Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, Amerikan ekonomisinin yavaşlıyor olması ve benimsenmenin hızla artıyor olmasının önde gelen iki kripto paranın fiyatını sert şekilde yükseltmesini beklediğini açıkladı.

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Kripto yatırım şirketi Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, Amerikan ekonomisinin yavaşlıyor olması ve benimsenmenin hızla artıyor olmasının önde gelen iki kripto paranın fiyatını sert şekilde yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Son Rallinin Katalizörleri: Benimsenme ve Fed

CNBC’ye röportaj veren Novogratz, son kripto para rallisinin artan benimsenme ve Federal Reserve’in (Fed) para politikasını sıkılaştırma döneminin sonuna gelindiği veya yaklaşıldığına inanılmasından kaynaklandığını söyledi. Novogratz’a göre Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), Fed’in yaptığı faiz artırımlarının tetiklediği ve hızla yaklaşan kredi sıkışıklığının ortasında iyi bir performans gösterecek:

[…] Bu yüzden bir dizi şeye dayanan oldukça güzel bir ralli yaşıyoruz. Birincisi, piyasa Fed Başkanı Powell’ın faizi artırımlarını bitirdiğinden ya da bitirmeye yakın olduğundan oldukça emin. ABD’de bir kredi sıkışıklığına doğru gidiyoruz ve altın, BTC ve ETH gibi varlıklar Amerikan ekonomisinin yavaşlaması durumunda oldukça iyi iş çıkaracaklarına dair bize bir şeyler söylüyor. Öte yandan bir miktar BTC’si bulunan 180 milyon insan var. Bu sayı her yıl artıyor. Hong Kong, Abu Dabi ve Dubai’de kripto paraların benimsenmesi konusunda agresif hamleler görüyoruz çünkü ABD, kripto paralara savaş açarken onların düzenleyici çerçeveleri kripto paraları cezbediyor. Bu yüzden Asya’dan yüksek miktarda para geldiğini ve ABD’deki bazı hedge fonlarının vadeli işlemler piyasasına girdiğini görüyoruz.

“Shanghai Güncellemesinin ETH Fiyatını Etkilemesini Beklemiyoruz”

Öte yandan Novogratz, günün ilk saatlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Shanghai güncellemesinin piyasa değerine göre en büyük kripto paranın fiyatını yükseltme görevi göreceğini belirterek şunları söyledi: