Bitcoin 79.800 dolara geriledi, haftalık ETF girişleri yılın zirvesinde

Bitcoin, perşembe günü önemli bir direnç seviyesinden döndükten sonra 79.800 dolara kadar düştü. Bu geri çekilmeye rağmen haftalık spot Bitcoin ETF’lerine olan girişler hızla artarak ocak ayından bu yana ilk kez 1 milyar doları geçti. Teknik göstergeler ise bu düşüşün geçici olabileceğine işaret ediyor.

Teknik sinyaller ve fiyat hareketleri

Son fiyat gerilemesi, özellikle bir ve dört saatlik grafiklerde gözlenen göreli güç endeksindeki (RSI) negatif uyumsuzlukla aynı zamana denk geldi. Bu uyumsuzluk, Bitcoin fiyatı yeni zirveler denerken RSI’ın zayıflamaya başlaması anlamına geliyor; bu da rallideki alım iştahının azaldığını gösteriyor.

Kısa vadede, 78.500 dolar seviyesi haftalık açılış noktası olarak öne çıkıyor. Bitcoin fiyatının bu seviyenin üstünde kalması halinde, düşüş sınırlı kalabilir. Aksi durumda, teknik analizlere göre 76.000 ile 78.000 dolar aralığı güçlü bir destek bölgesi olarak öne çıkmakta. Bu bandın içinde ayrıca günlük adil değer boşluğu ve 200 günlük üssel hareketli ortalama da bulunuyor.

Analistlere göre Bitcoin, bu destek alanına çekilse bile kısa sürede toparlanarak yakın zamandaki en yüksek seviyesi olan 82.800 doları yeniden test etme potansiyeline sahip. Özellikle fiyat hareketinin sertleştiği, hacmin zayıf kaldığı bölgeler likidite açısından yeniden hareketlenebiliyor.

Uzman görüşleri ve piyasadaki beklentiler

Kripto para piyasasındaki teknik isimlerden Jelle, 200 günlük ortalamaların şu an dirence dönüştüğünü ve Bitcoin’in ilk ana desteğinin 78.000 dolar civarında olduğunu açıkladı. Jelle, bu ortalamaların yeniden test edilmesiyle fiyatın yeni hedeflere yönelebileceğini belirtti. Diğer bir analist Killa XBT ise, satış baskısının devam etmesi halinde daha aşağıda, özellikle 76.300 ile 74.700 dolar aralığının yeni bir destek olarak öne çıkabileceğine dikkat çekti. Alıcıların halen haftalık açılış seviyesini savunmaya çalıştığı vurgulanıyor.

Bu teknik analizler, piyasanın kısa vadeli yönü üzerinde çeşitli senaryoları öne çıkarırken, yatırımcıların kritik destek ve direnç bölgelerini takip etmeleri gerektiği yorumları yapılıyor.

Spot ETF ve risk endeksi verileri

Spot Bitcoin ETF’lerine olan talep, bu hafta önemli ölçüde arttı. Net girişler toplamda 1,05 milyar dolara ulaşarak yılın en yüksek haftalık değerini gördü. Hatta cuma günü de işlemler pozitif kapatırsa, son dört ayın en güçlü haftalık ETF girişi kaydedilecek.

Benzer şekilde, Swissblock tarafından yayımlanan Bitcoin Risk Endeksi’nin neredeyse sıfıra indiği belirtildi. ETF net girişlerinde de yaklaşık 3.000 BTC ile pozitife dönüş gözlendi. Geçmiş verilere göre, risk göstergesi yükseldiğinde piyasada daha fazla satış baskısı öne çıkarken; düşük risk dönemlerinde ise yatırımcıların birikime yöneldiği gözleniyor.

Bu tür düşük risk ortamlarında, Bitcoin fiyatı genellikle ana destek noktalarının yakınında yeniden alıcı bulmaya başlıyor ve piyasada toparlanma işareti güçleniyor.