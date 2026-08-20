🚨 Coinbase, Base uygulamasına Hyperliquid vadeli işlemlerini ekledi.

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, son fiyat hareketi ve teknik görünüm nedeniyle piyasanın odağına yerleşti. HYPE, son 24 saatte %21 yükselerek 71.71 dolara çıktı. Varlığın günlük işlem hacmi 1.64 milyon dolar, piyasa değeri ise 18.18 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde 77 dolar eşiği öne çıktı

Kripto analisti Crypto Patel, HYPE grafiğinde daha önce görülen güçlü yükseliş yapısına benzer bir teknik kurulum oluştuğunu belirtiyor. Analiste göre önceki yapıda 0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesi, yükseliş yönlü emir bloğu ve adil değer boşluğu ile örtüşmüş, ardından token yeni zirvelere yönelmişti.

Crypto Patel, HYPE için 70 ile 74 dolar aralığının kritik direnç ve dönüş bölgesi olarak izlendiğini, haftalık kapanışın 77 doların üzerine çıkması halinde yükseliş senaryosunun güç kazanacağını vurguluyor.

Mevcut tabloda sert düşüşün ardından gelen toparlanma, 70 ile 74 dolar bandını kısa vadede belirleyici hale getirdi. Bu bölgenin aşılamaması durumunda daha derin bir geri çekilme gündeme gelebilir. Analist, bu senaryoda fiyatın 50 ile 40 dolar aralığına inebileceğini, 41 ile 32 dolar bandının ise olası bir birikim alanı olarak öne çıktığını kaydediyor.

Buna karşılık haftalık kapanışın 77 doların üzerinde gerçekleşmesi, mevcut teknik yapıyı farklı bir zemine taşıyabilir. Bu durumda piyasa katılımcıları için 150 dolar seviyesi potansiyel hedef olarak izleniyor.

Mevcut fiyat 71.71 dolar Kritik direnç bölgesi 70 ile 74 dolar Yükselişi güçlendirecek seviye 77 dolar üzeri haftalık kapanış Olası geri çekilme alanı 50 ile 40 dolar Olası hedef 150 dolar

Coinbase, Base uygulamasında Hyperliquid erişimini genişletti

Wu Blockchain’in aktardığı gelişmeye göre Coinbase, Base uygulamasına Hyperliquid vadeli işlemleri desteği ekledi. Böylece uygun şartları karşılayan kullanıcılar, desteklenen pazarlarda kripto paralar, hisseler ve emtialar dahil 290’dan fazla piyasaya erişebilecek.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Hyperliquid ise zincir üstü türev işlemlere odaklanan bir platform. Uygulamadaki işlemler Hyperliquid altyapısı üzerinden yürütülecek ve uygun olan piyasalarda 50 kata kadar kaldıraç sunulacak.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, belirli bir vade sonu bulunmayan türev sözleşme türüdür. Bu ürünler, spot fiyata yakın kalmak için genellikle fonlama mekanizmasıyla çalışır.

Coinbase, sürekli vadeli işlemlerin kripto para işlem hacminin yaklaşık dörtte üçünü oluşturduğunu, bu nedenle gelişmiş zincir üstü finans ürünlerini uygun kullanıcılara sunmayı hedeflediğini aktarıyor.

Bu hizmet ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve kaldıraçlı kripto türev işlemlerine izin vermeyen diğer bazı bölgelerde sunulmuyor. Adım, Base uygulamasının sosyal ve üretici odaklı yapısından çıkarak alım satım, ödeme ve yapay zeka aracılarına uzanan daha geniş bir çerçeveye yöneldiğine işaret ediyor.

Piyasada yönü direnç bölgesi belirleyecek

HYPE’deki yükseliş eğilimi, hem teknik beklentiler hem de Hyperliquid vadeli işlemlerine erişimin genişlemesiyle destek buldu. Bitcoin’de son dönemde görülen yukarı yönlü hareket de genel piyasa havasını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Bundan sonraki süreçte alıcıların fiyatı 77 doların üzerine taşıyıp taşıyamayacağı yakından izlenecek. Bu seviyenin aşılamaması halinde 50 ile 40 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse 150 dolar hedefi daha güçlü şekilde tartışılabilir.