Injective’de çift dip formasyonu oluştu, 7,20 dolar hedefi öne çıktı

Injective fiyatı, alıcıların 4,00 dolar desteğini ikinci kez korumasının ardından yukarı yönlü dönüş sinyalleri vermeye başladı. INJ, yazım sırasında 4,75 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 7,89 yükseldi. Günlük işlem hacmi 113,8 milyon dolar, piyasa değeri ise 475,02 milyon dolar olarak kaydedildi.

Teknik görünümde 5,50 dolar eşiği izleniyor

Kripto para analisti Crypto With Gopal, Injective grafiğinde olası bir çift dip formasyonunun geliştiğine dikkat çekiyor. Fiyatın 4,00 dolar bölgesinden iki kez tepki vermesi, satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor. Bu yapı, kısa vadede yön tayini açısından yakından izleniyor.

INJ fiyatının 4,78 dolar civarında seyrettiği tabloda, formasyonun boyun çizgisi 5,50 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde teknik yapının teyit alabileceği ve yukarı hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, alıcıların 4,00 dolar desteğini ikinci kez savunmasının ardından Injective’de olası bir yükseliş dönüşünün şekillendiğini belirtiyor.

Formasyonun ölçülü hedefi 7,20 dolara işaret ediyor. Buna karşın 4,00 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması, mevcut yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir. Bu nedenle kısa vadede hem 5,50 dolar direnci hem de 4,00 dolar desteği öne çıkan iki kritik seviye olarak görülüyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 4,75 dolar Ana destek 4,00 dolar Boyun çizgisi 5,50 dolar Formasyon hedefi 7,20 dolar

Tokenizasyon hamlesi kurumsal tarafta dikkat çekiyor

Injective, zincir üstü finans altyapısını genişletme yönünde düzenlemeye tabi tokenizasyon alanında da adım attı. Platform, SEC kayıtlı transfer acentesi statüsüyle Layer 1 ağı üzerinde düzenlemeye uygun kayıt tutma ve menkul kıymet yönetimi işlevlerini öne çıkarıyor. Injective, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınmasına odaklanan bir Layer 1 ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Transfer acentesi, menkul kıymet sahipliği kayıtlarını tutan ve devir süreçlerini yöneten yetkili kuruluştur. Tokenizasyon ise hisse, alacak veya hazine ürünü gibi geleneksel varlıkların dijital token olarak blokzincire taşınması anlamına gelir.

Şirketin genişleyen ekosistemi, tokenize dijital varlık hazineleri, halka açık şirket hisseleri ve özel şirket paylarını da kapsıyor. Bu çerçevede SpaceX ve OpenAI gibi özel şirket hisselerinin de desteklenen varlıklar arasında yer aldığı aktarıldı.

Injective verileri, platformun SEC kayıtlı transfer acentesi yapısıyla tokenizasyon çalışmalarını hızlandırdığını ve düzenlemeye uygun menkul kıymet işlemlerini kendi Layer 1 altyapısına taşıdığını ortaya koyuyor.

Kurumsal pilot proje ağı büyütüyor

Kurumsal finans tarafında da ağın kullanım alanı genişliyor. Temmuz ayında POSCO International ile LG CNS, uluslararası ticaret alacaklarının ihracı, alım satımı, yönetimi ve mutabakatına odaklanan canlı bir pilot proje için Injective altyapısını seçti.

Kurumsal benimsenmedeki bu artışla birlikte analistler, Injective’in zincir üstü sermaye piyasası altyapısı olma hedefini güçlendirdiğini düşünüyor. Bitcoin‘deki toparlanmanın da genel piyasa görünümünü desteklemesi, INJ fiyatındaki ivmeye katkı sağlıyor. Buna rağmen kısa vadeli yükseliş görünümünün korunması için 5,50 doların aşılması ve 4,00 dolar desteğinin kaybedilmemesi gerekiyor.