SoSoValue verilerinde 527 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti! Kripto ETF’lerinde yön nereye dönüyor?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, 29 Haziran ile 2 Temmuz arasında 526.64 milyon dolar net çıkış gördü. Böylece bu ürünlerde kesintisiz çıkış serisi sekizinci haftaya uzadı. Bu tablo, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin işlem görmeye başlamasından bu yana haftalık bazda görülen en uzun çıkış dönemine işaret etti.

Bitcoin ve Ethereum fonlarında çıkış serisi uzadı

Kurumsal yatırımcıların temkinli duruşu, Bitcoin tarafındaki zayıf ivmeyle birlikte ETF verilerine de yansıdı. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık değeri yaklaşık 74.37 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Bitcoin 61.500 dolar civarında işlem gördü. Haziran ayında bu ürünlerden yaklaşık 4.5 milyar dolar çıkması da baskının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Wu Blockchain, 29 Haziran ile 2 Temmuz arasındaki dönemde spot Bitcoin ETF’lerinde 527 milyon dolara yakın net çıkış yaşandığını ve bunun sekiz haftalık çıkış serisini sürdürdüğünü aktardı.

Spot Ethereum ETF’lerinde de benzer bir görünüm oluştu. Aynı tarih aralığında Ethereum ETF’lerinden 13.67 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Böylece Ethereum fonları da üst üste sekizinci haftayı çıkışla kapattı. İki büyük dijital varlığa bağlı fonlarda eş zamanlı para çıkışı görülmesi, risk iştahındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Altcoin ETF’lerinde tablo farklılaştı

Bitcoin ve Ethereum ürünleri varlık kaybederken bazı altcoin ETF’leri yeni para girişi çekti. Spot Solana ETF’leri haftalık bazda 5.75 milyon dolar net giriş kaydetti. XRP ETF’lerine 17.19 milyon dolar girdi ve bu alanın en güçlü haftalık performansı XRP tarafında oluştu. Hyperliquid ETF’leri de 4.32 milyon dolarlık net girişle pozitif bölgede kaldı, ancak önceki haftalara kıyasla hız kesti.

Mini sözlük: SoSoValue, dijital varlık piyasasında özellikle ETF akımları ve piyasa verilerini takip etmek için kullanılan bir veri platformudur. Net giriş, bir fona giren para ile fondan çıkan para arasındaki farkı gösterir.

Bu ayrışma, bazı yatırımcıların kripto ETF pazarından tamamen çıkmak yerine sermayeyi alternatif dijital varlıklara kaydırdığını düşündürüyor. Bitcoin kurumsal yatırım tarafında hala en büyük araç konumunda olsa da, altcoin temelli ürünlere seçici ilginin sürdüğü görülüyor.

Kısa süreli toparlanma sinyali kalıcı olmadı

Haftalık görünüm zayıf kalsa da dönem sonunda sınırlı bir toparlanma işareti ortaya çıktı. 2 Temmuz’da ABD spot Bitcoin ETF’leri günlük bazda 221 milyon doların üzerinde net giriş aldı ve 10 işlem gününü bulan çıkış serisi kırıldı. Buna rağmen tek günlük bu hareket, sekiz haftalık genel eğilimi tersine çevirmek için yeterli görülmedi.

Piyasa izleyicileri, uzun süren çıkışları makroekonomik belirsizlik, faiz beklentilerindeki yükseliş ve riskli varlıklara yönelik iştahın azalmasıyla ilişkilendiriyor. Bitcoin üzerindeki baskı sürerken, kurumsal yatırımcıların ETF itfaları yoluyla pozisyon küçültmeyi sürdürdüğü anlaşılıyor.

Önümüzdeki dönemde ETF akımlarının kurumsal eğilimi ölçmek için yakından izlenmesi bekleniyor. Net girişlerin kalıcı hale gelmesi Bitcoin’e güvenin yeniden güçlendiğine işaret edebilir. Çıkışların sürmesi halinde ise daha geniş piyasa koşulları iyileşene kadar talebin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.