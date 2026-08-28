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Solana (SOL)

Kraken, Solana enflasyon reformuna desteğini son saatlerde açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kraken, Solana’daki enflasyon reformu oylamasında son saatlerde evet oyuna geçti ve $SOL için denge değişti.
  • 📊 SGP 0002 teklifi yüzde 65,15 destek aldı ancak gereken yüzde 66,67 eşiğinin altında kaldı.
  • 🔥 SGP 0003 teklifi, büyük doğrulayıcıların çekimser oyları sonrası günde 9 bin SOL yakım hedefine ulaşamadı.
  • ⚙️ SGP 0002 kabul edilse bile teknik uygulama için SIMD 0550 güncellemesi ve en az 4,5 aylık süreç gerekiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Solana ağında token ekonomisini değiştirmeyi hedefleyen ilk zincir üstü oylama son saatlerine girerken, ABD merkezli kripto para borsası Kraken tutumunu değiştirerek deflasyon odaklı teklife destek verdi. Bu dönüş, büyük doğrulayıcılar ile topluluk arasındaki güç dengesini oylamanın bitimine kısa süre kala yeniden şekillendirdi.

İçindekiler
1 Kraken oyunu değiştirdi
2 Destek oranı eşik seviyenin altında kaldı
3 İkinci teklif başarısız oldu
4 Uygulama için teknik güncelleme gerekecek

Kraken oyunu değiştirdi

Geliştiriciler oylamaya iki ayrı teklif sundu. Ana başlık olan SGP 0002, enflasyonun düşüş hızını yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkararak SOL arzındaki artışı belirgin biçimde sınırlamayı amaçlıyor. Teklif kabul edilirse 18,9 milyon SOL’lük ihraç azaltılacak ve ağın nihai enflasyon oranının 2029 gibi erken bir tarihte yüzde 1,5 seviyesine inmesi hedeflenecek.

Kraken, 8,92 milyon SOL’lük havuzuyla ilk etapta Figment, Everstake ve P2P.org ile birlikte reforma karşı duran tarafta yer aldı. Bu yaklaşımın temel gerekçesi, staking getirilerinin korunması olarak öne çıktı. Ancak perakende yatırımcıların tepkisi büyüdükçe baskı arttı ve Kraken oyunu resmi olarak hayırdan evete çevirdi.

Kraken’in son anda verdiği destek, Solana’daki en kritik oylamalardan birinde topluluğun baskısının büyük doğrulayıcılar üzerinde etkili olabildiğini gösterdi.

Kraken, spot ve türev işlemler başta olmak üzere küresel ölçekte hizmet veren büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle platformun oy değişikliği, yalnızca sembolik bir adım olarak değil, oylamanın seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Destek oranı eşik seviyenin altında kaldı

Oylamaya katılım oranı yüzde 60,17 ile gerekli olan üçte birlik yeter sayının üzerine çıktı. Buna karşın SGP 0002 için destek oranı yüzde 65,15 düzeyinde kaldı. Bu oran 169,91 milyon SOL’ye karşılık geliyor. Teklifin kabul edilmesi için gereken eşik ise üçte iki, yani yüzde 66,67 seviyesinde bulunuyor.

KalemOranSOL miktarı
Destekyüzde 65,15169,91 milyon
Karşıyüzde 25,3966,22 milyon
Çekimseryüzde 9,4724,69 milyon

Mevcut tabloya göre destek cephesi zorunlu kabul eşiğinin 1,52 puan gerisinde bulunuyor. Karşı oy kullananların oranı yüzde 25,39 olurken, 66,22 milyon SOL bu yönde sayıldı. Çekimser oylar ise yüzde 9,47 ile 24,69 milyon SOL seviyesinde kaldı.

SGP 0002 için çoğunluk sağlanmış olsa da teklifin geçmesi için gerekli üçte iki sınırına henüz ulaşılamadı.

İkinci teklif başarısız oldu

Oylamayla bağlantılı diğer başlık olan SGP 0003 ise başarı sağlayamadı. Bu teklif, işlem ücretlerinden yakılan günlük SOL miktarını keskin biçimde artırmayı hedefliyordu. Büyük doğrulayıcıların toplu şekilde çekimser kalması sonucunda planın kabul edilme ihtimali ortadan kalktı. Böylece günde 9 bin SOL’ye kadar yakım öngören düzenleme resmen başarısız oldu.

Helius CEO’su Mert Mumtaz da kalan doğrulayıcıların harekete geçirilmesi için Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko’ya çağrı yaptı. Helius, Solana ekosistemine yönelik altyapı ve geliştirici araçları sunan bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor.

Uygulama için teknik güncelleme gerekecek

SGP 0002 destekçilerinin oylamadan galip çıkması halinde bile değişiklikler hemen yürürlüğe girmeyecek. Referandum sonucu yalnızca siyasi bir yetki sağlayacak. Düzenlemenin devreye alınması için SIMD 0550 adlı teknik güncellemenin uygulanması gerekecek ve bu sürecin doğrulayıcılar arasında koordinasyonla en az 4,5 ay sürmesi bekleniyor.

Mini sözlük: SIMD 0550, Solana ağında kabul edilen politika değişikliğinin teknik olarak hayata geçirilmesini sağlayacak yazılım güncellemesini ifade ediyor. Zincir üstü oylamada destek çıkması, bu tür bir güncellemenin otomatik olarak anında etkinleşeceği anlamına gelmiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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