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DOGECOIN (DOGE)

Analist, Dogecoin’de 0,090 dolar üstünde %30 yükseliş bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ali Martinez, $DOGE için 0,090 dolar üstünde 0,115 dolar hedefi öngörüyor.
  • 📈 Saatlik grafikteki yükseliş bayrağı, yaklaşık %30'luk alan açabilecek bir yapı sunuyor.
  • 🛡️ 0,081 dolar bölgesinde daha önce 30 milyar DOGE işlem gördüğü için destek izleniyor.
  • 📅 Ağustosun son günlerinde gelecek hacim, kırılım mı yatay seyir mi yaşanacağını belirleyecek.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin fiyatı, son sert yükselişin ardından dar bir bantta sıkışırken piyasadaki ilgi yeniden bu varlığa yöneldi. Saatlik grafikte oluşan yükseliş bayrağı formasyonu, kısa vadede yeni bir hareketin zeminini hazırlayabilir. Kripto para analisti Ali Martinez, bu yapının teyit edilmesi halinde DOGE fiyatında yaklaşık üçte birlik artışın mümkün olduğunu belirtiyor.

İçindekiler
1 İki senaryo öne çıkıyor
2 Destek bölgesinde yoğun işlem hacmi var
3 Daha geniş görünümde direnç sürüyor

İki senaryo öne çıkıyor

DOGE şu anda 0,087 ile 0,088 dolar aralığında işlem görüyor. Ali Martinez, bir sonraki hamle için iki net eşik izliyor. Yükseliş senaryosunda saatlik kapanışın 0,090 dolar direncinin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumda formasyonun devreye girebileceği ve ilk hedef olarak 0,115 dolar seviyesinin öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu seviye, mevcut banda göre yaklaşık %30’luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ali Martinez, 0,090 dolar üzerinde gelecek saatlik kapanışın yükseliş bayrağını teyit edebileceğini ve bunun 0,115 dolara doğru alan açabileceğini belirtiyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 0,081 dolar desteğinin kaybedilmesi kritik görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yükseliş bayrağı geçerliliğini yitirebilir. Böyle bir durumda satıcıların yeniden ağırlık kazanabileceği, fiyatın da daha geniş düşen kama yapısının alt bandına doğru 0,056 ile 0,060 dolar aralığına çekilebileceği öngörülüyor.

SenaryoKritik seviyeOlası sonuç
Yükseliş0,090 dolar üstü saatlik kapanış0,115 dolar hedefi
Düşüş0,081 dolar altı kırılım0,056 ile 0,060 dolar aralığı

Destek bölgesinde yoğun işlem hacmi var

Daha derin bir geri çekilmeye karşı öne çıkan başlıca teknik unsur, 0,081 dolar çevresinde oluşan güçlü zincir üstü birikim olarak gösteriliyor. Bu bölgede daha önce yaklaşık 30 milyar DOGE el değiştirdi. Söz konusu yoğun işlem geçmişi, yerel geri çekilmelerde fiyatın tutunabileceği güçlü bir destek alanı oluşturuyor.

0,081 dolar çevresinde daha önce yaklaşık 30 milyar DOGE el değiştirdiği için bu bölge, olası geri çekilmelerde güçlü bir destek alanı olarak izleniyor.

Daha geniş görünümde direnç sürüyor

Kısa vadeli olumlu yapı korunurken daha geniş zaman dilimlerinde direnç baskısı tamamen ortadan kalkmış değil. Saatlik grafikte izlenen bayrak formasyonu, günlük grafikteki daha büyük bir düşen kama yapısının içinde gelişiyor. Dogecoin kısa süre önce 0,10 dolar psikolojik eşiğini aşmayı denedi ancak 0,095 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamadan dirençle karşılaştı.

Bu nedenle ağustosun son günlerinde işlem defterine girecek hacim belirleyici olacak. Alımlar güçlenirse yukarı yönlü kırılım gündeme gelebilir. Aksi halde Dogecoin’in mevcut geniş bant içinde daha uzun süren bir yatay seyir dönemine girmesi olası görünüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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