hakkında bilmeniz gereken en temel şeylerdendir. QE Fed’in (veya diğer merkez bankalarının) piyasadan tahvil, ipotek teminatlı menkul kıymet vb. varlık alarak sisteme likidite pompalamasıdır. Uzun vadeli faizleri düşürmek, ekonomik büyüme ve istihdamı desteklemek, deflasyon riskinin önlemek içindir. Fed bilançosundaki varlıklar büyük piyasadaki dolar artar. 2008 ve 2020 dönemi iyi örnekler, Fed trilyonlarca dolarlık tahvil alımı yaptı 2021 boğasının temelin burada atıldı.

QT ise Fed’in elindeki tahvilleri yenilemeden vadesi geldikçe bilançodan düşürmesi veya satmasıdır. Enflasyonu kontrol altına almak, likiditeyi azaltmak, para arzını daraltmak içindir. 2022 yılından 2025 Ekim ayına kadar Fed’in yaptığı şeydir.

QE Başlıyor

Esasen teknik olarak halen QT dönemindeyiz çünkü faizler düşse de bilanço azaltılması henüz tam anlamıyla durmadı. AMA DURACAK. Bu ama çok önemli ve Ekim toplantısından önceki Fed faiz kararı metninde de en fazla dikkat çektiğimiz şey buydu. Aralık ayı itibariyle Fed bilanço azaltımını durduracağını, tam sıkılaşmadan “nötr” duruşa geçeceğini açıkladı.

Buradaki önemli detay ne? Kısa vadeli borç alımlarıyla başta pek hissedilmese de Fed genişleme de başlayıp bu nötr dönemi geride bırakacak. Buradaki sorun QT bitti ve QE başlıyor ancak bu geçiş döneminde düşüş yaşanacağına dair yaygın bir kanaat var bu haftaki borsa düzeltmesini bir ucundan buna bağlayanlar da var ama sonuçta QE başlarken önümüzdeki yıl olacak şey parasal genişlemeyse kripto paralar ve hisse senetlerinde yaşanacak geçici düşüşler neden bizi hayal kırıklığına uğratmalı ki?

New York Fed

Bugün NY Fed enflasyon beklentilerini paylaştı. Burada da önemli detaylar vardı ve bir sonraki başlıkta 2026 yılı için önemli isimlerin yorumlarından bahsedeceğiz. (Enflasyon, güncel durum umurumda değil derseniz direkt bir alt başlığa inebilirsiniz.) NY Fed ne dedi? Kısa vadede enflasyon beklentisi düşüşte ve işgücü piyasası beklentileri karışık diyor.

Bilgi: NY Fed 12 bölgesel Fed arasında en güçlü, kritik olandır. Açık piyasa işlemlerini fiilen yürüten tek şubedir. Hazine tahvili alım-satımı, repo, ters repo, QT/QE operasyonları hep New York Fed’in Trading Desk’i (Markets Desk) üzerinden yapılır. System Open Market Account (SOMA) adlı portföy yani Fed’in trilyon dolarlık tahvil, MBS stoku buradan yönetilir. Altın rezervlerinin büyük kısmı burada saklanır, FOMC’de kalıcı oy hakkı vardır piyasa istihbaratı ve araştırma görevi vardır. Wall Street bağlantısına sahip olan şube New York Fed’dir.

“Enflasyon beklentilerinin medyanı, bir yıllık vadede 0,2 puan düşüşle %3,2’ye geriledi; üç yıllık ve beş yıllık vadelerde ise %3,0 ile değişmedi.

Ortalama işsizlik beklentileri, yani bir yıl sonra ABD işsizlik oranının daha yüksek olma olasılığı, 1,4 puan artışla yüzde 42,5’e yükseldi. Mevcut işini kaybeden bir kişinin yeni bir iş bulma olasılığı ortalaması 0,6 puan düşüşle yüzde 46,8’e gerilerken, önümüzdeki on iki ay içinde işini kaybetme olasılığı ortalaması 0,9 puan düşüşle yüzde 14,0’a geriledi.

Hane halkının mevcut mali durumuna ilişkin algılar bir yıl öncesine kıyasla kötüleşti ve daha fazla hane halkı mali durumunun kötüleştiğini bildirdi. Hane halkının mali durumuna ilişkin bir yıl sonrasına dair beklentiler de kötüleşti ve daha fazla hane halkı bir yıl sonra mali durumunun daha da kötüleşeceğini bekliyor.”

2026 Kripto Para Beklentileri

New York Fed Başkanı John Williams, Merkez Bankası’nın bilanço küçültme süreci bitti açıklamasından bir hafta sonra “yakında Fed menkul kıymet alımlarıyla genişlemeye başlayabilir” dedi. Yukarıdaki bilgi notunda Fed’in QT, QE kararının aslında uygulayanın NY Fed olduğun söylemiştik. Parçaları birleştirirseniz konuşanın bu konuda en ciddiye alınması gerekilen isimlerden biri olduğunu fark edeceksiniz.

Frankfurt’ta düzenlenen merkez bankası konferansında bugün bu açıklamayı yapan Williams “ortamın Fed’in yakında ılımlı düzeyde tahvil alımına ihtiyaç duyacağı” hale geldiğini söyledi. Her şey gayet açık ve 2026 yılında QE hızlandığında kripto paralarda muhtemelen yükseliş çoktan ivme kazanmış olacaktır. Deutsche Bank önümüzdeki yıl ilk çeyrek itibariyle Fed’in QE sürecinin başlatmasını bekliyor. Haber akışı bu süreçte çok önemli ve CryptoAppsy işinizi fazlasıyla kolaylaştırabilir.

Google Play veya App Store’dan ücretsiz indirip haberler sekmesindeki özet, canlı akıştan yararlanabilirsiniz.