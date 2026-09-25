Worldcoin, 2024 zirvesinden %96 gerilerken 0,40 dolarda tutundu

Worldcoin’in yerel tokeni WLD, eylül ayının son günlerinde 0,44 dolar civarında işlem görürken 2024 Mart ayında gördüğü 11,82 dolarlık zirvenin oldukça altında kaldı. Son günlerde görülen tepki alımları kısa vadeli bir toparlanmaya işaret etse de, fiyatın uzun süredir baskı altında olduğu görülüyor.

0,40 dolar bölgesi öne çıktı

Piyasada paylaşılan analizlerde 0,40 dolar çevresi uzun vadeli bir likidite alanı olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, WLD’nin Mart 2024’teki yaklaşık 11,82 dolarlık tepesinden sonra yaklaşık %96 değer kaybetmesine dayanıyor. Buna göre önceki zirvelere dönüş senaryosu çok yüksek oranlı bir yükseliş anlamına gelebilir, ancak bunun gerçekleşmesi için piyasa koşulları ile talepte belirgin bir değişim gerekecek.

WLD, Mart 2026’da yaklaşık 0,24 dolar ile yeni dip seviyesini gördü. Ardından fiyat yeniden toparlandı ancak tarihsel tepenin oldukça gerisinde kaldı. CoinGecko verilerine göre token 21 Eylül’de 0,4579 dolardan kapanırken 23 Eylül’de 0,4065 dolara geriledi, 24 Eylül’de ise yeniden 0,44 dolara yaklaştı.

0,40 dolar çevresi son işlem aralığı ile daha uzun vadeli dip seviyeler arasında yer alıyor. Daha güçlü bir toparlanma için kısa süreli sıçramalardan çok kalıcı talep gerekiyor.

Yüzdesel toparlanma hesabında da önemli bir fark bulunuyor. Yaklaşık 0,44 dolardan 11,82 dolarlık eski zirveye dönüş, yaklaşık %2.586 artış anlamına geliyor. 0,40 dolardan %3.500’lük bir yükseliş ise fiyatı yaklaşık 14,40 dolara taşıyacak bir senaryoya karşılık geliyor.

OTC satışları arz baskısını gündemde tuttu

WLD görünümünde arz tarafı da yakından izleniyor. World Foundation’ın iştiraki World Assets, Mart 2026’da dört karşı tarafla toplam 65 milyon dolarlık tezgah üstü WLD satışı yaptığını açıkladı. Ortalama satış fiyatı 0,27 dolar oldu ve işlem yaklaşık 239 milyon WLD’yi kapsadı.

Mini sözlük: OTC, yani tezgah üstü işlem, alım satımın doğrudan taraflar arasında ve açık borsa ekranı dışında yapılmasıdır. World Foundation ise World ağının gelişimini destekleyen yapı olarak biliniyor.

Bu satışın yapıldığı dönemde WLD dip seviyelerine yakındı. Daha sonra fiyatın yaklaşık 0,27 dolardan 0,70 dolar civarındaki yerel zirveye kadar yükselmesi, satış sonrası fiyat davranışını daha dikkat çekici hale getirdi. Buna karşın geniş arz sorunu ortadan kalkmış değil.

World Foundation, Nisan 2026 itibarıyla 10 milyarlık başlangıç arzının 4,9 milyar adetlik bölümünün kilidinin açıldığını, dolaşımdaki miktarın ise yaklaşık 3,3 milyar olduğunu duyurdu. Kuruluş ayrıca günlük kilit açılış hızının 24 Temmuz 2026’da yaklaşık 5,1 milyon WLD’den 2,9 milyon WLD’ye düşürüldüğünü bildirdi. Bu değişiklik topluluk ile ekip ve yatırımcı tahsislerini birlikte kapsıyor.

Teknik göstergeler karışık sinyal veriyor

Teknik görünümde ise tek yönlü bir tablo oluşmuş değil. Binance vadeli işlem grafiğine dayanan değerlendirmelerde WLD’nin 0,41 dolar civarında üçgen formasyonu içinde sıkıştığı aktarılıyor. On Balance Volume ile açık pozisyondaki yükseliş, piyasa katılımının arttığına işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

WLD kısa vadede 0,40 doların üzerinde denge kurmaya çalışıyor. Ancak bu yapının kalıcı bir toparlanmaya dönüşmesi, yakın dirençlerin aşılması ve yeni arzın talep tarafından karşılanmasına bağlı görünüyor.

Buna karşılık saatlik grafikte düşüş kanalı vurgusu da öne çıkıyor. İlk destek 0,3450 dolar, daha güçlü destek ise 0,3154 dolar olarak belirtiliyor. Yukarıda 0,441 ile 0,445 dolar aralığı kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın aşılması halinde daha yüksek seviyeler gündeme gelebilir, aksi halde fiyatın mevcut bant içinde kalması olasılığı korunuyor.