Binance verilerinde Worldcoin için kritik eşik öne çıktı! WLD’de sıradaki hamle ne olabilir?

Worldcoin, 2024 başlarında başlayan uzun süreli düşüşün ardından teknik açıdan en kritik bölgelerinden birine yaklaştı. WLD fiyatı 0.42 dolar civarında işlem görürken, haftalık ana destek seviyesi 0.40 dolar olarak izleniyor. Uzun vadeli grafik, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret etse de kısa vadeli görünümde temkinli duruş korunuyor.

Uzun vadeli grafikte dikkat çeken sıkışma

Piyasa analisti Third Eye, WLD’nin haftalık görünümünde geniş bir düşen kama formasyonu oluştuğunu belirtti. Bu yapı, aşağı yönlü direnç çizgisi ile yukarı yönlü destek çizgisinin birbirine yaklaşmasıyla ortaya çıkıyor. Teknik analizde bu tür formasyonlar, fiyat hareketlerinin daraldığı ve satış baskısının önceki döneme kıyasla güç kaybedebildiği evrelere işaret edebiliyor.

Worldcoin, 2024 rallisi sırasında 10 doların üzerine çıktıktan sonra belirgin bir geri çekilme yaşadı. Altcoin piyasasındaki genel zayıflıkla birlikte yeni dip seviyeler görüldü. Buna rağmen fiyatın yükselen destek çizgisinin üzerinde kalması, piyasada bazı analistlerin olası bir trend dönüşü ihtimalini gündemde tutmasına neden oldu.

Third Eye, WLD’nin 0.40 dolar civarındaki haftalık desteği koruması ve düşen direncin üzerine güçlü bir kapanış yapması halinde, uzun vadeli düşüş trendinin sona erdiğine dair daha güçlü bir teknik sinyal oluşabileceğini değerlendirdi.

Analiste göre olası bir kırılmanın teyit edilmesi durumunda yukarıda 2.68 dolar, 4.20 dolar ve 5.90 dolar üzeri seviyeler direnç hedefleri olarak öne çıkıyor. Ancak bu senaryonun geçerli sayılabilmesi için yalnızca formasyonun tamamlanması değil, aynı zamanda fiyatın güçlü kapanışlarla bu bölgeyi aşması gerekiyor.

Kısa vadede temkinli görünüm sürüyor

Kısa vadeli tabloda ise daha kırılgan bir yapı dikkat çekiyor. Crypto With Gopal, WLD’nin son diplerinden toparlandıktan sonra yükselen kama benzeri bir formasyon oluşturduğunu ve alıcıların daha yüksek dipler üretmeye devam ettiğini söyledi. Buna karşın 15 dakikalık grafikte yükselen kama yapılarının çoğu zaman ivme kaybı sonrası aşağı yönlü kırılabildiği biliniyor.

Bu zaman diliminde 0.427 ile 0.428 dolar aralığı direnç, 0.423 ile 0.424 dolar bandı ise destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın destek bölgesinin altına sarkması halinde 0.417 ile 0.418 dolara doğru yeni bir geri çekilme görülebilir. Buna karşılık 0.428 ile 0.430 dolar aralığının aşılması, kısa vadeli olumsuz yapıyı zayıflatabilecek bir gelişme sayılıyor.

Piyasa koşulları belirleyici olabilir

Teknik görünüm tek başına yeterli kabul edilmiyor. WLD’de kalıcı bir yukarı yönlü kırılmanın oluşabilmesi için genel kripto para piyasasındaki risk iştahı, Bitcoin’in performansı ve altcoin talebinin destekleyici olması gerekiyor. İşlem hacminde artış ve yatırımcı katılımının güçlenmesi de olası bir toparlanmanın sürdürülebilirliği açısından önemli görülüyor.

Worldcoin, dijital kimlik doğrulama ve dağıtık kimlik altyapısı odağındaki yapısıyla kripto piyasasında öne çıkan projeler arasında yer alıyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinde yalnızca teknik seviyeler değil, projeye yönelik algı ve piyasa genelindeki yön de etkili olabilir.

Analistler, mevcut görünümün dikkat çekici olduğunu ancak kesin bir dönüş sinyali üretmediğini vurguluyor. Bu aşamada piyasanın, özellikle direnç bölgesinde gelecek fiyat tepkisine odaklandığı görülüyor.