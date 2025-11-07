DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin İçin Spot ETF Onayı 20 Gün İçinde Gelebilir

Özet

  • Bitwise, spot Dogecoin ETF’si için 8(a) formunu sunarak 20 günlük otomatik onay sürecini başlattı.
  • SEC’in müdahale etmemesi halinde ETF’nin Aralık ayında işlem görmeye başlaması bekleniyor.
  • Gelişme Dogecoin’in kurumsal yatırım alanında yeni bir döneme geçişinin işareti olarak görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, Bitwise’ın Spot Dogecoin $0.181515 ETF’si için 8(a) formu sunduğunu açıkladı. Yapılan başvuru ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) müdahale etmemesi durumunda 20 gün içinde borsada otomatik olarak onaylanmış sayılıyor. Balchunas’a göre Bitwise bu adımla ETF’sini etkinleştirme sürecine girdi.

İçindekiler
1 Bitwise’ın Dogecoin ETF Hamlesi SEC Takvimini Harekete Geçirdi
2 Dogecoin’in Piyasa Statüsünde Yeni Dönem Başlıyor

Bitwise’ın Dogecoin ETF Hamlesi SEC Takvimini Harekete Geçirdi

Bitwise, spot Dogecoin ETF’sini listelemek için ABD menkul kıymet yasaları uyarınca 8(a) formunu devreye soktu. 8(a) formu geleneksel onay sürecinden farklı olarak SEC’in 20 gün içinde müdahale etmemesi halinde ETF’nin otomatik olarak yürürlüğe girmesini sağlıyor. Balchunas, “Bitwise, 8(a) hamlesiyle 20 gün içinde etkili hale gelmeyi planlıyor” diyerek sürecin hızına dikkat çekti. Açıklama ABD piyasasında Dogecoin odaklı ilk spot ETF’in fiilen işlem görme yoluna girdiği anlamına geliyor.

Dogecoin ETF

SEC’in geçmişte Bitcoin $102,560.82 ve Ethereum $3,461.96 ETF’leri için izlediği düzenleyici tutum göz önüne alındığında Dogecoin ETF’sinin süreci yakından izleniyor. Balchunas’ın değerlendirmesi başvurunun doğrudan SEC onayı beklenmeden ilerleyebileceğini ancak düzenleyici kurumun müdahale etmesi halinde sürecin uzayabileceği yönünde. Böylece Bitwise, 8(a) formu aracılığıyla onay sürecini hızlandırarak Dogecoin’e yönelik kurumsal yatırım ilgisini test etmiş olacak.

Dogecoin’in Piyasa Statüsünde Yeni Dönem Başlıyor

Dogecoin’in bir memecoin olarak oluşan kimliği ETF hamlesiyle birlikte kurumsal çerçeveye taşınacak. Bitwise’ın girişimi kripto para sınıflarının giderek daha fazla geleneksel finansal ürünlere entegre edildiğini gösteriyor. SEC’in sessiz kalması halinde Dogecoin ETF’sinin Aralık ortasında işlem görmesi bekleniyor. Bu da DOGE‘nin fiyat hareketleri ve piyasa algısı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Uzmanlar Bitwise’ın başvurusunun yalnızca Dogecoin için değil, genel anlamda altcoin‘lerin de ETF piyasasında yer bulması açısından dönüm noktası olabileceği görüşünde. Kurumsal yatırımcıların ilgisini çekme potansiyeli Dogecoin’i mizah kökenlerinden çıkarıp düzenlenmiş finansal ürünlerin sahnesine taşıyor. Bu yönüyle 8(a) başvurusu sadece teknik bir süreç değil, memecoin’in finansal meşruiyetinin de simgesi haline geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Son Haberler

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde 500 Milyon Doların Üzerinde Çıkış Görüldü
BITCOIN (BTC) Ethereum (ETH)
XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?
RIPPLE (XRP)
Piyasada Durgunluk, Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?
BITCOIN (BTC)

