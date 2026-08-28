XRP Fed’in sıkılaşma sinyali sonrası düşüşünü hızlandırdı

XRP, ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole konuşmasında enflasyona ilişkin sıkı tonda mesajlar vermesinin ardından yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Cuma günü yaklaşık 1,38 dolara gerileyen varlık, son 24 saatte yüzde 5 düştü. XRP gün içinde 1,47 dolara kadar çıkmış, ardından yönünü aşağı çevirmişti.

Enflasyon mesajı piyasayı etkiledi

Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2 enflasyon hedefini koruduğunu ve fiyat baskılarının hala yüksek seyrettiğini söyledi. Warsh, kişisel tüketim harcamaları enflasyonunu oluşturan kalemlerin yüzde 54’ünün son 12 ayda yüzde 3’ün üzerinde arttığını kaydetti. Bu görünüm, piyasada yeni bir faiz artışı ihtimalinin yeniden fiyatlanmasına yol açtı.

Kevin Warsh, kullanılan göstergelerin kusursuz olmadığını ancak tamamının enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığına işaret ettiğini vurguladı.

Jackson Hole, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile küresel ekonomi çevrelerinin para politikası mesajlarını yakından izlediği yıllık toplantı olarak biliniyor. Warsh’ın burada verdiği mesajlar, özellikle risk iştahına duyarlı varlıklarda daha hızlı fiyatlamalara neden olabiliyor.

Faiz beklentisi kripto varlıkları baskıladı

Warsh, kısa vadeli faiz oranlarının, merkez bankasının çift yönlü hedefi açısından temel araç olmayı sürdürdüğünü de belirtti. Enflasyonda belirgin bir iyileşme görülmemesi halinde, ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısında faiz artışını gündeme alabileceği değerlendiriliyor.

Daha yüksek faiz oranları, kripto varlıklar dahil riskli pozisyonların cazibesini zayıflatabiliyor. Bu nedenle XRP’deki geri çekilme, yalnızca teknik bir hareketten ziyade, makroekonomik beklentilerdeki değişimle birlikte okunuyor.

Gösterge Düzey XRP gün içi zirvesi 1,47 dolar Cuma günkü seviye 1,38 dolar Son 24 saat değişim Yüzde 5 düşüş Son 1 ay değişim Yüzde 39 yükseliş

Aylık tablo hala güçlü kaldı

Kısa vadeli satış baskısına rağmen XRP, son bir aylık dönemde önceki seviyelerinin belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürdü. CoinGecko verileri, varlığın son 30 günde yaklaşık yüzde 39 değer kazandığını gösteriyor. Bu da son düşüşe karşın orta vadeli görünümde önceki yükselişin izlerinin korunduğuna işaret ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısı, enflasyon verilerinin seyrine bağlı olarak hem faiz beklentileri hem de kripto piyasasının yönü açısından kritik önem taşıyor.

Kripto piyasasında gözler şimdi ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısına çevrildi. Warsh’ın enflasyona ilişkin uyarılarının para politikasında somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği, önümüzdeki haftalarda açıklanacak verilerle daha net anlaşılacak.