Spot Bitcoin ETF’lerine 10 gün sonra gelen $221,7 milyonluk giriş, Bitcoin’i 63.500 dolar desteğinde tuttu

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyrin ardından 63.173 dolar civarında işlem gördü. Gün içinde 62.468 dolar ile 63.874 dolar arasında hareket eden varlıkta, 63.500 dolar bölgesi kısa vadeli görünüm açısından öne çıktı. Piyasa oyuncuları şimdi bu desteğin korunup korunamayacağını ve fiyatın 65.700 dolara doğru yeniden ivme kazanıp kazanamayacağını izliyor.

ETF girişleri kısa vadeli görünümü destekledi

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri günlük bazda 221,7 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece 10 günlük çıkış serisi sona ererken, yaklaşık iki ayın en güçlü günlük girişi görüldü. Haziran ayındaki zayıf seyrin kurumsal tarafta duyarlılığı baskıladığı düşünüldüğünde, bu akış piyasa açısından dikkat çekici bir değişime işaret etti.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, Bitcoin’i doğrudan takip eden ve geleneksel borsalarda işlem gören yatırım fonudur. Bu ürünler, kurumsal ve bireysel yatırımcıların kripto varlığı doğrudan saklamadan Bitcoin fiyatına erişmesini sağlar.

Fiyatın 63.500 dolar bölgesini yeniden aşması da bu girişlerle aynı döneme denk geldi. Piyasada That Martini Guy adıyla bilinen analist, bu seviyedeki ilk geri çekilmenin olağan karşılanması gerektiğini, önceki dirençlerin çoğu zaman ilk denemede aşılmadığını söyledi.

That Martini Guy, Bitcoin’in haftalar sonra 63.500 doların üzerine çıkarak bu bölgeyi yeniden destek haline getirmesinin asıl önemli unsur olduğunu, bu seviyenin korunması halinde yükseliş denemesinin sürebileceğini değerlendirdi.

Kısa vadeli teknik görünüm, alıcıların bu alanı savunup savunamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor. 63.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, 65.700 dolar seviyesini yeniden gündeme taşıyabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi durumunda 61.000 dolar bölgesi yeniden test edilebilir.

Gösterge Seviye Önemi Kısa vadeli destek 63.500 dolar Korunursa toparlanma sürebilir Yakın direnç 65.700 dolar Son güçlü satış bölgesi Aşağı yönlü izlenen alan 61.000 dolar Desteğin kırılması halinde öne çıkabilir

Kısa pozisyon kapanışları hareketi hızlandırdı

Yükselişte yalnızca spot talep değil, vadeli piyasa hareketleri de etkili oldu. Bitcoin’in 62.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların bir bölümü pozisyon kapatmak zorunda kaldı. Zorunlu alımlar, gün içi toparlanmanın hız kazanmasına katkı verdi.

Buna rağmen görünüm kırılganlığını koruyor. Bitcoin destek bölgesini geri almış olsa da son sert reddin görüldüğü alan henüz aşılmış değil. Daha kalıcı bir toparlanma için işlem hacminde istikrar ve alımların devamı önem taşıyor.

63.500 doların üzerinde tutunma, kısa vadeli yapıyı destekliyor. Ancak 65.700 dolar çevresindeki son ret bölgesi aşılmadan hareketin kalıcılığı konusunda daha güçlü bir tablo oluşmuş sayılmıyor.

ABD verileri faiz beklentilerini yumuşattı

Bitcoin’e destek veren bir diğer unsur da ABD’den gelen zayıf istihdam verileri oldu. Haziran ayı tarım dışı istihdamı 57.000 artarak 110.000 beklentisinin altında kaldı. Mayıs ayı istihdam artışı aşağı yönlü revize edilirken, işsizlik oranı iş gücüne katılımdaki düşüşle birlikte yüzde 4,2 seviyesine indi.

Bu tablo, ABD Merkez Bankası’nın kısa vadede faiz artırabileceğine yönelik endişeleri hafifletti. Tahvil getirilerindeki geri çekilme ve doların zayıflaması, riskli varlıklara yönelik iştahı destekledi. Getiri üretmeyen varlıklar arasında yer alan Bitcoin, bu ortamdan olumlu etkilendi.

Piyasada gözler Fed tutanaklarına çevrildi

Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler de fiyatlama üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar çarşamba günü yayımlanacak Federal Reserve haziran toplantı tutanaklarını izleyecek. Ayrıca hizmet sektörü PMI verisi, ADP istihdam raporu ve işsizlik maaşı başvuruları da faiz beklentilerinin yönünü etkileyebilir.

Piyasada şu aşamada iki karşıt dinamik öne çıkıyor. ETF tarafındaki taze girişler ve 63.500 dolar desteğinin geri kazanılması yukarı yönlü denemeleri desteklerken, haziran ayındaki güçlü çıkışlar, sınırlı likidite ve Avrupa’daki düzenleyici baskı temkinli duruşu koruyor. Bu nedenle 63.500 doların üzerinde kalıcılık sağlanması 65.700 doları gündemde tutarken, aşağı yönlü kırılma 61.000 dolar bölgesinin yeniden tartışılmasına yol açabilir.