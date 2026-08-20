Worldcoin’de toparlanma sinyali güçlendi, 2,17 dolar direnci izleniyor

Worldcoin fiyatında kısa vadeli toparlanma işaretleri öne çıktı. Alım ilgisinin artması ve bazı teknik göstergelerin olumluya dönmesi, piyasada yeniden yükseliş beklentisini güçlendirdi. Buna karşılık kritik destek seviyelerinin korunamaması halinde satış baskısının yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

Fiyat ve teknik görünüm

WLD, haberin hazırlandığı sırada 0,3600 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 296,13 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,29 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte kaydedilen %12,35’lik yükseliş, teknik görünümdeki iyileşmeyle birlikte değerlendirildiğinde kısa vadede toparlanma ihtimalini destekliyor.

Worldcoin, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın da kurucu ortakları arasında yer aldığı dijital kimlik ve blokzincir odaklı bir proje olarak biliniyor. Piyasadaki fiyatlamada ise yatırımcılar, özellikle kısa vadeli destek ve direnç seviyelerine odaklanmış durumda.

Alım momentumundaki güçlenmenin sürmesi halinde 2,17 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak izleniyor; bu bölgenin aşılması, WLD’ye yönelik piyasa algısında daha belirgin bir değişime işaret edebilir.

Kritik seviyeler öne çıktı

Kripto para analisti chief of overthinking, WLD’nin yaklaşık 0,34 dolar civarında işlem gördüğünü ve önceki yaklaşık 12 dolarlık zirvesinin oldukça altında kaldığını belirtiyor. Bu sert geri çekilme, tokeni tarihsel olarak zayıf bir fiyat aralığına taşırken, yatırımcılar olası yön değişiminin teyidini arıyor.

Analiste göre 2,17 doların üzerinde kalıcı bir hareket, yeniden güç kazanan alıcı ilgisini gösterebilir. Bu senaryoda 4,19 dolar seviyesi bir sonraki önemli direnç olarak izlenebilir. Daha geniş toparlanma senaryosunda 11,97 dolar seviyesi oldukça yüksek bir hedef olarak değerlendiriliyor.

Seviye Anlamı 0,341 dolar Kısa vadeli kritik destek 0,377 dolar Bollinger üst bandı, yakın direnç 2,17 dolar Olası yön değişimi için ana eşik 4,19 dolar Bir sonraki güçlü direnç

Göstergelerde toparlanma işareti

TradingView verilerine göre WLD, 4 saatlik grafikte 0,315 ile 0,320 dolar aralığından tepki aldı. Fiyatın Bollinger bantlarının orta çizgisi olan 0,341 doların üzerine çıkması, piyasada alıcıların yeniden görünür hale geldiğine işaret ediyor. Mevcut görünümde 0,377 doların aşılması, olumlu teknik yapıyı daha da destekleyebilir.

Momentum göstergelerinde de iyileşme görülüyor. MACD histogramının pozitif bölgeye dönmesi ve MACD çizgisinin sert düşüşün ardından yukarı yönelmesi, satış baskısının zayıfladığına işaret ediyor. Bu tablo, alıcıların kısa vadede yeniden kontrol sağlamaya başladığını gösteriyor.

0,341 dolar seviyesi korunabildiği sürece kısa vadeli toparlanma senaryosu masada kalıyor; bu desteğin kaybedilmesi halinde WLD’nin 0,320 dolara, ardından 0,305 dolara çekilmesi olasılığı güçleniyor.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönü büyük ölçüde 0,341 dolar desteğinin savunulmasına ve 0,377 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. Yukarı yönlü kırılma gerçekleşirse 2,17 doların test edilmesi gündeme gelebilir. Aksi durumda satışların hız kazanması ve daha düşük bant seviyelerinin yeniden görülmesi ihtimali izlenecek.