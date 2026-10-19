Solana (SOL)

Solana ağında işlemler 2026 üçüncü çeyrekte 8,92 milyara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağında 2026 üçüncü çeyrekte oy dışı işlemler 8,92 milyara çıktı ve $SOL öne geçti.
  • 📊 Ağ, 2025 dördüncü çeyrekteki 4,38 milyar seviyesine göre yüzde 104 büyüme kaydetti.
  • 🧭 Eylülde 3,18 milyar işlem kaydedildi ancak toplam hacmin bir bölümü otomatik botlardan geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Solana ağında işlem trafiği 2026’nın üçüncü çeyreğinde belirgin biçimde hızlandı. Solana’nın X hesabının paylaştığı verilere göre ağ, bu dönemde 8,92 milyar oy dışı işlem gerçekleştirdi. Böylece 2025’in son çeyreğinde kaydedilen yaklaşık 4,38 milyar seviyesine göre artış oranı yüzde 104’e ulaştı.

İçindekiler
1 Çeyreklik düşüşün ardından yeniden yükseldi
2 Oy dışı işlemler ağdaki gerçek kullanımı yansıtıyor
3 İşlem artışı kullanıcı sayısıyla birebir örtüşmeyebilir

Çeyreklik düşüşün ardından yeniden yükseldi

Veriler, 2026’nın ilk çeyreğinde 7,54 milyar, ikinci çeyreğinde ise 7,19 milyar oy dışı işlem kaydedildiğini gösteriyor. Üçüncü çeyrekte görülen 8,92 milyarlık seviye, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 24 artışa işaret ediyor. Bu tablo, ikinci çeyrekteki gerilemenin ardından ağ faaliyetinde yeniden ivme kazanıldığına işaret etti.

Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük maliyetli yapısıyla öne çıkan bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki oy dışı işlemler, doğrulayıcıların mutabakat için yaptığı rutin oylamaları dışarıda bıraktığı için gerçek kullanım eğilimini ölçmekte daha yakından izleniyor.

Solana’nın X hesabı, ağın 2026 üçüncü çeyrekte 8,92 milyar oy dışı işlem işlediğini açıkladı.

Oy dışı işlemler ağdaki gerçek kullanımı yansıtıyor

Oy dışı işlem verisi; token transferleri, merkeziyetsiz uygulama etkileşimleri, alım satım faaliyetleri ve zincir üzerindeki diğer kullanıcı hareketlerini kapsıyor. Bu nedenle söz konusu metrik, ağın teknik olarak ne kadar yoğun kullanıldığını değerlendirmede temel göstergelerden biri kabul ediliyor.

Solana Compass verilerine göre yalnızca eylülde tamamlanan oy dışı işlem sayısı yaklaşık 3,18 milyara ulaştı. Bu rakam, aylık bazda üst üste üçüncü rekor olarak kayda geçti.

Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, bu dönüm noktasına X üzerinden kısa bir mesajla karşılık verdi: “Kriptografiyi bilgisayarın içine koyun.”

İşlem artışı kullanıcı sayısıyla birebir örtüşmeyebilir

Buna karşın işlem sayısındaki yükseliş, bireysel kullanıcı sayısında aynı ölçüde artış olduğu anlamına gelmeyebilir. Zincir üstü faaliyetlerin önemli bir kısmı otomatik işlem yapan botlardan kaynaklanabildiği için toplam işlem adedi tek başına kullanıcı tabanını ölçmek için yeterli görülmüyor.

Yine de son veriler, Solana altyapısına yönelik talebin güçlü kaldığını ortaya koydu. Ağda özellikle uygulama kullanımı, varlık transferleri ve alım satım kaynaklı etkinliklerin yüksek seyrini koruduğu anlaşılıyor.

SOL fiyatı ise 19 Ekim itibarıyla 104 dolar civarında işlem gördü. Varlığın piyasa değeri yaklaşık 61 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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