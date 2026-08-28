Analist, Dogecoin’de 0,090 dolar üstünde %30 yükseliş bekliyor

Dogecoin fiyatı, son sert yükselişin ardından dar bir bantta sıkışırken piyasadaki ilgi yeniden bu varlığa yöneldi. Saatlik grafikte oluşan yükseliş bayrağı formasyonu, kısa vadede yeni bir hareketin zeminini hazırlayabilir. Kripto para analisti Ali Martinez, bu yapının teyit edilmesi halinde DOGE fiyatında yaklaşık üçte birlik artışın mümkün olduğunu belirtiyor.

İki senaryo öne çıkıyor

DOGE şu anda 0,087 ile 0,088 dolar aralığında işlem görüyor. Ali Martinez, bir sonraki hamle için iki net eşik izliyor. Yükseliş senaryosunda saatlik kapanışın 0,090 dolar direncinin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu durumda formasyonun devreye girebileceği ve ilk hedef olarak 0,115 dolar seviyesinin öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu seviye, mevcut banda göre yaklaşık %30’luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Ali Martinez, 0,090 dolar üzerinde gelecek saatlik kapanışın yükseliş bayrağını teyit edebileceğini ve bunun 0,115 dolara doğru alan açabileceğini belirtiyor.

Aşağı yönlü senaryoda ise 0,081 dolar desteğinin kaybedilmesi kritik görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yükseliş bayrağı geçerliliğini yitirebilir. Böyle bir durumda satıcıların yeniden ağırlık kazanabileceği, fiyatın da daha geniş düşen kama yapısının alt bandına doğru 0,056 ile 0,060 dolar aralığına çekilebileceği öngörülüyor.

Senaryo Kritik seviye Olası sonuç Yükseliş 0,090 dolar üstü saatlik kapanış 0,115 dolar hedefi Düşüş 0,081 dolar altı kırılım 0,056 ile 0,060 dolar aralığı

Destek bölgesinde yoğun işlem hacmi var

Daha derin bir geri çekilmeye karşı öne çıkan başlıca teknik unsur, 0,081 dolar çevresinde oluşan güçlü zincir üstü birikim olarak gösteriliyor. Bu bölgede daha önce yaklaşık 30 milyar DOGE el değiştirdi. Söz konusu yoğun işlem geçmişi, yerel geri çekilmelerde fiyatın tutunabileceği güçlü bir destek alanı oluşturuyor.

0,081 dolar çevresinde daha önce yaklaşık 30 milyar DOGE el değiştirdiği için bu bölge, olası geri çekilmelerde güçlü bir destek alanı olarak izleniyor.

Daha geniş görünümde direnç sürüyor

Kısa vadeli olumlu yapı korunurken daha geniş zaman dilimlerinde direnç baskısı tamamen ortadan kalkmış değil. Saatlik grafikte izlenen bayrak formasyonu, günlük grafikteki daha büyük bir düşen kama yapısının içinde gelişiyor. Dogecoin kısa süre önce 0,10 dolar psikolojik eşiğini aşmayı denedi ancak 0,095 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamadan dirençle karşılaştı.

Bu nedenle ağustosun son günlerinde işlem defterine girecek hacim belirleyici olacak. Alımlar güçlenirse yukarı yönlü kırılım gündeme gelebilir. Aksi halde Dogecoin’in mevcut geniş bant içinde daha uzun süren bir yatay seyir dönemine girmesi olası görünüyor.