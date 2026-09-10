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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Avrupa finans sektörü, AB’nin tokenizasyon tavanının kaldırılmasını istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa finans kuruluşları, AB'nin 100 milyar avroluk tokenizasyon tavanının kaldırılmasını istedi.
  • 📌 Kurumlar, tavan kalacaksa alt sınırın en az 500 milyar avro olması gerektiğini savundu.
  • 🇺🇸 Sektör temsilcileri, ABD'de daha geniş ölçekli tokenizasyon imkanlarının Avrupa için rekabet baskısı yarattığını vurguladı.
  • 💶 Stabilcoinler hariç dağıtık gerçek dünya varlıklarının toplam değeri 39,15 milyar dolara ulaştı.
Onur Atam
Onur Atam

Avrupa’da faaliyet gösteren finans ve tokenizasyon odaklı kurumlar, Avrupa Birliği’nin tokenleştirilmiş finansal araçlara getirmeyi planladığı 100 milyar avroluk üst sınırın kaldırılmasını ya da en az 500 milyar avroya çıkarılmasını talep etti. Sektör temsilcileri, mevcut taslağın Avrupa’daki büyüme planlarıyla uyumlu olmadığını savunuyor.

İçindekiler
1 100 milyar avroluk sınır yetersiz bulundu
2 ABD ile rekabet vurgusu öne çıktı
3 Sektör baskısı aylardır sürüyor

100 milyar avroluk sınır yetersiz bulundu

7 Eylül tarihli taslak mektup, AB Konseyi üyeleri ile Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’ne gönderildi. Mektupta, yasa koyucuların bir tavanı korumakta ısrar etmesi halinde 500 milyar avronun asgari eşik olarak benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

İmzacılar arasında Nasdaq, Boerse Stuttgart Group, Securitize, European Ethereum Institute ve Axiology yer aldı. Nasdaq, küresel ölçekte borsa işletmeciliği ve piyasa teknolojileri alanında faaliyet gösteren en büyük kurumlardan biri olarak öne çıkıyor.

İmzacı kurumlar, Avrupa’da halihazırda 350 milyar avro ölçeğine ulaşan projeler bulunduğunu ve bu projelerin büyümeyi sürdürmeyi hedeflediğini vurgulayarak 100 milyar avroluk tavanın yetersiz kalacağını savundu.

Sektör temsilcileri, önerilen sınırın işlem hacmine değil, DLT altyapısına kabul edilen finansal araçların piyasa değerine uygulandığını belirtti. Bu nedenle 100 milyar avroluk eşik, küresel hisse senedi piyasalarının büyüklüğüyle karşılaştırıldığında sınırlı bir çerçeve sunuyor.

ABD ile rekabet vurgusu öne çıktı

Mektupta, ABD’deki daha esnek yapıya dikkat çekildi. İmzacılar, baskın bir takas platformunun ABD hisseleri ve diğer varlıkları hacim sınırı olmadan tokenleştirebildiğini, bunun da 150 trilyon avroya kadar uzanan bir varlık evrenini kapsayabildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu ise mevcut 6 milyar avroluk limiti, Piyasa Entegrasyonu ve Denetim Paketi kapsamında 100 milyar avroya kadar yükseltmeyi önerdi. Söz konusu paket, Dağıtık Defter Teknolojisi Pilot Rejimi’nde yapılacak değişiklikleri de içeriyor.

2023’te yürürlüğe giren DLT Pilot Rejimi, finans kuruluşlarına hisse senedi ve tahvil gibi varlıkların blokzincir tabanlı alım satım ve takasını, bazı AB finans kurallarından muaf biçimde test etme imkanı tanıyor.

Mini sözlük: DLT Pilot Rejimi, Avrupa Birliği’nin finansal araçların blokzincir üzerinde ihraç, alım satım ve takasını sınırlı ölçekte test etmek için oluşturduğu düzenleyici çerçevedir. Bu yapı, belirli muafiyetlerle yeni piyasa altyapılarının denenmesine imkan verir.

Sektör baskısı aylardır sürüyor

Bu çağrı, son aylarda artan sektör baskısının devamı niteliği taşıyor. Nisan ayında aralarında Nasdaq ve Boerse Stuttgart’ın da bulunduğu 39 finans kuruluşu ve sektör grubu, DLT Pilot Rejimi’nde yapılacak değişikliklerin hızlandırılmasını ve toplam limitin 100 milyar avro ile 150 milyar avro aralığına çıkarılmasını istemişti.

Nisan ayındaki başvuruda, rejim kapsamına alınabilecek varlık türlerinin genişletilmesi ve verilen lisanslardaki süre sınırlamasının kaldırılması da talep edilmişti.

Şubat ayında ise Securitize, 21X ve Boerse Stuttgart’ın da aralarında bulunduğu tokenizasyon ve piyasa altyapısı şirketleri, mevcut varlık sınırları, hacim kısıtları ve süreli lisansların Avrupa’da düzenlenmiş zincir üstü piyasaların ölçek kazanmasını engellediği uyarısında bulunmuştu. Aynı çevreler, daha hızlı adım atılmaması halinde likiditenin ABD piyasalarına kayabileceğini dile getirdi.

Dağıtık gerçek dünya varlıklarının toplam değeri stabilcoinler hariç yaklaşık 39,15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alanda en büyük kategori ise yaklaşık 15,8 milyar dolarla ABD Hazine borçlanma araçları olarak kaydediliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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