Strategy BTC’yi temettü için kısmen satabilir Saylor finansman modelini duyurdu

Kamuya açık en büyük Bitcoin rezervine sahip halka açık şirketlerden biri olan Strategy, Bitcoin satışına açık kapı bırakan yeni açıklamalarla gündeme geldi. Şirketin kurucu ortaklarından Michael Saylor, bu hafta düzenlenen ilk çeyrek finansal sonuçlar toplantısında, şirketin portföyündeki BTC’lerin bir kısmının satışa konu edilebileceğini belirtti.

Saylor’dan Temettü ve Finansman Açıklaması

Michael Saylor, toplantı sırasında yaptığı değerlendirmede, şirketin temettü ödemelerini desteklemek adına zaman zaman Bitcoin satışı gerçekleştirebileceğini ifade etti. Saylor, amaçlarının piyasaya bu adımın atılabileceğine dair açık mesaj göndermek olduğunu ve temettü finansmanında bu yolun kullanılabileceğini bildirdi.

Bununla birlikte, Saylor şirket olarak doğrudan Bitcoin fiyatının %2,3 ve üzerinde yıllık artış göstermesi halinde, sadece bu değer kazançlarıyla temettü ödemelerinin “süresiz” biçimde sürdürülebileceğini dile getirdi; böylece hisse satışı gerekmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Saylor ayrıca, “MSTR ortak hissesi satışını şu anda durdurabiliriz, temettüler Bitcoin satışından finanse edilebilir,” açıklamasında bulundu. Buna göre, BTC’deki değer artışı hem temettü ödemelerine kaynak sağlayacak hem de hisse arzına olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

“Sadece temettü finansmanı amacıyla bir miktar Bitcoin satabiliriz. Ama asıl amacımız piyasaya bunu yapabileceğimizi göstermek. Bitcoin fiyatı yıllık %2,3’ün üstünde değer kazanırsa, temettülerimizi uzun yıllar sadece bu yükselişle karşılayabiliriz.”

Şirketin finansman stratejisinde, STRC isimli ayrıcalıklı hisse senetlerinin ihraç edilmesine de işaret eden Saylor, Bitcoin fiyatının belirli bir kritik düzeyin üzerinde kalması halinde bu modelin uzun süre sürdürülebileceğini belirtti.

Satış Sinyali Fiyatlara Etki Edebilir

Strategy şirketi hâlihazırda 818.334 Bitcoin’e sahip. Bu varlık miktarıyla şirket, küresel ölçekte halka açık kurumlar arasında BTC rezervi en yüksek olan olarak öne çıkıyor.

Şirketin ortalama BTC alım maliyetinin 75.537 dolar olduğu şirketin resmi internet sitesinde belirtiliyor. Son verilere göre Bitcoin’in piyasa fiyatı 79.976 dolar düzeyinde bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin şu sıralarda 79.976 dolar civarında işlem görüyor.

Strategy’nin Bitcoin alımlarında borçlanma ve sermaye piyasası araçlarını bir arada kullanması, bazı yatırımcıların şirketin kaldıraçlı pozisyonları ve hissedar paylarının seyrelme riski konusundaki endişelerini artırdı.

Kamuoyunda Tartışma Yaratıyor

Kripto para ekosisteminde tanınan isimlerden Samson Mow, Saylor’un “hiç satmama” stratejisinin esneklik kaybına yol açabileceğini ve piyasadaki rekabet açısından şirketin tüm seçenekleri elinde tutmasının önemli olduğunu savundu.

Mow, agresif bir piyasa ortamında şirketlerin eldeki tüm finansal araçları gerektiğinde kullanabilmesi gerektiğini ve yalnızca biriktirici bir yaklaşıma bağlı kalmanın riskli olabileceğini vurguladı.

Şirketten gelebilecek olası BTC satışlarının, pazar fiyatlarında kısa vadeli baskı yaratabileceği de sektör analistleri tarafından dile getiriliyor.