Strategy’nin Bitcoin alımları 2026’da 30 milyar dolara ulaşıyor STRC ile temettü ödemesi için satış planı gündemde

ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Strategy, son dönemde Bitcoin birikimine hız verirken, aynı zamanda temettü yükümlülükleri nedeniyle ilk kez satış ihtimalini de gündemine aldı. İş dünyasında genellikle Risk Yönetimi Yazılımı ve büyük veri teknolojileriyle tanınan şirket, son yıllarda Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin’in kurumsal düzeyde en yüksek miktarda elde tutulmasını sağlayan en bilinen kurumsal yatırımcılar arasında yer alıyor.

Bitcoin alımında yeni dönem

2026 yılında Strategy’nin Bitcoin satın alımlarında ciddi bir ivme yakaladığı gözlendi. Şirket Ocak ayından beri 145.834 adet Bitcoin topladı. Bu alımların toplam değeri yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve çoğunlukla Bitcoin fiyatı 75.000 doların altında seyrederken gerçekleştirildi.

JPMorgan tarafından yapılan analizlere göre, şirketin yıl genelindeki Bitcoin alımları 30 milyar dolara yaklaşabileceği belirtiliyor. Bu rakam, son iki yılda sırasıyla 22 milyar dolar seviyesindeki alımların hatırı sayılır şekilde üzerine çıkıyor. JPMorgan analistleri, Strategy’nin nisan ayında alımlarını yeniden hızlandırdığını ve mevcut piyasa koşullarına ek olarak finansman sağlama olanaklarının da bu sürece etki ettiğini belirtti.

Strategy’nin güncel bilançosunda 818.334 adet Bitcoin yer alıyor. Bu miktarın toplam değeri 65 milyar doların üzerinde bulunuyor. Şirket böylece, bu alanda dünyadaki en yüksek kurumsal Bitcoin sahibi konumuna ulaştı.

STRC ile finansmanda yenilikçi yöntem

Şirket son dönemde Bitcoin alımlarını finanse ederken, STRC adlı sürekli imtiyazlı hisse senedine yöneldi. STRC’nin yaklaşık %11,5’lik temettü getirisi bulunuyor. Ancak bu finansman modelinin beraberinde getirdiği yıllık temettü yükü, şirketin Bitcoin portföy toplamının %2,2’sine denk geliyor ve 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyor.

Michael Saylor, bu hafta yaptığı açıklamada şirketin gelecek dönemde bu temettü ödemelerini karşılamak için zaman zaman Bitcoin satışı gerçekleştireceğini dile getirdi. Bu, şirketin ilk kez elindeki varlıkların satılabileceğini açıkça ifade etmesi anlamına geliyor.

Michael Saylor’un sosyal medyadaki paylaşımına göre, “Satıştan fazlasını satın alın” yaklaşımı benimseniyor; yani şirket STRC ve yeni hisse ihraçlarıyla aldığı Bitcoin’lerin, temettü için satılması muhtemel kısmı fazlasıyla telafi edebileceği düşünülüyor.

Şirket STRC ihraç ederek geleneksel hisse sulandırması olmadan Bitcoin alımı yapabiliyor. Şu anda STRC’nin piyasadaki nominal değeri 8,5 milyar doları aşıyor.

MSTR hisselerinde hedefler ve piyasa beklentisi

TD Cowen’ın analistleri, finansmandaki bu değişikliğin beklenenden fazla sermaye verimliliği sağladığını belirterek, şirketin hisse başına fiyat hedefini 395 dolara yükseltti. Bu hedef, bir önceki kapanış fiyatı olan 186,82 dolardan %110’dan fazla bir artış anlamına geliyor.

Analistler, Bitcoin getiri beklentisini şirket için 2026 mali yılında %18,2’ye, 2027 için ise %9,6’ya çıkardı. Temel senaryoda Bitcoin’in yıl sonunda yaklaşık 140.000 dolara ulaşacağı, yükseliş senaryosunda ise 175.000 dolara tırmanabileceği değerlendiriliyor.

JPMorgan, yatırımcı ilgisinin hem bireysel hem de kurumsal tarafta yükselmeyi sürdürdüğüne işaret etti. Yılın kalanı için ana gündem maddesi ise şirketin mevcut Bitcoin alım hızını koruyup koruyamayacağı ile Bitcoin fiyatının TD Cowen’ın belirlediği 140.000 dolarlık temel seviyeye nasıl yaklaşacağı.

Bitcoin fiyatındaki istikrarlı artış ve hisse primi, MSTR hisselerinin kaldıraç etkisini artırırken; tam tersi bir durumda temettü matematiği zorlaşacak ve 395 dolarlık fiyat hedefi ulaşılması güç hale gelecek.