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WORLDCOIN (WLD)

Worldcoin’de toparlanma sinyali güçlendi, 2,17 dolar direnci izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Worldcoin'de kısa vadeli toparlanma sinyali güçlenirken $WLD için 2,17 dolar direnci izleniyor.
  • 📈 Fiyat 0,341 dolar desteğinin üzerine çıktı ve son 24 saatte %12,35 yükseldi.
  • 🧭 0,377 doların aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanması bekleniyor.
  • ⚠️ 0,341 doların altına inilirse 0,320 ve 0,305 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Worldcoin fiyatında kısa vadeli toparlanma işaretleri öne çıktı. Alım ilgisinin artması ve bazı teknik göstergelerin olumluya dönmesi, piyasada yeniden yükseliş beklentisini güçlendirdi. Buna karşılık kritik destek seviyelerinin korunamaması halinde satış baskısının yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Fiyat ve teknik görünüm
2 Kritik seviyeler öne çıktı
3 Göstergelerde toparlanma işareti

Fiyat ve teknik görünüm

WLD, haberin hazırlandığı sırada 0,3600 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 296,13 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,29 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %12,35’lik yükseliş, teknik görünümdeki iyileşmeyle birlikte değerlendirildiğinde kısa vadede toparlanma ihtimalini destekliyor.

Worldcoin, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı dijital kimlik ve blokzincir odaklı bir proje olarak biliniyor. Piyasadaki fiyatlamada ise yatırımcılar, özellikle kısa vadeli destek ve direnç seviyelerine odaklanmış durumda.

Alım momentumundaki güçlenmenin sürmesi halinde 2,17 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak izleniyor; bu bölgenin aşılması, WLD’ye yönelik piyasa algısında daha belirgin bir değişime işaret edebilir.

Kritik seviyeler öne çıktı

Kripto para analisti chief of overthinking, WLD’nin yaklaşık 0,34 dolar civarında işlem gördüğünü ve önceki yaklaşık 12 dolarlık zirvesinin oldukça altında kaldığını belirtiyor. Bu sert geri çekilme, tokeni tarihsel olarak zayıf bir fiyat aralığına taşırken, yatırımcılar olası yön değişiminin teyidini arıyor.

Analiste göre 2,17 doların üzerinde kalıcı bir hareket, yeniden güç kazanan alıcı ilgisini gösterebilir. Bu senaryoda 4,19 dolar seviyesi bir sonraki önemli direnç olarak izlenebilir. Daha geniş toparlanma senaryosunda 11,97 dolar seviyesi oldukça yüksek bir hedef olarak değerlendiriliyor.

SeviyeAnlamı
0,341 dolarKısa vadeli kritik destek
0,377 dolarBollinger üst bandı, yakın direnç
2,17 dolarOlası yön değişimi için ana eşik
4,19 dolarBir sonraki güçlü direnç

Göstergelerde toparlanma işareti

TradingView verilerine göre WLD, 4 saatlik grafikte 0,315 ile 0,320 dolar aralığından tepki aldı. Fiyatın Bollinger bantlarının orta çizgisi olan 0,341 doların üzerine çıkması, piyasada alıcıların yeniden görünür hale geldiğine işaret ediyor. Mevcut görünümde 0,377 doların aşılması, olumlu teknik yapıyı daha da destekleyebilir.

Momentum göstergelerinde de iyileşme görülüyor. MACD histogramının pozitif bölgeye dönmesi ve MACD çizgisinin sert düşüşün ardından yukarı yönelmesi, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Bu tablo, alıcıların kısa vadede yeniden kontrol sağlamaya başladığını gösteriyor.

0,341 dolar seviyesi korunabildiği sürece kısa vadeli toparlanma senaryosu masada kalıyor; bu desteğin kaybedilmesi halinde WLD’nin 0,320 dolara, ardından 0,305 dolara çekilmesi olasılığı güçleniyor.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönü büyük ölçüde 0,341 dolar desteğinin savunulmasına ve 0,377 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. Yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse 2,17 doların test edilmesi gündeme gelebilir. Aksi durumda satışların hız kazanması ve daha düşük bant seviyelerinin yeniden görülmesi ihtimali izlenecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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