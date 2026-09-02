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HYPERLIQUID (HYPE)

Multicoin Capital, Hyperliquid’de 21,7 milyon dolarlık HYPE taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Multicoin Capital, 12 saatte Coinbase Prime'a 21,7 milyon dolarlık HYPE aktardı.
  • 📉 HYPE, 86 ile 87 dolar aralığını test ettikten sonra 82,93 dolar çevresinde dengelendi.
  • 🪙 Yatırımcılar, $HYPE için 80 dolar desteğinin korunup korunmayacağını izliyor.
  • 📊 Coinbase Prime transferi doğrudan satış anlamına gelmese de ek arz riskini artırdı.
Onur Atam
Onur Atam

Hyperliquid ekosisteminin tokenı HYPE, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından kritik bir eşikte bulunuyor. Zincir üstü verilere göre Multicoin Capital son 12 saat içinde toplam 261.555 HYPE’ı Coinbase Prime’a aktardı. Bu miktarın güncel değerinin yaklaşık 21,7 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Transferlerin, varlığın son zirvelerine yakın seviyelerde gerçekleşmesi piyasada olası satış baskısına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

İçindekiler
1 Transferlerin zamanlaması öne çıktı
2 Fiyat görünümünde 80 dolar eşiği izleniyor

Transferlerin zamanlaması öne çıktı

Söz konusu hareket üç parça halinde gerçekleşti. İlk işlemde 63.235 HYPE, ikinci işlemde 101.144 HYPE, üçüncü işlemde ise 97.176 HYPE taşındı. Zamanlama özellikle dikkat çekti; çünkü HYPE, ağustos ayının ikinci yarısında yaklaşık 57 dolardan hızla yükseldikten sonra 82,93 dolar seviyesinde işlem görüyor. Token kısa süre önce 86 ile 87 dolar aralığını test ettikten sonra daha yatay bir seyre girdi.

Mini sözlük: Coinbase Prime, büyük ölçekli yatırımcılara yönelik saklama, takas ve işlem altyapısı sunan kurumsal bir hizmettir. Bu nedenle bu adrese yapılan transferler doğrudan spot piyasada satış yapıldığı anlamına gelmez; tezgah üstü işlem, mutabakat veya kurumsal saklama amacı da taşıyabilir.

Coinbase Prime’a yapılan bu büyüklükteki transferler, doğrudan piyasa satışını doğrulamasa da satış tarafında likiditenin artabileceğine işaret ediyor.

Buna rağmen bu hareketin kesin olarak satış anlamına geldiğini söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Kurumsal cüzdanlardan borsa bağlantılı adreslere yapılan yüklü transferler çoğu zaman olası satış hazırlığı olarak izleniyor. Ancak Coinbase Prime altyapısı yalnızca açık piyasada satış için değil, kurumsal saklama ve tezgah üstü işlemler için de kullanılabiliyor.

Fiyat görünümünde 80 dolar eşiği izleniyor

Grafikte öne çıkan ana unsur, yükselişin direnç bölgesinde zorlanmaya başlaması oldu. HYPE, 84 ile 87 dolar aralığının üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve bu bölgede tekrar tekrar üst fitiller oluşturdu. Bu yapı, alıcıların dirençle karşılaştığını ve ek arz gelmesi halinde yukarı yönlü kırılmanın zorlaşabileceğini düşündürüyor.

Bununla birlikte teknik görünüm henüz belirgin bir bozulma üretmiş değil. HYPE fiyatı ana hareketli ortalamalarının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Daha uzun vadeli ortalamalar 64,01 dolar ve 62,86 dolar çevresinde bulunurken, kısa vadede öne çıkan ortalama 73,48 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu tablo, mevcut fiyat ile yapısal destek alanları arasında hala belirgin bir mesafe olduğunu gösteriyor.

21,7 milyon dolarlık transfer kısa vadede satış riski sinyali veriyor, ancak mevcut fiyat yapısı alıcıların tamamen geri çekildiğini henüz doğrulamıyor.

Momentum tarafında ise önceki aşırı alım görünümü bir miktar zayıfladı. Göreceli güç endeksi 66 seviyesine geriledi. Bu düşüş, rallideki aşırılığın azaldığına işaret ederken gücün tamamen kaybolmadığını da ortaya koyuyor. Kısa vadede piyasanın en yakından izleyeceği seviye 80 dolar olarak öne çıkıyor.

Analistler, 80 doların altına inilmesi halinde kar satışlarının hızlanabileceğini ve 76 ile 73 dolar bandının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Buna karşılık Multicoin Capital bağlantılı arzın emilmesi ve fiyatın 80 doların üzerinde kalması, talebin güçlü kaldığını gösterebilir. Bu nedenle büyük transferin ardından gözler hem kurumsal hareketlerde hem de HYPE’ın destek seviyelerindeki tepkisinde olacak.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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