Kripto borsalarının yarısına yakınında üç temel güvenlik kriteri eksik!

Kripto para borsalarının güvenlik ve şeffaflık uygulamalarına ilişkin yeni veriler, sektörde önemli eksikler bulunduğunu ortaya koydu. CORE3 tarafından 1 Eylül 2026 itibarıyla incelenen 193 merkezi kripto para borsasının yaklaşık yarısında Rezerv Kanıtı, penetrasyon testi ve aktif hata ödül programı kriterlerinin hiçbirine ilişkin doğrulanmış veri bulunmadığı görüldü.

Verilere göre 193 borsanın yalnızca 24’ünde, yani yüzde 12,4’ünde doğrulanmış Rezerv Kanıtı bulunuyor. Penetrasyon testi sunduğu belirtilen borsa sayısı 53 ile yüzde 27,5 seviyesinde kalırken aktif hata ödül programına sahip borsa sayısı 99 oldu.

Üç kriterin tamamını karşılayan borsa sayısı ise yalnızca 10 olarak kaydedildi. Bu rakam toplam veri setinin yüzde 5,2’sine karşılık geliyor.

Buna karşılık 94 borsa, söz konusu üç güvenlik ve şeffaflık göstergesinin hiçbirinde doğrulanmış kanıt sunmadı. Bu borsalar toplamın yüzde 48,7’sini oluşturdu.

CoinGecko Güvenlik Puanlamasını Güncelledi

Söz konusu veriler, CoinGecko’nun merkezi borsalar için kullandığı siber güvenlik değerlendirme sisteminde yaptığı değişiklikle birlikte gündeme geldi.

CoinGecko’nun Trust Score sistemindeki siber güvenlik bileşeni, yaklaşık altı yıldır kullanılan CER.live altyapısından CORE3 sistemine geçirildi. Değişiklik 166 merkezi kripto para borsasını kapsıyor.

Yeni metodolojiye geçiş sonrasında borsaların mevcut siber güvenlik puanlarında büyük değişiklikler beklenmiyor. Açıklamaya göre bireysel borsa puanlarındaki değişimin yaklaşık 2 puanla sınırlı kalması öngörülüyor.

Kullanıcılar borsaların siber güvenlik puanlarının yanı sıra penetrasyon testi, hata ödül programı ve Rezerv Kanıtı gibi temel göstergeleri görmeye devam edecek.

Güvenliğin Yanında Ödeme Gücü de Değerlendiriliyor

Yeni değerlendirme sisteminde yalnızca teknik siber güvenlik unsurları dikkate alınmıyor. Borsalar Güvenlik, Ödeme Gücü ve Şeffaflık başlıkları altında değerlendiriliyor.

Bu veriler kullanılarak “Probability of Loss” (PoL) adı verilen bir risk göstergesi oluşturuluyor. Gösterge, bir borsanın güvenlik ihlali, ödeme güçlüğü veya operasyonel sorunlar nedeniyle kayıp yaşama ihtimalini değerlendirmeyi amaçlıyor.

CORE3, bazı borsaların rezerv bilgileri, penetrasyon testleri ve hata ödül programlarına ilişkin yeni belgeler sunduğunu belirtti. Bu nedenle herhangi bir doğrulanmış kritere sahip olmayan borsaların oranının ilerleyen dönemde düşebileceği ifade edildi.

Operasyonel güvenlik tarafında ise özel anahtar yönetimi ve imzalayıcı altyapısı gibi başlıklar da değerlendirmeye dahil ediliyor.