HYPE ETF’leri günlük girişte XRP ürünlerini geride bıraktı

ABD’de işlem gören HYPE ETF’leri, son günlük verilerde XRP ETF’lerinden daha fazla net para girişi çekti. HYPE ürünlerine bir günde 24,42 milyon dolar giriş olurken, XRP ETF’lerine 18,47 milyon dolar aktı. Böylece HYPE’ın günlük girişi XRP’ye kıyasla yaklaşık %32 daha yüksek gerçekleşti.

Piyasa değerine rağmen günlük akış HYPE lehine döndü

Bu tablo, iki varlığın piyasa değeri arasındaki fark dikkate alındığında daha da dikkat çekici görünüyor. HYPE’ın piyasa değeri 18,52 milyar dolar seviyesinde bulunurken, XRP’nin piyasa değeri 89,19 milyar dolara ulaşıyor. Buna karşın HYPE tarafında listelenen üç ETF, XRP tarafındaki beş üründen daha fazla yeni sermaye çekti.

HYPE ürünlerinin bir günlük 24,42 milyon dolarlık net girişi, aynı dönemde 18,47 milyon dolar alan XRP ETF’lerini geride bıraktı.

Bu hareket, kripto piyasasındaki daha geniş toparlanmanın ardından yatırımcıların daha yüksek oynaklık taşıyan varlıklara yönelmeye başladığına işaret ediyor olabilir. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlem altyapısıyla bilinen bir ekosistem olarak öne çıkıyor.

Metrik HYPE XRP Günlük net giriş 24,42 milyon dolar 18,47 milyon dolar Piyasa değeri 18,52 milyar dolar 89,19 milyar dolar ETF sayısı 3 5

Fiyat görünümünde ayrışma dikkat çekti

HYPE fiyatı da bu eğilimle uyumlu bir görünüm sergiledi. Varlık, ay başında 57 dolar civarında başlayan kırılmanın ardından 86 dolara kadar yükseldi ve son durumda 83,20 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyat, önceki 75 dolar zirvesinin üzerine yerleşirken ana hareketli ortalamalarının da üzerinde kaldı.

Bununla birlikte teknik göstergeler işlemin kalabalık hale geldiğine işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 74 seviyesine çıktı ve bu durum aşırı alım bölgesine işaret ediyor. En yakın kısa vadeli hareketli ortalama ise 69,30 dolar civarında bulunuyor. RSI, bir varlığın fiyat hareketindeki hız ve gücü ölçen teknik bir göstergedir; genellikle 70’in üzerindeki değerler aşırı alım, 30’un altındaki değerler ise aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin ivmesini ölçen bir teknik göstergedir. 70 üzeri seviyeler genellikle aşırı alım, 30 altı seviyeler ise aşırı satım sinyali olarak izlenir.

XRP toplam akışta üstünlüğünü korudu

XRP tarafında ise farklı bir yapı öne çıktı. Yaklaşık 1,00 dolardan başlayan sert yükselişin ardından 1,70 dolar yakınında satışla karşılaşan varlık, son olarak 1,42 dolar civarında işlem gördü. XRP, 1,35 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen kısa vadeli ivmesinde zayıflama görüldü.

Son 30 günde XRP ETF’leri 141,61 milyon dolar giriş çekerken, toplam birikimli giriş 1,64 milyar dolara ulaştı. HYPE tarafında ise 30 günlük toplam 51,24 milyon dolar, birikimli toplam da 343,48 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Daha uzun dönemli verilere bakıldığında kurumsal talebin toplam ölçekte hala XRP lehine olduğu görülüyor. Son 30 günde XRP ETF’leri 141,61 milyon dolar giriş aldı. HYPE ürünlerinde bu rakam 51,24 milyon dolar oldu. Toplam birikimli girişte de XRP 1,64 milyar dolarla önde kalırken, HYPE 343,48 milyon dolarda kaldı.

Bu nedenle HYPE’ın XRP’yi kurumsal talepte bütünüyle geride bıraktığını söylemek mümkün görünmüyor. Ancak tek günlük akıştaki değişim, yatırımcıların yerleşik büyük ölçekli kripto varlıkların ötesine geçerek daha küçük ve daha oynak piyasalara da anlamlı miktarda sermaye ayırmaya başladığını gösteriyor.