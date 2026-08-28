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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da satış baskısı arttı, 0.000005 dolar desteği risk altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'da satış baskısı arttı ve 0.000005 dolar desteği yeniden gündeme geldi.
  • 📉 Fiyat 0.0000052 dolar çevresinde seyrederken son 24 saatte yaklaşık %3 geriledi.
  • 📊 CryptoQuant verileri, $SHIB'de 28 Ağustos'ta borsa net akışının 261.705.600.000 tokena çıktığını gösterdi.
  • 🧭 Son yükselişin ardından artan borsa girişleri, kısa vadede kar satışlarının öne çıktığını ortaya koydu.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu, son yükseliş denemesinin hız kesmesiyle birlikte zayıflama sinyalleri vermeye başladı. Fiyat 0.0000052 dolar çevresinde sıkışırken, piyasada satış baskısının arttığı görülüyor. Meme coin kategorisinin önde gelen varlıklarından biri olan Shiba Inu’da son hareket, kısa vadeli kar satışlarının öne çıktığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsalara girişler dikkat çekti
2 Fiyatta ivme kaybı öne çıktı

Borsalara girişler dikkat çekti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı 28 Ağustos Cuma günü 261.705.600.000 SHIB seviyesine çıktı. Bu gösterge, desteklenen işlem platformlarına giren ve çıkan token miktarı arasındaki farkı ölçüyor. Pozitif değerler ise çoğu zaman satışa hazır arzın arttığını gösteriyor.

Mini sözlük: Borsa net akışı, bir kripto varlığın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farkı ifade eder. Verinin pozitif olması, ilgili varlıkta satış için borsalara taşınan token sayısının çekilen miktardan fazla olduğuna işaret edebilir.

Mevcut tablo, Shiba Inu tarafında borsalara aktarılan token miktarının borsalardan çekilen miktarı 261 milyardan fazla aştığını ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcıların son fiyat yükselişinin ardından kar realizasyonu yerine daha doğal bir ifadeyle kar satışı yapmayı tercih ettiğini düşündürüyor.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsalara yönelen token miktarının çıktıları aşarak 261.705.600.000 SHIB’e ulaştığını ve bunun kısa vadede satış baskısını artırabileceğini gösteriyor.

Fiyatta ivme kaybı öne çıktı

Borsalardaki bu hareketliliğin ardından Shiba Inu’nun yükselişi belirgin biçimde yavaşladı. Varlık son 24 saatte yaklaşık %3 değer kaybetti ve yeniden eksi bölgeye geçti. Fiyat halen yakın dönem zirvesine yakın seyretse de yukarı yönlü ivmenin zayıfladığı anlaşılıyor.

Piyasadaki temel risk, 0.000005 dolar seviyesinin korunup korunamayacağına odaklanıyor. Analistler, alım ilgisinin yeniden güç kazanmaması ve satışların sürmesi halinde bu eşiğin kaybedilebileceğini değerlendiriyor. Böyle bir durumda kısa vadede aşağı yönlü baskı daha görünür hale gelebilir.

GöstergeMevcut durum
Fiyat0.0000052 dolar
24 saatlik değişim%3 düşüş
Borsa net akışı261.705.600.000 SHIB
İzlenen destek0.000005 dolar

Fiyat 0.0000052 dolar çevresinde tutunmaya çalışsa da, satışların sürmesi halinde 0.000005 dolar desteği kısa vadede baskı altında kalabilir.

Shiba Inu’daki son görünüm, yükseliş sonrası oluşan kar satışlarının fiyat üzerinde etkili olmaya başladığını gösteriyor. Özellikle borsalara taşınan token miktarındaki artış, piyasada temkinli bir izleme dönemini öne çıkarıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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