Dogecoin İçin Spot ETF Onayı 20 Gün İçinde Gelebilir



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Bitwise’ın Spot Dogecoin $0.181515 ETF’si için 8(a) formu sunduğunu açıkladı. Yapılan başvuru ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) müdahale etmemesi durumunda 20 gün içinde borsada otomatik olarak onaylanmış sayılıyor. Balchunas’a göre Bitwise bu adımla ETF’sini etkinleştirme sürecine girdi.

Bitwise’ın Dogecoin ETF Hamlesi SEC Takvimini Harekete Geçirdi

Bitwise, spot Dogecoin ETF’sini listelemek için ABD menkul kıymet yasaları uyarınca 8(a) formunu devreye soktu. 8(a) formu geleneksel onay sürecinden farklı olarak SEC’in 20 gün içinde müdahale etmemesi halinde ETF’nin otomatik olarak yürürlüğe girmesini sağlıyor. Balchunas, “Bitwise, 8(a) hamlesiyle 20 gün içinde etkili hale gelmeyi planlıyor” diyerek sürecin hızına dikkat çekti. Açıklama ABD piyasasında Dogecoin odaklı ilk spot ETF’in fiilen işlem görme yoluna girdiği anlamına geliyor.

SEC’in geçmişte Bitcoin $102,560.82 ve Ethereum $3,461.96 ETF’leri için izlediği düzenleyici tutum göz önüne alındığında Dogecoin ETF’sinin süreci yakından izleniyor. Balchunas’ın değerlendirmesi başvurunun doğrudan SEC onayı beklenmeden ilerleyebileceğini ancak düzenleyici kurumun müdahale etmesi halinde sürecin uzayabileceği yönünde. Böylece Bitwise, 8(a) formu aracılığıyla onay sürecini hızlandırarak Dogecoin’e yönelik kurumsal yatırım ilgisini test etmiş olacak.

Dogecoin’in Piyasa Statüsünde Yeni Dönem Başlıyor

Dogecoin’in bir memecoin olarak oluşan kimliği ETF hamlesiyle birlikte kurumsal çerçeveye taşınacak. Bitwise’ın girişimi kripto para sınıflarının giderek daha fazla geleneksel finansal ürünlere entegre edildiğini gösteriyor. SEC’in sessiz kalması halinde Dogecoin ETF’sinin Aralık ortasında işlem görmesi bekleniyor. Bu da DOGE‘nin fiyat hareketleri ve piyasa algısı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Uzmanlar Bitwise’ın başvurusunun yalnızca Dogecoin için değil, genel anlamda altcoin‘lerin de ETF piyasasında yer bulması açısından dönüm noktası olabileceği görüşünde. Kurumsal yatırımcıların ilgisini çekme potansiyeli Dogecoin’i mizah kökenlerinden çıkarıp düzenlenmiş finansal ürünlerin sahnesine taşıyor. Bu yönüyle 8(a) başvurusu sadece teknik bir süreç değil, memecoin’in finansal meşruiyetinin de simgesi haline geliyor.