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STABILCOIN

Visa verileriyle stabilcoin hacmi 1.79 trilyon dolara çıktı! Piyasada hangi dönüşüm konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Visa verilerinde haziran ayında stabilcoin hacmi 1.79 trilyon dolara çıkarak yeni rekor kırdı.
  • 📊 Mayıstaki 1.1 trilyon dolara göre yüzde 63 artan hacimde $USDC, 1.21 trilyon dolarla ilk sırada yer aldı.
  • 🌐 Ağ tarafında Base 565 milyar dolarla öne çıkarken Ethereum 562 milyar dolarla hemen arkasından geldi.
  • 🏦 Yeni OUSD duyurusu, hazirandaki rekorla birlikte kurumsal ilginin daha da genişlediğini gösterdi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Visa’nın yayımladığı verilere göre düzeltilmiş stabilcoin işlem hacmi haziranda 1.79 trilyon dolara ulaştı. Bu tutar mayıstaki 1.1 trilyon dolara göre yüzde 63 artışa işaret ederken, şubatta görülen 1.78 trilyon dolarlık önceki zirveyi de geride bıraktı. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 125 oldu.

İçindekiler
1 Haziranda yeni zirve görüldü
2 İşlem hacminde USDC öne çıktı
3 Ağ dağılımında Base ve Ethereum başa baş ilerledi
4 Yeni ihraçlar ve kurumsal ilgi dikkat çekti

Haziranda yeni zirve görüldü

Veriler, stabilcoin kullanımının yalnızca kripto varlık alım satımıyla sınırlı kalmadığını, ödemeler, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve sınır ötesi para transferlerinde daha geniş bir kullanım alanı bulduğunu gösteriyor. Daha zayıf seyreden genel kripto piyasasına rağmen işlem hacmindeki yükselişin sürmesi, bu varlıkların sektörde daha merkezi bir rol üstlenmeye başladığına işaret ediyor.

Grayscale araştırma başkanı Zach Pandl, haziran 2026 döneminin stabilcoin işlem hacminde şubat ayının hemen önüne geçen bir başka rekor ay olduğunu söyledi.

Grayscale, dijital varlık odaklı bir yatırım şirketi olarak özellikle kurumsal piyasa analizleriyle öne çıkıyor. Şirketin araştırma birimi, kripto piyasalarındaki sermaye akışları ve altyapı gelişmeleri üzerine düzenli değerlendirmeler yayımlıyor.

İşlem hacminde USDC öne çıktı

Piyasa değeri bakımından en büyük stabilcoin konumunu koruyan Tether’in USDT’sine karşın, haziran ayındaki işlem hacminin büyük kısmını Circle’ın USDC’si oluşturdu. Visa verilerine göre USDC, 1.21 trilyon dolarlık hacimle toplamın yaklaşık yüzde 67’sini aldı. USDT tarafında ise hacim 576 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve payı yaklaşık yüzde 32 oldu. PayPal’ın PYUSD’si 2.42 milyar dolarla işlem hacmi sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

Bu tablo, piyasa değeri ile fiili kullanım yoğunluğunun her zaman aynı doğrultuda ilerlemediğini ortaya koyuyor. Özellikle ödeme ve zincir üstü likidite akışlarında hangi stabilcoinin daha aktif kullanıldığı, ekosistemdeki tercihler açısından ayrı bir gösterge niteliği taşıyor.

Ağ dağılımında Base ve Ethereum başa baş ilerledi

Haziranda stabilcoin işlemlerinin en yoğun gerçekleştiği ağ Coinbase’in Ethereum katman 2 ağı Base oldu. Base üzerinde 565 milyar dolarlık işlem geçti ve toplam hacmin yüzde 31.5’i bu ağda oluştu. Ethereum ana ağı 562 milyar dolarla çok yakın bir seviyede yer alırken, Tron 320 milyar dolarla üçüncü sıraya çıktı ve toplamın yaklaşık yüzde 18’ini oluşturdu.

Mini sözlük: Katman 2, ana blokzincirin üzerine kurulan ve işlemleri daha hızlı ya da daha düşük maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlayan ölçekleme çözümüdür. Base de Ethereum üzerinde çalışan bu tür ağlardan biridir.

Visa, Artemis, Allium Labs ve Castle Island Ventures ile birlikte geliştirdiği düzeltilmiş hesaplama yöntemiyle yüksek frekanslı bot işlemlerini, borsa hazine dengeleme hareketlerini ve tekrar eden akıllı sözleşme işlemlerini ayıklıyor. Şirket, bu yaklaşımın organik stabilcoin faaliyetini daha doğru yansıtmayı amaçladığını belirtiyor.

Yeni ihraçlar ve kurumsal ilgi dikkat çekti

Stabilcoin pazarındaki yoğun rekabet sürerken Open Standard, salı günü Open USD adlı OUSD’yi duyurdu. Girişim, aralarında Visa ve Mastercard’ın da bulunduğu 140’tan fazla ödeme, bankacılık, teknoloji ve kripto şirketinin desteğini aldığını açıkladı.

LVRG Research yöneticisi Nick Ruck, kaydedilen rekor hacmin, fiyat odaklı dalgalanmalardan bağımsız biçimde stabilcoinlerin değer transferi, likidite sağlama ve merkeziyetsiz finans faaliyetlerinde temel altyapı haline geldiğini gösterdiğini belirtti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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