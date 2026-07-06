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BITCOIN (BTC)

Binance’a taşınan Bitcoin balina girişleri 12 Haziran’dan bu yana %34 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’a giden Bitcoin balina girişleri 12 Haziran’dan 6 Temmuz’a kadar %34 geriledi.
  • 📉 Aynı dönemde $BTC için perakende girişleri de düştü ancak gerileme %18 ile daha sınırlı kaldı.
  • 👀 Balinalarla küçük yatırımcılar arasındaki giriş farkı haziran ortasındaki 2.98 milyar dolardan temmuz başında 3.55 milyar dolara çıktı.
  • 🧭 Büyük cüzdanların borsaya daha az varlık taşıması, kısa vadeli satış baskısının azalabileceğine işaret etti.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin’de büyük yatırımcıların Binance’a gönderdiği varlık miktarı son haftalarda belirgin biçimde azaldı. Zincir üstü veriler, balina olarak tanımlanan büyük cüzdanların haziran ortasına kıyasla borsaya çok daha az BTC aktardığını gösterdi. Küçük yatırımcıların girişlerinde de düşüş görüldü ancak bu gerileme daha sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Balina girişlerindeki düşüş hızlandı
2 İki yatırımcı grubu arasındaki fark büyüdü
3 Piyasa eğilimin sürüp sürmeyeceğini izliyor

Balina girişlerindeki düşüş hızlandı

CryptoQuant verilerine göre Binance’a yönelik 30 günlük hareketli Bitcoin balina girişi 12 Haziran’da yaklaşık 7.04 milyar dolar seviyesindeydi. Bu tutar 6 Temmuz itibarıyla 4.65 milyar dolara indi. Böylece toplam düşüş 2.39 milyar dolar, oran olarak ise %34 oldu. CryptoQuant, dijital varlık piyasasına ilişkin zincir üstü veriler ve borsa akışları izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde gerçekleşen işlemlerden doğrudan elde edilen ölçümlerdir. Borsaya giriş verisi ise varlıkların kişisel cüzdanlardan işlem platformlarına taşınma miktarını gösterir.

Aynı dönemde bireysel yatırımcıların Binance’a gönderdiği Bitcoin miktarı da azaldı. Perakende girişler 10.02 milyar dolardan 8.20 milyar dolara geriledi. Bu değişim 1.82 milyar dolarlık ve yaklaşık %18 oranında bir düşüşe işaret etti.

Kategori12 Haziran6 TemmuzDeğişim
Balina girişleri$7.04 milyar$4.65 milyar-%34
Perakende girişleri$10.02 milyar$8.20 milyar-%18

Büyük cüzdanların Binance’a Bitcoin gönderme hızındaki düşüş, küçük yatırımcılara kıyasla daha keskin bir geri çekilmeye işaret ediyor.

İki yatırımcı grubu arasındaki fark büyüdü

Son bir ayda balinalar ile bireysel yatırımcılar arasındaki davranış farkı daha görünür hale geldi. Perakende yatırımcılar toplam borsa girişlerinde daha büyük payı korurken, iki grup arasındaki fark haziran ortasında 2.98 milyar dolar düzeyindeyken temmuz başında 3.55 milyar dolara çıktı.

Borsalara yapılan kripto varlık transferleri, yatırımcıların işlem yapmaya ya da satış için pozisyon hazırlamaya yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak açısından yakından izleniyor. Bir varlığın borsaya taşınması tek başına satış anlamına gelmese de, balina girişlerindeki azalma büyük yatırımcıların olası satış için daha az hazırlık yaptığını düşündürebilir.

Borsaya daha az Bitcoin taşınması, özellikle büyük yatırımcılar açısından kısa vadeli satış baskısının zayıflayabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Piyasa eğilimin sürüp sürmeyeceğini izliyor

Önümüzdeki dönemde asıl izlenecek başlık, bu düşüşün geçici bir duraklama mı yoksa daha kalıcı bir eğilimin başlangıcı mı olduğu olacak. Balina girişleri 4.65 milyar dolar civarında kalır ya da daha da gerilerse, büyük Bitcoin sahiplerinin Binance tarafında daha pasif hale geldiği görüşü güç kazanabilir.

Buna karşılık balina girişlerinde yeniden artış görülmesi, büyük yatırımcıların fonlarını tekrar işlem platformlarına yaklaştırdığını gösterebilir. Bu tür hareketler, piyasa duyarlılığındaki olası değişimlere dair önemli bir işaret olarak takip ediliyor.

Mevcut veriler, bireysel yatırımcıların Binance kullanımını görece daha istikrarlı sürdürdüğünü, büyük Bitcoin sahiplerinin ise varlık transferlerinde daha temkinli davrandığını ortaya koyuyor. Bu görünüm, uzun vadeli elde tutma eğiliminin güçlendiğine ya da kısa süreli bir bekleme dönemine işaret ediyor olabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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