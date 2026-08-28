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BITCOIN (BTC)

Lazarus Group 244 BTC taşıdı, analistler erken alarm uyarısı yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group, yaklaşık 19,42 milyon dolar değerinde 244 BTC taşıdı.
  • 📊 Analistler, işlemin büyüklüğünden çok cüzdanların yeniden aktifleşmesini kritik görüyor.
  • 🔎 Yaklaşık 40 milyon dolarlık portföyde $BTC yanında USDT, ETH ve BNB de bulunuyor.
  • 🛡️ AML sistemleri ve büyük platformlar, bu hareketle bağlantılı akışları yakın izlemede tutuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group’a ait cüzdanlarda yeniden hareket görüldü. Zincir üstü veri platformu Arkham Intelligence, grubun 244 BTC’yi başka adreslere aktardığını tespit etti. Güncel fiyatlarla bu transferin değeri yaklaşık 19,42 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Cüzdanlar yeniden aktifleşti
2 Analistler neden temkinli konuşuyor
3 Kripto güvenlik altyapısı izlemeyi sürdürüyor

Cüzdanlar yeniden aktifleşti

Transfer, piyasa izleme şirketlerinin dikkatini kısa sürede üzerine çekti. Bunun temel nedeni, Lazarus Group ile ilişkilendirilen cüzdanlarda görülen bu tür işlemlerin geçmişte çoğu zaman çalınan varlıkların izini dağıtma sürecinin başlangıcıyla örtüşmesi oldu. Lazarus Group, uzun süredir siber saldırılar ve kripto varlık hırsızlıklarıyla anılan bir hacker yapılanması olarak biliniyor.

Lazarus Group bağlantılı cüzdanların uykudan çıkması, transfer tutarından daha önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Verilere göre söz konusu cüzdan, toplamda yaklaşık 40 milyon dolarlık varlığı kontrol etmeyi sürdürüyor. Portföyün yarıdan fazlasını Bitcoin oluşturuyor. Grupta 267,526 BTC bulunurken bunun karşılığı yaklaşık 20,97 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Son transferle birlikte Bitcoin rezervinin neredeyse tamamının yer değiştirdiği görülüyor.

Portföy yalnızca Bitcoin ile sınırlı değil. Aynı cüzdan grubunda 9,29 milyon USDT, 1.737 ETH ve 5.024 BNB de yer alıyor. Bu varlıkların yaklaşık değeri sırasıyla 4,3 milyon dolar ve 3,5 milyon dolar seviyesinde hesaplanıyor.

Analistler neden temkinli konuşuyor

Hupzy analistleri, 19,42 milyon dolarlık BTC transferinin tek başına Bitcoin fiyatını sert biçimde sarsacak büyüklükte olmadığını vurguluyor. Bitcoin’in günlük işlem hacmi dikkate alındığında bu tutarın doğrudan fiyat çöküşü yaratma kapasitesi sınırlı kalıyor. Buna karşılık analistler, asıl önemli unsurun cüzdanların uzun bir aranın ardından yeniden aktif hale gelmesi olduğuna dikkat çekiyor.

Lazarus Group’un geçmişte izlediği yöntem genellikle birkaç aşamada ilerliyor. Önce yüksek tutarlı varlıklar çok sayıda yeni adrese bölünüyor. Ardından bu parçalanmış varlıklar farklı kanallar üzerinden elden çıkarılmaya çalışılıyor. Bu yapı, fonların takibini zorlaştırmayı amaçlıyor.

244 BTC’lik hareketin doğrudan fiyat çöküşü yaratması beklenmiyor, ancak cüzdanların yeniden devreye girmesi yakından izleniyor.

Kripto güvenlik altyapısı izlemeyi sürdürüyor

Buna rağmen sektör tarafında erken bir panik havası oluşmuş değil. Bunun en önemli nedeni, kripto para ekosisteminde kara para aklamayı önlemeye yönelik izleme araçlarının son yıllarda belirgin biçimde gelişmesi. AML, yani kara para aklamayı önleme sistemleri, izlenen Lazarus adresleriyle bağlantılı işlemleri otomatik olarak işaretleyebiliyor.

Büyük işlem platformları bu sayede şüpheli akışları daha hızlı tespit edebiliyor ve ilgili girişleri engelleyebiliyor. Bu durum, hackerların varlıkları doğrudan itibari paraya çevirmesini zorlaştırıyor. Son taşınan 244 BTC de uzman analiz şirketlerinin yakın takibi altında bulunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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