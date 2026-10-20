BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de büyük hareket hazırlığı: Gözler fiyat kırılımında

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 ABD spot $BTC ETF’lerine dün 526,64 milyon dolar net giriş olurken, BlackRock’ın IBIT fonu tek başına 665,2 milyon dolar giriş sağladı.
  • 📉 Bitcoin’in Bollinger Bantları son iki buçuk yılın en dar aralıklarından birine geriledi; olası sert hareketin yönü belirsizliğini koruyor.
  • 📊 JPMorgan, Bitcoin için gelecek 10–15 yılda yüzde 10 yıllık bileşik getiri ve yüzde 55 yıllıklandırılmış volatilite öngörüyor.
  • 🏢 Şirketler yıl sonuna doğru Bitcoin alımlarını yeniden artırabilir. Ancak yatırımcıların mali yapısı güçlü büyük şirketlere yönelmesi bekleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, 19 Ekim’de (dün) toplam 526,64 milyon dolar net giriş kaydederek yatırımcı talebinde toparlanmaya işaret etti. Bitcoin’in günlük Bollinger Bantları ise son iki buçuk yılın en dar aralıklarından birine geriledi. Piyasada fiyat sıkışması belirginleşirken, güçlü ETF girişlerinin ardından gözler olası bir yön kırılımına çevrildi.

İçindekiler
1 Bitcoin’de fiyat sıkışması ve uzun vadeli getiri beklentisi
2 Şirketlerin Bitcoin alımlarında daha seçici bir dönem

Trader T’nin 20 Ekim’de paylaştığı verilere göre, ABD’deki 12 spot Bitcoin ETF’si arasında girişlerin tamamı BlackRock’ın IBIT fonunda gerçekleşti. IBIT, 665,2 milyon dolar çekerek fon grubunun toplam net girişini aştı. Aynı gün Fidelity’nin FBTC fonundan 83,63 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan ise 54,93 milyon dolar çıktı. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış görülmedi.

Bu hareket, üst üste iki haftalık çıkışın ardından geldi. ABD spot Bitcoin ETF’leri geçen hafta yaklaşık 229 milyon dolar net kayıp yaşamıştı. Bitwise Araştırma Başkanı Ryan Rasmussen’in aktardığına göre ise üçüncü çeyreğin tamamında bu fonlara toplam 6,4 milyar dolar net giriş gerçekleşti.

Bitcoin’de fiyat sıkışması ve uzun vadeli getiri beklentisi

Barchart’a göre Bitcoin’in günlük Bollinger Bantları, son iki buçuk yılın en dar seviyelerinden birine ulaştı. Bu görünüm, fiyat hareketlerinin dar bir aralığa sıkıştığını ve volatilitenin belirgin biçimde azaldığını gösteriyor.

Bollinger Bantları, genellikle 20 günlük basit hareketli ortalama ile bu ortalamanın iki standart sapma üzerinde ve altında bulunan çizgilerden oluşuyor. Geçmişte bantların belirgin biçimde daraldığı dönemleri sıklıkla sert fiyat hareketleri izledi. Ancak bu gösterge, olası kırılımın yukarı mı yoksa aşağı mı gerçekleşeceğini tek başına ortaya koymuyor.

Kısa vadede fiyat sıkışması dikkat çekerken, JPMorgan Asset Management’ın 19 Ekim’de yayımladığı “2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları” raporu Bitcoin’in uzun vadeli görünümüne odaklandı. Kurum, Bitcoin’i ilk kez uzun vadeli getiri tahminlerine dahil ederek gelecek 10 ila 15 yılda yıllık bileşik getirisinin yüzde 10 olacağını öngördü.

Raporda aynı getiri beklentisi ABD büyük ölçekli şirket hisseleri için yüzde 7,5, altın için yüzde 5,5 ve ABD gayrimenkul yatırım ortaklıkları için yüzde 8,2 olarak belirlendi. Bitcoin’in aritmetik ortalama yıllık getirisi yüzde 20,9, yıllıklandırılmış volatilitesi ise yüzde 55 olarak tahmin edildi.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, JPMorgan’ın Bitcoin’i gelecek on yılda en yüksek performans beklediği varlık olarak konumlandırdığını belirtti. Hougan’a göre bu yaklaşım, geleneksel finans kuruluşlarının kripto varlıklara yönelik tutumundaki değişime işaret ediyor.

Şirketlerin Bitcoin alımlarında daha seçici bir dönem

ETF talebindeki toparlanmaya karşın şirketlerin Bitcoin alımları üçüncü çeyrekte sert biçimde yavaşladı. Dünyanın en büyük Bitcoin rezervine sahip halka açık şirketi Strategy’nin net alımları, ikinci çeyrekteki 83.901 BTC’den üçüncü çeyrekte 1.666 BTC’ye geriledi. Diğer halka açık şirketlerin toplam net alımları da aynı dönemde 45.725 BTC’den 5.617 BTC’ye düştü.

Ryan Rasmussen, Bitcoin fiyatının toparlanması halinde şirket alımlarının yıl sonuna doğru yeniden canlanabileceğini ve gelecek yıl büyümeyi sürdürebileceğini söyledi. Ancak olası toparlanmada sermayenin güçlü bilançolara sahip şirketlerde yoğunlaşması bekleniyor.

Bitfinex Türev Ürünler Başkanı Jag Kooner’a göre ise alımların yeniden hızlanması, şirket hisselerinin Bitcoin varlıklarının net değerine kıyasla primli işlem görmesine bağlı. Böyle bir prim, şirketlerin mevcut hissedarların hisse başına düşen Bitcoin miktarını azaltmadan yeni hisse ihracıyla kaynak toplamasına ve ek alım yapmasına imkan tanıyor.

Kooner, geçen yılki yaygın sermaye girişlerinin tekrarlanmasının zor olduğunu vurguladı. Yatırımcılar artık şirketleri finansman maliyetleri, mali sağlıkları ve hisse başına Bitcoin miktarları üzerinden değerlendiriyor. Bu nedenle fiyat artışı alımları yeniden başlatabilse de benzer ölçekte bir kaynak toplama dalgası beklenmiyor.

Şirket alımları şimdilik toparlanmasa da spot ETF’ler Bitcoin fiyatına destek sağlayabilir. Bununla birlikte Kooner, böyle bir durumda piyasanın makroekonomik koşullara göre portföy dağılımlarını değiştiren kurumsal yatırımcılara daha bağımlı hale geleceğini belirtti. Kooner’a göre ETF girişleri tek başına piyasa toparlanmasını sağlam bir zeminde tutmaya yetmeyebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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