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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Injective’de çift dip formasyonu oluştu, 7,20 dolar hedefi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Injective'de çift dip formasyonu oluşurken 5,50 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 Alıcılar 4,00 dolar desteğini ikinci kez korurken $INJ 7,20 dolar hedefiyle izleniyor.
  • 🏛️ Injective, SEC kayıtlı transfer acentesi yapısıyla tokenizasyon adımlarını genişletti.
  • 🏢 POSCO International ve LG CNS, temmuzda canlı pilot proje için Injective'i seçti.
Onur Atam
Onur Atam

Injective fiyatı, alıcıların 4,00 dolar desteğini ikinci kez korumasının ardından yukarı yönlü dönüş sinyalleri vermeye başladı. INJ, yazım sırasında 4,75 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 7,89 yükseldi. Günlük işlem hacmi 113,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 475,02 milyon dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 5,50 dolar eşiği izleniyor
2 Tokenizasyon hamlesi kurumsal tarafta dikkat çekiyor
3 Kurumsal pilot proje ağı büyütüyor

Teknik görünümde 5,50 dolar eşiği izleniyor

Kripto para analisti Crypto With Gopal, Injective grafiğinde olası bir çift dip formasyonunun geliştiğine dikkat çekiyor. Fiyatın 4,00 dolar bölgesinden iki kez tepki vermesi, satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor. Bu yapı, kısa vadede yön tayini açısından yakından izleniyor.

INJ fiyatının 4,78 dolar civarında seyrettiği tabloda, formasyonun boyun çizgisi 5,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde teknik yapının teyit alabileceği ve yukarı hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, alıcıların 4,00 dolar desteğini ikinci kez savunmasının ardından Injective’de olası bir yükseliş dönüşünün şekillendiğini belirtiyor.

Formasyonun ölçülü hedefi 7,20 dolara işaret ediyor. Buna karşın 4,00 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması, mevcut yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir. Bu nedenle kısa vadede hem 5,50 dolar direnci hem de 4,00 dolar desteği öne çıkan iki kritik seviye olarak görülüyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat4,75 dolar
Ana destek4,00 dolar
Boyun çizgisi5,50 dolar
Formasyon hedefi7,20 dolar

Tokenizasyon hamlesi kurumsal tarafta dikkat çekiyor

Injective, zincir üstü finans altyapısını genişletme yönünde düzenlemeye tabi tokenizasyon alanında da adım attı. Platform, SEC kayıtlı transfer acentesi statüsüyle Layer 1 ağı üzerinde düzenlemeye uygun kayıt tutma ve menkul kıymet yönetimi işlevlerini öne çıkarıyor. Injective, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınmasına odaklanan bir Layer 1 ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Transfer acentesi, menkul kıymet sahipliği kayıtlarını tutan ve devir süreçlerini yöneten yetkili kuruluştur. Tokenizasyon ise hisse, alacak veya hazine ürünü gibi geleneksel varlıkların dijital token olarak blokzincire taşınması anlamına gelir.

Şirketin genişleyen ekosistemi, tokenize dijital varlık hazineleri, halka açık şirket hisseleri ve özel şirket paylarını da kapsıyor. Bu çerçevede SpaceX ve OpenAI gibi özel şirket hisselerinin de desteklenen varlıklar arasında yer aldığı aktarıldı.

Injective verileri, platformun SEC kayıtlı transfer acentesi yapısıyla tokenizasyon çalışmalarını hızlandırdığını ve düzenlemeye uygun menkul kıymet işlemlerini kendi Layer 1 altyapısına taşıdığını ortaya koyuyor.

Kurumsal pilot proje ağı büyütüyor

Kurumsal finans tarafında da ağın kullanım alanı genişliyor. Temmuz ayında POSCO International ile LG CNS, uluslararası ticaret alacaklarının ihracı, alım satımı, yönetimi ve mutabakatına odaklanan canlı bir pilot proje için Injective altyapısını seçti.

Kurumsal benimsenmedeki bu artışla birlikte analistler, Injective’in zincir üstü sermaye piyasası altyapısı olma hedefini güçlendirdiğini düşünüyor. Bitcoin‘deki toparlanmanın da genel piyasa görünümünü desteklemesi, INJ fiyatındaki ivmeye katkı sağlıyor. Buna rağmen kısa vadeli yükseliş görünümünün korunması için 5,50 doların aşılması ve 4,00 dolar desteğinin kaybedilmemesi gerekiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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