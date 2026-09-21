Geleneksel borsalara meydan okuma: Hisseler blokzincire geçiyor! Hangi şirketler kazanacak?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) tokenize hisse senetlerinin halka açık blokzincirlerde işlem görmesine olanak tanıyan beş yıllık “inovasyon muafiyeti” çerçevesini devreye sokması, kripto para sektöründe geniş yankı uyandırdı. Söz konusu çerçeve, ABD hisselerinin otomatik piyasa yapıcılar (AMM) aracılığıyla alınıp satılabilmesini temel alıyor.

Taslağa göre hisse tokenlarının temettü ve oy hakkı gibi geleneksel hissedar haklarını aynen koruması zorunlu tutulurken; işlem platformları da hacim kotaları ve listelenen menkul kıymet sayısı açısından belirli sınırlamalara tabi olacak. Belirlenen hacim limitleri, ihraççı şirketlerin veto hakları ve AMM mekanizmasının büyük ölçekli kurumsal işlemlerdeki kısıtları sebebiyle, Nasdaq ve New York Borsası’nın ana şirketi Intercontinental Exchange (ICE) gibi dev geleneksel aktörlerin bu süreçte kayda değer bir hacim kaybına uğraması beklenmiyor.

Kripto finans devlerinin tokenize hisse yarışı

Yeni düzenleyici çerçevenin en büyük potansiyel yararlanıcıları olarak Coinbase, Robinhood ve Circle öne çıkıyor.

Goldman Sachs analistleri, Coinbase’in mevcut tokenize hisse ürününün temettü mekanizmaları dahil olmak üzere SEC gerekliliklerinin birçoğunu karşıladığını ve CEO Brian Armstrong’un yakında oy hakkı özelliğinin de ekleneceğini açıkladığını belirtiyor.

Şirketin kurumsal saklama hizmetleri ve varlık tokenizasyonuna aracılık eden “Coinbase Tokenize” biriminin önemine değinen Citizens ise Coinbase’in saklama, tokenize varlıklar, sabit kripto paralar ve Ethereum tabanlı Katman-2 ağı Base’i kapsayan iş modelinin çok yönlü bir avantaj yaratacağını vurguluyor.

Bununla birlikte geleneksel merkezi limit emir defteri (CLOB) mimarisini kullanan Coinbase’in, SEC’nin AMM kuralına uyum sağlamak adına yeni bir sistem kurması ya da Base üzerinde merkeziyetsiz bir borsa (DEX) altyapısı işletmesi gerekiyor.

Süreçten kazanç sağlaması beklenen bir diğer aktör olan Robinhood’un denizaşırı piyasalarda sunduğu tokenize hisse ürünleri, mevcut haliyle yalnızca fiyat hareketlerini izleyen türev ürünler niteliğinde olduğundan SEC’nin aradığı tam hissedar haklarını henüz sağlamıyor.

Şirket CEO’su Vlad Tenev, hisse itfası ve oy hakları gibi fonksiyonları ürünlerine dahil etmeyi planladıklarını açıklarken; Citizens, Robinhood’un küresel çaptaki büyümesi ve Arbitrum tabanlı “Robinhood Chain” üzerindeki geliştirmeleri sayesinde ABD pazarına hızlıca adapte olabileceğini kaydediyor.

Öte yandan analistler, zincir üstü menkul kıymet işlemlerinin genişlemesiyle birlikte takas ve teminatlarda tokenize nakit ihtiyacının artacağını, bunun da Circle tarafından ihraç edilen USDC kullanımını doğrudan yukarı taşıyacağını öngörüyor.

Robinhood Chain ekosistemine hareketlilik geldi

Tokenize hisse alanındaki bu dönüşüm, Robinhood Chain ekosistemine de hareketlilik getirdi. Ağın token ihraç platformu Pons, yerel yapay zekâ aktarım platformu Orbio ile hisse tokenları için likidite ağı geliştirmeyi hedefleyen Shroom’u hafta sonu likidite havuzu eşleşme tokenı olarak sisteme entegre etti. Pons, önümüzdeki günlerde OHM benzeri protokol tokenı NET ve hisse temettü protokolü tokenı INDEX’i de havuzlara ekleyeceğini duyurdu.

Bu hamlelerin ortasında GMGN piyasa verilerine göre Robinhood Chain ekosistemindeki ORBIO isimli meme projesi, bir ara 90,6 milyon dolar piyasa değerini gördükten sonra son 24 saatte kaydettiği %107,1’lik artış ve yaklaşık 5,4 milyon dolarlık hacimle 85,44 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Piyasa uzmanları ise meme projelerinde alım satımların tamamen piyasa duyarlılığı ve spekülasyonla şekillendiğine, herhangi bir gerçek değer ya da kullanım alanı barındırmadığına işaret ederek yüksek volatilite riskine karşı yatırımcıları uyarıyor.