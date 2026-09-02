XRP Ledger günlük ödeme sayısında 1 milyon eşiğine yaklaştı

XRP Ledger ağındaki günlük ödeme sayısı, son 24 saatteki güçlü artışın ardından yeniden dikkat çekici bir eşiğe yaklaştı. XRPSCAN verilerine göre ağ, 1 Eylül’de 879.868 ödeme işledi. Böylece günlük faaliyet 890 bin seviyesine yaklaşırken, ağın kısa süre içinde 1 milyon günlük ödeme sınırını yeniden test edebileceği görüldü.

Günlük aktivitede belirgin toparlanma

Son veri, XRP Ledger için son 30 günlük ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıktı. Ağın 30 günlük günlük ödeme ortalaması yaklaşık 686.800 seviyesinde bulunurken, 1 Eylül verisi önceki güne göre %33,6 artışa işaret etti. Bu da ağın son dönemdeki olağan dalgalanmanın ötesinde bir hızlanma yaşadığını gösterdi.

Mevcut tabloya göre XRP Ledger, son 30 günlük ortalamasından günde yaklaşık 193 bin daha fazla ödeme işliyor. 1 Eylül seviyesinden yaklaşık %13,7 ek artış yaşanması halinde günlük ödeme sayısı 1 milyonun üzerine çıkacak. Bu eşik tarihi zirve anlamına gelmese de piyasa açısından psikolojik olarak önemli kabul ediliyor.

XRP Ledger, günlük 879.868 ödeme ile 1 milyon eşiğine yaklaşırken, son 30 günlük ortalamasının belirgin biçimde üzerine çıktı.

XRPSCAN, XRP Ledger üzerindeki işlemleri ve ağ verilerini izleyen bir blokzincir takip platformu olarak biliniyor. Yıllık görünüm, ağ aktivitesinin yılın ilk bölümünde çok daha yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koyuyor.

Geçmiş zirveler ve yaz aylarındaki zayıflık

Yıl içindeki hareketliliğe bakıldığında, günlük ödeme sayısı şubat ile mayıs arasında birkaç kez 1,5 milyonun üzerine çıktı. En güçlü sıçramalardan birinde ise 2 milyon seviyesi de aşıldı. XRPSCAN verileri, tarihi zirvenin yaklaşık 6 milyon günlük ödeme olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle 1 milyon günlük ödeme seviyesi rekor sayılmıyor. Buna karşın haziran ve temmuz dönemindeki daha zayıf ağ koşulları dikkate alındığında, yedi haneli günlük aktiviteye dönüş kayda değer bir toparlanma olarak öne çıkıyor.

Fiyat ile ağ verileri arasındaki ayrışma

Ağdaki canlanmaya karşın fiyat tarafı daha temkinli bir görünüm sunuyor. Ağustostaki güçlü kırılma sırasında XRP kısa süreliğine 1,50 doların üzerine çıkmıştı. Sonrasında fiyat yaklaşık 1,32 dolara geriledi ve 1,35 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın altına sarktı.

Buna rağmen daha geniş görünüm tamamen bozulmuş değil. XRP, yaklaşık 1,28 dolardaki 50 günlük üssel hareketli ortalama ile 1,22 dolardaki 100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, kısa vadeli baskıya rağmen daha büyük toparlanma yapısının tümüyle dağılmadığına işaret ediyor.

Ağ ödemeleri yükselirken fiyatın kısa vadede geri çekilmesi, XRP piyasasında izlenmesi gereken temel ayrışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Fiyatın 1,27 ile 1,28 dolar aralığında tutunması halinde XRP’nin yeniden denge bulması ve 1,35 doları tekrar test etmesi mümkün olabilir. Daha derin bir geri çekilmede ise 1,21 ile 1,22 dolar bandı gündeme gelebilir. Buna karşılık ağdaki ödeme sayısındaki toparlanma, temel göstergeler açısından daha olumlu bir sinyal verdi.