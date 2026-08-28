XRP Ledger, eylül ayındaki düzeltme güncellemesi için çoğunluğu sağladı

XRP Ledger ağında eylül ayında devreye girmesi beklenen fixCleanup3_3_0 güncellemesi, doğrulayıcıların oylamasında çoğunluğa ulaştı. XRPScan verilerine göre değişiklik paketi 28 Ağustos itibarıyla yüzde 82,86 destek aldı ve 29 olumlu oyla iki haftalık etkinleşme sürecine girdi.

İki haftalık etkinleşme süreci başladı

xrpld 3.3.0 sürümüyle sunulan fixCleanup3_3_0 değişikliği 6 Ağustos’ta oylamaya açılmıştı. Geliştirici topluluğunda Vet adıyla bilinen Hussein Zangana, paketin mevcut XRP Ledger özelliklerini daha dayanıklı hale getirdiğini belirterek düğüm operatörlerine sistemlerini zamanında güncellemeleri çağrısında bulundu. XRP Ledger, Ripple‘dan bağımsız çalışan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme ve varlık transferi işlemlerinde kullanılıyor.

Hussein Zangana, XRPL 3.3.0 içindeki toplu düzeltme paketinin iki haftalık etkinleşme penceresine girdiğini ve düğüm operatörlerinin ağda çalışmayı sürdürebilmesi için zamanında güncelleme yapması gerektiğini vurguluyor.

Mevcut takvime göre güncellemenin XRP Ledger ana ağında en erken 11 Eylül 2026’da etkinleşmesi öngörülüyor. Ancak bu tarih kesinleşmiş bir aktivasyon sözü anlamına gelmiyor. Destek oranı süreç içinde herhangi bir anda yüzde 80’in altına iner ya da bu seviyeye gerilerse teklif reddedilecek ve 14 günlük sayaç yeniden başlayacak.

Başlık Detay Oylamanın başlangıcı 6 Ağustos Çoğunluğun sağlandığı tarih 28 Ağustos Destek oranı Yüzde 82,86 Olumlu oy 29 En erken aktivasyon tarihi 11 Eylül 2026

Düzeltme paketi hangi alanları kapsıyor

fixCleanup3_3_0 paketi, Single Asset Vaults, Lending Protocol, otomatik piyasa yapıcılar, izinli merkeziyetsiz borsa yapısı, Checks sistemi ve sözde hesaplar için hazırlanan bir dizi hata düzeltmesini içeriyor. Paket, özellikle sözde hesaplara yapılan ve bu hesaplardan çıkan transferlerde dondurma ve derin dondurma kontrollerini tek çatı altında birleştiriyor.

Bunun yanında CheckCash ve CheckCancel işlemlerinde tamamen sıfırlardan oluşan bir CheckID kullanıldığında hatanın işlem akışı sırasında değil, ön kontrol aşamasında temMALFORMED koduyla reddedilmesi sağlanacak. Böylece geçersiz girdilerin daha erken safhada ayıklanması amaçlanıyor.

AMM ve izinli DEX tarafında öne çıkan değişiklikler

Güncelleme, hibrit emirlerin açık emir defterinden yanlış şekilde kaldırılması sorununu da hedef alıyor. Bu durum, emri veren hesabın izinli alana erişimini kaybetmesi halinde ortaya çıkıyordu. Ayrıca otomatik piyasa yapıcı likiditesinin, izinli DEX emir defterlerinde kalite tahminlerine dahil edilmesine yol açan hesaplama sorunu da düzeltiliyor.

AMMWithdraw işlemi için yapılan değişiklikle, belirli bir EPrice değerinde paydanın sıfıra inmesi halinde sistem artık bölme hatası üretmek yerine tecAMM_FAILED sonucunu döndürecek. fixAMMv1_3 değişikliği de etkinse AMMDeposit, AMMWithdraw ve AMMClawback işlemlerine hassasiyet kaybı kontrolü eklenecek.

Yeni paket, AMM’nin yalnızca belirli işlem türleriyle silinebilmesini güvence altına alırken, sözde hesapla bağlantılı defter kayıtları kaldırıldığında ilgili sözde hesabın da silinmesini zorunlu hale getiriyor.

Ek güvenlik ve doğrulama kontrolleri eklendi

Paket ayrıca ValidAMM değişmezini güncelleyerek bir AMM kaydının yalnızca AMMWithdraw, AMMClawback veya AMMDelete işlemleriyle silinebilmesini öngörüyor. Buna ek olarak ObjectHasPseudoAccount adlı yeni bir değişmez, sözde hesapla desteklenen bir defter kaydı silindiğinde ilgili sözde hesabın da kaldırılıp kaldırılmadığını denetleyecek.

Single Asset Vaults ve Lending Protocol tarafında ek yuvarlama ve hassasiyet düzeltmeleri yer alırken, sözde hesap tarafından imzalanan işlemler tefBAD_AUTH hatasıyla başarısız olacak. Aynı kontrol, Lending Protocol veya BatchV1_1 değişikliklerinden biri etkin olduğunda da geçerli olacak. CredentialCreate işleminde Subject alanındaki, DepositPreauth işleminde ise Authorize alanındaki sözde hesaplar tecPSEUDO_ACCOUNT koduyla reddedilecek.