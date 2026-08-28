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BITCOIN (BTC)

Bitcoin arzının %69’u karda olsa da 617 milyar dolar zararda kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin fiyatındaki sert toparlanmaya rağmen 617 milyar dolarlık sermaye hala zararda kaldı.
  • 📈 Son yükselişle birlikte $BTC arzının %69'u yeniden kar bölgesine geçti.
  • 🧭 Buna karşın toplam yatırılan sermayenin daha büyük kısmı henüz kayıplarını telafi edemedi.
  • 🗓️ Veriler, mevcut döngünün büyük bölümünde kardaki arz oranının zaten %50'nin üzerinde kaldığını gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, yaklaşık 62 bin dolardan 80 bin dolara kadar uzanan son yükselişle kısa sürede güçlü bir toparlanma sergiledi. Bu hareket, çok sayıda yatırımcının yeniden alım seviyesinin üzerine çıkmasını sağladı ve dolaşımdaki arzın önemli bölümünü tekrar kara taşıdı.

İçindekiler
1 Arzdaki karlılık oranı yükseldi
2 Geçmiş veriler farklı bir tablo çiziyor
3 Sermaye tarafında zarar sürüyor

Arzdaki karlılık oranı yükseldi

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin arzının %69’u şu anda karda bulunuyor. CryptoQuant, blokzincir verileri üzerinden piyasa eğilimlerini izleyen bir analiz platformu olarak öne çıkıyor. Bu oranın yüksek seyretmesi, birçok yatırımcının alış fiyatının üzerine dönmesi nedeniyle piyasa güveni açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin arzının %69’unun karda olduğunu ve son fiyat toparlanmasının yatırımcıların önemli bölümünü yeniden artıya taşıdığını ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, bu gösterge tek başına net biçimde iyimser bir tablo sunmuyor. Piyasa analistleri, arzın karda olan kısmının yüksek görünmesine rağmen daha geniş arz temelli ölçümlerin karışık sinyaller verdiğine dikkat çekiyor.

Geçmiş veriler farklı bir tablo çiziyor

Önceki dönem verileri, Bitcoin arzında karda bulunan payın mevcut döngünün büyük kısmında zaten %50’nin üzerinde kaldığını gösteriyor. Bu nedenle son yükselişle görülen %69 seviyesi, tek başına olağanüstü ya da tamamen yeni bir duruma işaret etmiyor.

Veriler, bu göstergenin yalnızca 15 gün boyunca %50’nin altına indiğini ortaya koyuyor. Bu zayıf dönem, temmuz ayındaki son ralliden hemen önce görülmüştü. Ayrıca yüksek karlılık oranının bir bölümü, yıllardır hareketsiz kalan ve kısa vadede el değiştirmesi beklenmeyen Bitcoin’lerden kaynaklanıyor.

Sermaye tarafında zarar sürüyor

Arzın büyük kısmı karda görünse de Bitcoin’e yatırılan toplam sermaye açısından tablo daha temkinli bir görünüm sunuyor. Verilere göre Bitcoin arzını temsil eden ve toplam değeri 1 trilyon doların üzerinde bulunan sermayenin 617 milyar dolarlık kısmı hala zarar bölgesinde yer alıyor.

Arzdaki karlılık artmasına rağmen, Bitcoin’e giren toplam sermayenin daha büyük kısmı henüz yeniden kara geçmedi.

Bu ayrışma, arz bazlı karlılık ile sermaye bazlı karlılığın aynı yönde hareket etmediğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, çok sayıda Bitcoin teknik olarak karda olsa bile, piyasaya giren paranın önemli bölümü henüz kayıplarını telafi edemedi.

Ortaya çıkan görünüm, son fiyat toparlanmasının yatırımcı psikolojisini desteklediğini ancak piyasanın tüm kesimlerinde zararların tamamen silinmediğini gösteriyor. Bu nedenle Bitcoin’deki son yükseliş, zincir üstü verilerde olumlu işaretler üretse de daha geniş sermaye tabanı açısından temkinli okunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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