Dogecoin’de 0.10 dolar eşiği yeni toparlanmanın yönünü belirliyor

Dogecoin, son düşüşün ardından 0.068 ile 0.07 dolar bandından toparlanarak 0.08580 dolar civarında işlem görüyor. Buna karşın fiyatın önünde 0.095 ile 0.10 dolar aralığında yoğun bir teknik direnç bulunuyor. Analistler, bu bölgenin aşılması halinde 0.125 doların ilk önemli hedef olarak öne çıkabileceğini değerlendiriyor.

Hareketli ortalamalar kritik eşik olarak öne çıkıyor

Günlük grafik, Dogecoin fiyatının 0.09 ile 0.10 dolar bölgesindeki başlıca hareketli ortalamaların hemen altında sıkıştığını gösteriyor. Aynı alanda yatay dirençlerin de bulunması, bu seviyeyi kısa vadede belirleyici hale getiriyor. Dogecoin, 2013’te başlatılan ve geniş kullanıcı tabanıyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

Trader Mercury, bu teknik kümelenmenin yalnızca Dogecoin için değil, daha geniş altcoin görünümü açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Trader Mercury, Dogecoin’in hareketli ortalamaları ve yakın direnç bölgesini yeniden destek haline getirmesi durumunda, 2025 sonundan beri etkili olan düşüş yapısında daha anlamlı bir değişim görülebileceğini belirtiyor.

0.10 doların üzerindeki kalıcı bir hareket, önce 0.11 doları, ardından 0.12 ile 0.125 dolar bandını gündeme taşıyabilir. Daha yukarıda ise 0.19 ile 0.20 ve 0.28 ile 0.30 dolar bölgeleri tarihsel arz alanları olarak izleniyor. Ancak bu seviyeler için daha güçlü ve piyasa geneline yayılan bir toparlanma gerekiyor.

Haftalık görünümde taban arayışı sürüyor

Haftalık grafikte 0.06879 dolar çevresindeki destekten gelen tepki, daha yapıcı bir görünüm oluşturdu. Fiyat bu alandan toparlandıktan sonra kısa süreliğine 0.09 dolara yaklaştı. Yine de üst zaman diliminde direnç katmanları korunuyor.

CryptoSays, son sıçramanın yeni bir haftalık piyasa döngüsünün başlangıcı olabileceğini öngörüyor. Buna rağmen Ichimoku yapısı, 0.095 ile 0.10 doların ardından 0.12 dolar ve daha yukarıda 0.15 ile 0.19 dolar bandında ek dirençlere işaret ediyor.

Mini sözlük: Ichimoku, destek ve direnç bölgelerini, trend yönünü ve momentumu birlikte izlemek için kullanılan teknik analiz göstergesidir. Bulut yapısı genelde fiyatın önündeki olası direnç ve destek alanlarını görselleştirir.

Solana tabanlı listeleme işlem hacmini artırdı

Dogecoin cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme, Solana tabanlı bir listeleme sonrası görülen yüksek işlem aktivitesi oldu. Sunrise, listelemenin ilk saatlerinde 10 milyon doların üzerinde DOGE işlem hacmi oluştuğunu açıkladı.

Verilere göre toplam hacim 10.47 milyon dolara ulaştı. İşlem sayısı 123 bini aşarken, 4.300’den fazla cüzdan bu sürece katıldı. Bu tablo, fiyat düzeltmesi sürse bile DOGE bağlantılı işlemlere ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Sunrise verileri, Solana tabanlı listelemenin ilk saatlerinde 10.47 milyon dolarlık hacim ve 123 binden fazla işlem üretildiğini ortaya koyuyor.

Metrik Seviye Açıklama Güncel fiyat 0.08580 dolar Ara destek bölgesinde işlem görüyor İlk ana direnç 0.095 ile 0.10 dolar Hareketli ortalamalarla çakışıyor İlk toparlanma hedefi 0.12 ile 0.125 dolar Yukarı yönlü kırılımda öne çıkıyor

0.25 dolar senaryosu için ara dirençlerin aşılması gerekiyor

Daha geniş zaman dilimindeki projeksiyonlarda 0.25 dolar seviyesi de konuşuluyor. Rafaela Rigo’nun senaryosuna göre Dogecoin’in piyasa değeri yaklaşık 14.8 milyar dolardan 43 milyar dolara yükselebilirse, fiyat 0.25 dolara yaklaşabilir. Ancak bu görünüm, mevcut tabanın korunmasına ve birkaç direnç bölgesinin art arda aşılmasına bağlı kalıyor.

Bu çerçevede 0.085 doların altına sarkma halinde 0.08 dolar, ardından yeniden 0.07 ile 0.06879 dolar bandı gündeme gelebilir. Buna karşılık 0.10 doların geri alınması ve üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 0.125 dolar, sonrasında ise 0.18 ile 0.20 dolar aralığı izlenecek seviyeler arasında yer alıyor.