Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE ETF’leri günlük girişte XRP ürünlerini geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de HYPE ETF'leri bir günde 24,42 milyon dolarla XRP ürünlerini geride bıraktı.
  • 📊 Aynı dönemde $XRP ETF'leri 18,47 milyon dolar giriş aldı ve günlük akış HYPE lehine döndü.
  • 📈 HYPE'ın piyasa değeri XRP'den çok daha düşük olmasına rağmen üç ETF daha fazla yeni para çekti.
  • 🧭 Son 30 günlük ve toplam verilerde ise kurumsal giriş üstünlüğünü XRP korudu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD’de işlem gören HYPE ETF’leri, son günlük verilerde XRP ETF’lerinden daha fazla net para girişi çekti. HYPE ürünlerine bir günde 24,42 milyon dolar giriş olurken, XRP ETF’lerine 18,47 milyon dolar aktı. Böylece HYPE’ın günlük girişi XRP’ye kıyasla yaklaşık %32 daha yüksek gerçekleşti.

İçindekiler
1 Piyasa değerine rağmen günlük akış HYPE lehine döndü
2 Fiyat görünümünde ayrışma dikkat çekti
3 XRP toplam akışta üstünlüğünü korudu

Piyasa değerine rağmen günlük akış HYPE lehine döndü

Bu tablo, iki varlığın piyasa değeri arasındaki fark dikkate alındığında daha da dikkat çekici görünüyor. HYPE’ın piyasa değeri 18,52 milyar dolar seviyesinde bulunurken, XRP’nin piyasa değeri 89,19 milyar dolara ulaşıyor. Buna karşın HYPE tarafında listelenen üç ETF, XRP tarafındaki beş üründen daha fazla yeni sermaye çekti.

HYPE ürünlerinin bir günlük 24,42 milyon dolarlık net girişi, aynı dönemde 18,47 milyon dolar alan XRP ETF’lerini geride bıraktı.

Bu hareket, kripto piyasasındaki daha geniş toparlanmanın ardından yatırımcıların daha yüksek oynaklık taşıyan varlıklara yönelmeye başladığına işaret ediyor olabilir. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlem altyapısıyla bilinen bir ekosistem olarak öne çıkıyor.

MetrikHYPEXRP
Günlük net giriş24,42 milyon dolar18,47 milyon dolar
Piyasa değeri18,52 milyar dolar89,19 milyar dolar
ETF sayısı35

Fiyat görünümünde ayrışma dikkat çekti

HYPE fiyatı da bu eğilimle uyumlu bir görünüm sergiledi. Varlık, ay başında 57 dolar civarında başlayan kırılmanın ardından 86 dolara kadar yükseldi ve son durumda 83,20 dolar seviyesinde işlem gördü. Fiyat, önceki 75 dolar zirvesinin üzerine yerleşirken ana hareketli ortalamalarının da üzerinde kaldı.

Bununla birlikte teknik göstergeler işlemin kalabalık hale geldiğine işaret ediyor. Göreceli güç endeksi olan RSI yaklaşık 74 seviyesine çıktı ve bu durum aşırı alım bölgesine işaret ediyor. En yakın kısa vadeli hareketli ortalama ise 69,30 dolar civarında bulunuyor. RSI, bir varlığın fiyat hareketindeki hız ve gücü ölçen teknik bir göstergedir; genellikle 70’in üzerindeki değerler aşırı alım, 30’un altındaki değerler ise aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin ivmesini ölçen bir teknik göstergedir. 70 üzeri seviyeler genellikle aşırı alım, 30 altı seviyeler ise aşırı satım sinyali olarak izlenir.

XRP toplam akışta üstünlüğünü korudu

XRP tarafında ise farklı bir yapı öne çıktı. Yaklaşık 1,00 dolardan başlayan sert yükselişin ardından 1,70 dolar yakınında satışla karşılaşan varlık, son olarak 1,42 dolar civarında işlem gördü. XRP, 1,35 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen kısa vadeli ivmesinde zayıflama görüldü.

Son 30 günde XRP ETF’leri 141,61 milyon dolar giriş çekerken, toplam birikimli giriş 1,64 milyar dolara ulaştı. HYPE tarafında ise 30 günlük toplam 51,24 milyon dolar, birikimli toplam da 343,48 milyon dolar düzeyinde kaldı.

Daha uzun dönemli verilere bakıldığında kurumsal talebin toplam ölçekte hala XRP lehine olduğu görülüyor. Son 30 günde XRP ETF’leri 141,61 milyon dolar giriş aldı. HYPE ürünlerinde bu rakam 51,24 milyon dolar oldu. Toplam birikimli girişte de XRP 1,64 milyar dolarla önde kalırken, HYPE 343,48 milyon dolarda kaldı.

Bu nedenle HYPE’ın XRP’yi kurumsal talepte bütünüyle geride bıraktığını söylemek mümkün görünmüyor. Ancak tek günlük akıştaki değişim, yatırımcıların yerleşik büyük ölçekli kripto varlıkların ötesine geçerek daha küçük ve daha oynak piyasalara da anlamlı miktarda sermaye ayırmaya başladığını gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE, ETH ve LINK dirençleri aştı, XLM ivme kaybetti

Kinetiq, Hyperliquid için Elysium adlı yeni katman 2 ağını tanıttı

Hyperliquid’de açık pozisyon 13 milyar doları aştı

Coinbase, Base uygulamasına Hyperliquid vadeli işlemlerini ekledi

Hyperliquid’de ETF destekli alımlar, 60 dolar direncini öne çıkardı

Hyperliquid ETF’leri geçen hafta HYPE alımını sürdürdü

Bitwise ve Grayscale, HYPE’ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Bitcoin arzının %69’u karda olsa da 617 milyar dolar zararda kaldı
Bir Sonraki Yazı XRP Ledger, eylül ayındaki düzeltme güncellemesi için çoğunluğu sağladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP Ledger, eylül ayındaki düzeltme güncellemesi için çoğunluğu sağladı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin arzının %69’u karda olsa da 617 milyar dolar zararda kaldı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?