Bitcoin 79.000 doların altına indi kısa vadeli yön arayışı sürüyor

Bitcoin fiyatı, haftanın başında yaşanan hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının artması ve ABD ile İran arasında süren müzakerelerde belirsizliğin yeniden öne çıkmasıyla 80.000 dolar seviyesinin altına düştü. Son 24 saatte yüzde 1,76 değer kaybeden Bitcoin, haberin yazıldığı sırada yaklaşık 79.840 dolardan işlem görmeye devam etti. Sabah saatlerinde 81.705 dolara kadar tırmanan fiyatlar, gün içinde en yüksek seviyesinden yaklaşık 2.000 dolarlık bir geri çekilme yaşadı.

Jeopolitik Gelişmeler ve Piyasa Etkisi

Fiyatların geri çekilmesinde, İranlı yetkili Mohsen Rezaei’nin açıklamaları etkili oldu. Rezaei, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla ilgili sunduğu teklifi, savaş tazminatı talebi karşılanmadığı sürece kabul etmeyeceklerini söyledi. ABD’nin önerisini “gerçekçi değil” olarak tanımlayan Rezaei, sembolik tavizlerle yetinmeyeceklerini belirtti. Hürmüz Boğazı küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümü için kilit öneme sahip olduğundan, buradaki gelişmeler hem enerji fiyatlarını hem de riskli varlıklara olan talebi yakından etkiliyor.

ABD ve İran arasındaki ateşkes sürecinin kırılgan şekilde devam ettiği, çatışmaların yıl başında tırmandığı ve müzakere edilen planın İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde 12 ila 15 yıllık duraklama, bazı yaptırımların kaldırılması ve Boğaz’ın tekrar açılması gibi maddeleri içerdiği aktarıldı. Buna ek olarak, Tahran yönetiminin daha geniş kapsamlı yaptırım kolaylığı, savaş tazminatı ve boğaz üzerindeki kontrolünün tanınmasını istediği belirtildi.

ABD tarafı ise, uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerden İran’a ödeme yapılmasını gerektirecek bir formülü tamamen reddetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Hürmüz Boğazı için bir geçiş ücreti sistemini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Diplomatik belirsizlik ve müzakerelerden olumlu haberlerin gelmemesi, Bitcoin ve riskli varlıklarda önceki kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai anlaşmaya ulaşılamazsa bombardımanın daha yüksek dozda sürebileceği uyarısı, piyasa hissiyatını olumsuz etkiledi.

Piyasa Dinamikleri ve Teknik Gelişmeler

Bitcoin’in mevcut gerilemesinde yalnızca jeopolitik gelişmeler etkili olmadı; zincir üstü verilere göre, fiyatların yıl başından bu yana hızlı yükselmesiyle birlikte yatırımcıların ciddi boyutta kâr satışı yaptığı gözlendi. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin, nisan başından bu yana yaklaşık yüzde 37 değer artışıyla üç ayın zirvesine ulaştı. Günlük gerçekleşen kârlar 4 Mayıs’ta 14.600 BTC ile 2025’in aralık ayından bu yana en yüksek düzeyine çıktı. Kısa Vadeli Holder SOPR değeri de 1,016 ile, yeni alıcıların satışı kârlı bir biçimde yaptığına işaret ediyor.

30 günlük ortalamalar baz alındığında, uzun zamandır ilk kez Bitcoin yatırımcılarının net kâr elde ettiği görülüyor. Yılın şubat ve mart aylarında net zararlar 398.000 BTC seviyesine kadar gerilemişti. Son dönemde ise net kârların kayda geçtiği bildirildi.

Henüz spot piyasada büyük bir satış baskısı olmamasına ve sürekli vadeli işlemlere olan talebin devam etmesine rağmen, kâr satışları sonrası volatilitenin artabileceği vurgulanıyor. Yatırımcıların gerçekleşmemiş kâr marjı ise yüzde 18 ile Haziran 2025’ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Öne Çıkan Fiyat Seviyeleri ve Beklentiler

Teknik analiz tarafında, Bitcoin’in kısa vadeli karar bölgesine oldukça yakın işlem gördüğü yorumları öne çıktı. Analist Ali Martinez, önemli likidite havuzlarının 75.000, 73.000 ve 70.000 dolar seviyelerinde yoğunlaştığını belirtti. Bitcoin fiyatı, 80.000 ile 84.000 dolar arasındaki kısa vadeli satış baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte, bir sonraki destek seviyeleri olarak 73.000-74.000 doların takip edildiği değerlendiriliyor. Bu bölge yeni yükselişler için kritik bir ileri-düşük (higher-low) alanı olarak önem taşıyor.

Öte yandan, fiyatın 82.162 dolara karşılık gelen 200 günlük üssel hareketli ortalamasının hemen altında seyrettiği ve bu aralığın direnç oluşturduğu bildirildi. Analist Michaël van de Poppe ise Bitcoin’in kısa süreli bir düzeltme dönemine girmiş olabileceğini, varlık fiyatlarının dalgalar halinde hareket ettiğini ve mevcut trendin bu düzeltmelere rağmen sürdürülebileceğini vurguladı.

Yatırımcılar yukarı yönlü potansiyeli izlerken, direnç olarak 86.500 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 90.000 – 92.000 dolar bandına doğru bir hareketin başlayabileceği tahmin ediliyor. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin fiyatı, yazım sırasında 79.840 dolar civarında bulunuyor.