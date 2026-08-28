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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da işlem yoğunluğu %187,9 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger'da defter başına işlem sayısı %187,9 artarak 189,29'a çıktı.
  • 📊 $XRP ağında ödeme sayısı yükselirken toplam ödeme hacmi 70,8 milyon XRP'ye geriledi.
  • 📉 Toplam işlemler 994.000'e, kapatılan defter sayısı ise 5.300'e düştü.
  • 💹 XRP fiyatı 1,70 dolarlık son zirvenin ardından 1,35 doların üzerinde kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger’da ağ etkinliği son verilerle birlikte dikkat çekici bir ayrışma gösterdi. Defter başına işlem sayısı %187,9 artarak 189,29’a çıktı. Bu tablo, XRP fiyatındaki son yükselişle birlikte değerlendirildiğinde, ağın her defter kapanışında daha yoğun işlem taşıdığını ortaya koydu. Buna karşın hesap oluşturma, toplam işlem ve taşınan değer gibi bazı temel göstergelerde zayıflama görüldü.

İçindekiler
1 İşlem sayısında ve ödeme trafiğinde farklı yönler öne çıktı
2 Hesap verileri ile ödeme hacmi zayıfladı
3 Fiyat 1,35 dolar bölgesinin üzerinde kaldı

İşlem sayısında ve ödeme trafiğinde farklı yönler öne çıktı

Son verilere göre ödemelerin sayısı %19,3 artışla yaklaşık 568.100’e yükseldi. Bu artış, ağ üzerinde işlem talebinin sürdüğüne işaret etti. Ancak başarılı işlemler %16,3 düşüşle 914.100’e, toplam işlemler ise %26,4 gerileyerek 994.000’e indi. En sert değişim kapatılan defter sayısında yaşandı ve bu metrik %74,4 düşüşle 5.300 seviyesine geriledi.

Bu nedenle defter başına işlem sayısındaki sert artışın, yalnızca talep kaynaklı olmadığı görülüyor. Daha az sayıda defter kapanışı kaydedilirken işlem akışı yüksek kaldığında, her bir deftere düşen ortalama işlem sayısı da mekanik olarak yükseliyor. XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve özellikle hızlı ödeme aktarımıyla öne çıkıyor.

XRP Ledger verileri, ağdaki tüm göstergelerin aynı yönde hareket etmediğini, işlem yoğunluğu artarken hesap oluşturma ve taşınan değerde zayıflama yaşandığını gösteriyor.

Hesap verileri ile ödeme hacmi zayıfladı

Hesap istatistiklerinde de benzer bir dengesizlik izlendi. Aktif hesap sayısı %64,5 azalarak 4.800’e geriledi. Yeni oluşturulan hesaplar ise %77,7 düşüşle 463 seviyesinde kaldı. Buna karşılık aktif kullanıcı sayısı %157 artışla yaklaşık 478.300’e çıktı.

Ödeme adedi artmasına rağmen taşınan toplam değer belirgin biçimde geriledi. Ödeme hacmi %82,2 düşüşle yaklaşık 70,8 milyon XRP’ye indi. Bu durum, ağda daha fazla sayıda bireysel ödemenin işlendiğini ancak bu ödemelerin ortalama tutarının daha düşük kaldığını gösterdi. İşlem ücretleri de %67,5 düşüşle 92,2 XRP seviyesine indi.

MetrikSon durumDeğişim
Defter başına işlem189,29%187,9 artış
Ödeme sayısı568.100%19,3 artış
Toplam işlem994.000%26,4 düşüş
Kapatılan defter5.300%74,4 düşüş

Fiyat 1,35 dolar bölgesinin üzerinde kaldı

XRP fiyatı yaklaşık 1,00 dolar seviyesinden gelen sert kırılmanın ardından 1,41 dolarda işlem görüyor. Varlık, kısa süre önce test ettiği 1,70 doların ardından geri çekilse de, yaklaşık 1,35 dolar düzeyindeki uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı sürdürdü. Bu görünüm, son fiyat yapısının tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

Göreceli güç endeksi de aşırı alım bölgesine kısa süreli girişin ardından 68 civarına indi. Bu geri çekilme, kısa vadede aşırı ısınma baskısının bir bölümünü hafifletti. Yine de ağ verileri, büyümenin tüm alanlara yayılmadığını ortaya koyuyor.

Fiyat tarafında 1,35 ile 1,40 dolar aralığının korunması, son kırılmanın yapısını muhafaza etmesi açısından önem taşıyor; bu bölgenin üzerinde kalınması halinde 1,50 ile 1,70 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

Genel tabloda XRP Ledger daha yüksek işlem yoğunluğu ve artan ödeme sayıları sergilerken, yeni hesap üretimi ile ödeme başına taşınan değerde zayıflama yaşadı. Bu nedenle ağdaki son hareketlilik tek yönlü bir büyümeden çok, kullanım kompozisyonundaki değişime işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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